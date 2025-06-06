Temizlik Bilgini 100 Üzerinden Puanlıyoruz!
Ev temizliği herkesin sevse de sevmese de yapmak zorunda olduğu bir şey. Ancak temizlik konusunda herkesin bildikleri farklı olsa da bazı su götürmez gerçekler var. Dolayısıyla bu bilgileri bilmek bile yepyeni temizlik becerileri edinmenizi sağlayabilir. Bakalım senin bilgilerin ne durumda? 👀
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1. Önce kolayla başlayalım. Ahşap yüzeyleri temizlerken hangisini kullanman doğru olmaz?
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2. Lavabo açıcıların yanlış kullanımı ne açıdan zararlı yanıt verebilir misin?
3. Sirke ve karbonat karışımı her yüzeyde güvenle kullanılabilir mi?
4. Ara sıra temizlik malzemelerini karıştırıyor olabilirsin. Peki bunlardan hangisini asla karıştırmamalısın?
5. Sirkeyi de evde birçok yerde kullandığına eminiz. Peki bu yüzeylerden hangisinde kullanılmayacağını biliyor musun?
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6. Çamaşır makinesinin içini temizlemek için uygulaman gereken en doğru yöntem hangisi olabilir?
7. Süpürgelerdeki filtreler ne avantaj sağlar?
8. Profesyonel mutfak temizliğinde "temas süresi" olarak adlandırılan şey nedir?
9. Çamaşır sularının üzerindeki "Sodyum Hipoklorit" etken maddesi ne amaçla kullanılır?
10. Son olarak kolayla bitirelim. Yüzeylerin food-safe olması yani gıda güvenliği sunması, temizlik anlamında ne önem taşır?
90-100 Puan (Temizlik Uzmanı)
60-80 Puan (Temel Bilgili)
30-50 Puan (Yanlış Bilgi Kurbanı)
0-20 Puan (Bilinçsiz Temizlikçi)
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