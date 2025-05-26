Temizlik Anlayışına Göre Ne Zaman Evlenmelisin?

Oo senin evlenme zamanın gelmiş de geçiyor. Sen sadece temiz değilsin, bunun yanında düzen konusunda da hassasın. Yani senin için temizlik hem hijyeni hem de düzeni kapsıyor. Çamaşır suyunun kokusu olmadan yaşayamayanlardansın sen. Evin her daim temiz ve düzenli. Evine misafir ne zaman gelirse gelsin sen hiç hazırlıksız yakalanmazsın. Yani anlayacağın sen şu an evlenebilirsin!