Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrinin İnsanısın?
Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrinin İnsanısın?
Hepimizin temizlikle ilgili bir tarzı, kendine has bir yaklaşımı vardır,. Kimi minimalist, her şey yerli yerinde olsun der; kimisi de “Aman ne olacak, biraz dağınık olsun, önemli olan rahatlık!” diyerek yaşar. Peki sen, temizlik anlayışına göre hangi dünya şehrine aitsin hiç merak ettin mi? Hazırsan, haydi başlayalım!
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1. Sabah uyandın, ev dağınık. İlk hamlen ne olur?
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2. Misafir haber vermeden kapına dayandı. Ne yaparsın?
3. Eline bir bez alıp temizlik yapmaya başladın, ilk hangi odaya girersin?
4. Temizlik sırasında bir şeyler dinler misin?
5. Kendi evin dışında bir yer temizlemek seni rahatsız eder mi?
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