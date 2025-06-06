Sen tam bir temizlik uzmanısın. Çünkü sadece yüzeylerin nasıl temizleneceğini bilmekle kalmıyor, aynı zamanda malzeme bilgisinden de anlıyorsun. Hangi kimyasallar ne tür etkisi olduğu, hangi ürünün neye geldiği ve çok bilindik yöntemlerin neden kullanıldığı senden soruluyor. Dolayısıyla çevrendeki herkesin senden öğrenecek çok şeyi var. Acaba bir Youtube kanalı mı açsan? 🥳