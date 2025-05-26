Temizlik Anlayışına Göre Ne Zaman Evlenmelisin?
Hepimizin temizlik anlayışı farklı farklı. Bazımız deterjan kokusu olmayan evi temiz bulmazken kimileri için ise evi şöyle bir süpürmek temizlik için yeterli. Bu temizlik anlayışlarımız bizim bir yansımamız aslında. O yüzden temizlik anlayışına göre kişiler hakkında bir şeyler söylemek mümkün. Peki temizlik anlayışına göre ne zaman evleneceğini öğrenmek ister misin? Merak ediyorsan haydi başlıyoruz...
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1. İlk soruyla başlayalım... Evde temizlik düzenin nasıl?
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2. Evde ortada çorap gördün, tepkin ne olur?
3. Evde biri yemek yaptı ve mutfak darmadağın. Ne yaparsın?
4. Temizlik senin için ne demek?
5. Evdeki kirli camlar hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Peki temizlik yaparken genelde ne dinlersin?
7. Evine gelen kişi düzenini bozdu. Ne yaparsın?
8. Çamaşırları yıkadın, kuruttun. Sonra ne yapıyorsun?
9. Birileri geldi, gitti, ev dağıldı. Şimdi ne olacak?
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Senin evlilik için biraz daha beklemen gerek!
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