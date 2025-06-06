onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Bilgini 100 Üzerinden Puanlıyoruz!

etiket Temizlik Bilgini 100 Üzerinden Puanlıyoruz!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
06.06.2025 - 11:01

Ev temizliği herkesin sevse de sevmese de yapmak zorunda olduğu bir şey. Ancak temizlik konusunda herkesin bildikleri farklı olsa da bazı su götürmez gerçekler var. Dolayısıyla bu bilgileri bilmek bile yepyeni temizlik becerileri edinmenizi sağlayabilir. Bakalım senin bilgilerin ne durumda? 👀

Testi çöz ve bilgi seviyeni öğren! ✨

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Önce kolayla başlayalım. Ahşap yüzeyleri temizlerken hangisini kullanman doğru olmaz?

2. Lavabo açıcıların yanlış kullanımı ne açıdan zararlı yanıt verebilir misin?

3. Sirke ve karbonat karışımı her yüzeyde güvenle kullanılabilir mi?

4. Ara sıra temizlik malzemelerini karıştırıyor olabilirsin. Peki bunlardan hangisini asla karıştırmamalısın?

5. Sirkeyi de evde birçok yerde kullandığına eminiz. Peki bu yüzeylerden hangisinde kullanılmayacağını biliyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çamaşır makinesinin içini temizlemek için uygulaman gereken en doğru yöntem hangisi olabilir?

7. Süpürgelerdeki filtreler ne avantaj sağlar?

7. Süpürgelerdeki filtreler ne avantaj sağlar?

8. Profesyonel mutfak temizliğinde "temas süresi" olarak adlandırılan şey nedir?

9. Çamaşır sularının üzerindeki "Sodyum Hipoklorit" etken maddesi ne amaçla kullanılır?

10. Son olarak kolayla bitirelim. Yüzeylerin food-safe olması yani gıda güvenliği sunması, temizlik anlamında ne önem taşır?

90-100 Puan (Temizlik Uzmanı)

Sen tam bir temizlik uzmanısın. Çünkü sadece yüzeylerin nasıl temizleneceğini bilmekle kalmıyor, aynı zamanda malzeme bilgisinden de anlıyorsun. Hangi kimyasallar ne tür etkisi olduğu, hangi ürünün neye geldiği ve çok bilindik yöntemlerin neden kullanıldığı senden soruluyor. Dolayısıyla çevrendeki herkesin senden öğrenecek çok şeyi var. Acaba bir Youtube kanalı mı açsan? 🥳

60-80 Puan (Temel Bilgili)

Senin temizlik bilgilerin gayet yeterli seviyede. Bazı durumlarda temelde kalıyor olsan da genel olarak neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını biliyorsun. Üstelik öğrenmeye ve kendini geliştirmeye devam ediyorsun. Tecrübeni yeni bilgilerle birleştirerek her seferinde daha iyiye gidiyorsun. Detaylar konusunda birazcık daha dikkatli oldun mu bu iş tamam! 🤩

30-50 Puan (Yanlış Bilgi Kurbanı)

Senin temizlik anlayışın pratik ve kolay olarak tanımlanabilir. Çünkü sen malzeme bilgisiymiş, detaylı yüzey temizliğiymiş falan böyle niş bilgilerle ilgilenmiyorsun. Haliyle işine yarayanı alıyor, kendine yeteri kadarını kullanıyorsun. Aslında iyi niyetli olsan da bazen ne yapacağını bilemiyor, o zaman da işi kulaktan dolma bilgilere ya da internete bırakıyorsun. Biraz daha dikkatli olman ve kendini geliştirmen gerek! 🧹

0-20 Puan (Bilinçsiz Temizlikçi)

Sen gerçekten temizlik konusunda ne yaptığını hiç ama hiç bilmiyorsun. Öylesine bir şeyler yapmaya çalıştığın oluyor. Ama işleri pek önemsemediğinden, temizlik yapmayı da pek sevmediğinden öyle bodoslama hareket ediyorsun. Dolayısıyla bazen aşırı bilinçsiz davranıyor ve çok tehlikeli şeyler yapıyorsun. Biraz daha dikkat et ve bilinç kazanmaya çalış. Sonra sağlığından olma! ⚠️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın