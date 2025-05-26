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Temizlik Anlayışına Göre Ne Zaman Evlenmelisin?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Ne Zaman Evlenmelisin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 10:31

Hepimizin temizlik anlayışı farklı farklı. Bazımız deterjan kokusu olmayan evi temiz bulmazken kimileri için ise evi şöyle bir süpürmek temizlik için yeterli. Bu temizlik anlayışlarımız bizim bir yansımamız aslında. O yüzden temizlik anlayışına göre kişiler hakkında bir şeyler söylemek mümkün. Peki temizlik anlayışına göre ne zaman evleneceğini öğrenmek ister misin? Merak ediyorsan haydi başlıyoruz...

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1. İlk soruyla başlayalım... Evde temizlik düzenin nasıl?

2. Evde ortada çorap gördün, tepkin ne olur?

3. Evde biri yemek yaptı ve mutfak darmadağın. Ne yaparsın?

4. Temizlik senin için ne demek?

5. Evdeki kirli camlar hakkında ne düşünüyorsun?

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6. Peki temizlik yaparken genelde ne dinlersin?

7. Evine gelen kişi düzenini bozdu. Ne yaparsın?

8. Çamaşırları yıkadın, kuruttun. Sonra ne yapıyorsun?

9. Birileri geldi, gitti, ev dağıldı. Şimdi ne olacak?

Senin için nikah kapıda!

Oo senin evlenme zamanın gelmiş de geçiyor. Sen sadece temiz değilsin, bunun yanında düzen konusunda da hassasın. Yani senin için temizlik hem hijyeni hem de düzeni kapsıyor. Çamaşır suyunun kokusu olmadan yaşayamayanlardansın sen. Evin her daim temiz ve düzenli. Evine misafir ne zaman gelirse gelsin sen hiç hazırlıksız yakalanmazsın. Yani anlayacağın sen şu an evlenebilirsin!

Senin birkaç yılın daha var!

Temizlik anlayışın aslında fena değil. Yani başkaları için belki çok yeterli gelmez ama sana ideal geliyor. Haftalık yaptığın temizlikler, kendine göre düzenin derken temizlik yapmayı biliyorsun. Bayram temizliği, bahar temizliğini de iyi biliyorsun. Bunlara bakılırsa sen hemen hemen hazırsın aslında ama birkaç yıl daha beklesen daha iyi gibi sanki. Önce kendini iyice hazırla, ondan sonra evlenirsin bizce.

Senin evlilik için biraz daha beklemen gerek!

Senin temizlik anlayışın biraz karışık aslında. Ruh halin o an nasılsa öyle temizlik yapıyorsun. Yani öyle düzenli haftalık bir temizlik planın yok. Kafana göre temizlik yapıyorsun diyebiliriz. Bazen öyle bir temizlik yapıyorsun herkes hayran oluyor. Bazen de haftalarca çamaşır makinesine çamaşır doldurmuyorsun. O yüzden senin için şu an sanki evlilik için biraz erken!

Sen hiç evlenmemelisin!

Senin için temizlik o kadar gereksiz bir eylem ki. Hiç olmasın istiyorsun. Temizliğe harcanan vakti boşa geçen zaman olarak görüyorsun. Evde toz gördüğünde 'Amaaan, nasılsa temizlenir' diye düşünüyorsun. Senin için gezmek, eğlenmek temizlik yapmaktan çok daha önemli. Tam temizliğe başlayacakken bir şey çıkıyor ve sen hemen temizlikten vazgeçiyorsun. O yüzden sen hiç evlenme, boşver!

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