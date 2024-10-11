Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrinin İnsanısın?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrinin İnsanısın?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 09:46

Hepimizin temizlikle ilgili bir tarzı, kendine has bir yaklaşımı vardır,. Kimi minimalist, her şey yerli yerinde olsun der; kimisi de “Aman ne olacak, biraz dağınık olsun, önemli olan rahatlık!” diyerek yaşar. Peki sen, temizlik anlayışına göre hangi dünya şehrine aitsin hiç merak ettin mi? Hazırsan, haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Sabah uyandın, ev dağınık. İlk hamlen ne olur?

2. Misafir haber vermeden kapına dayandı. Ne yaparsın?

3. Eline bir bez alıp temizlik yapmaya başladın, ilk hangi odaya girersin?

4. Temizlik sırasında bir şeyler dinler misin?

5. Kendi evin dışında bir yer temizlemek seni rahatsız eder mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Çöp kutusu dolmuş ama akşam da çıkmak istemiyorsun. Ne yaparsın?

7. Yolda yürürken birisi yere çöp attı. Tepkin ne olur?

8. Temizlik konusunda bir düzenin var mı?

9. Sona doğru yaklaşıyoruz. Mis gibi çamaşır kokusu mu, yoksa taze kahve kokusu mu evde olmalı?

10. Son sorumuz! Biri sehpanın üzerine bardak koydu ve iz yaptı! Ne yaparsın?

10. Son sorumuz! Biri sehpanın üzerine bardak koydu ve iz yaptı! Ne yaparsın?

Sen tam bir Tokyo insanısın!

Sen tam bir Tokyo insanısın!

Düzen, sadelik ve temizlik senin hayat mottoların! Tokyo’nun o mükemmel disiplinini evine yansıtıyorsun resmen. Her şeyin yerli yerinde olması, minimalist bir düzen kurmak senin için olmazsa olmaz. Gereksiz eşyaları hiç sevmiyorsun; fazlalıklardan arınmış, temiz ve net bir ortamda yaşamayı tercih ediyorsun. Senin dünyanda toz, dağınıklık gibi şeylere asla yer yok. Sabah ilk iş olarak evini havalandırıp hızlıca bir toparlama yapıyorsan, işte o tam Tokyo ruhu!

Sen bir Stockholm ruhusun!

Sen bir Stockholm ruhusun!

Ah, senin için temizlik ve düzen hayatın dengesi! Her şey temiz ve derli toplu olmalı ama sen kendini bu işin esiri de yapmazsın. Stockholm gibi ferah, modern ve işlevselliği ön planda tutan bir tarzın var. Temizliği sadece evde değil, zihninde de arıyorsun. İster evin içi olsun, ister dış dünya, senin için düzen demek huzur demek!

Her gün ufak ufak temizliğini yaparsın ama kendine de zaman ayırmayı ihmal etmezsin. Derin temizlik zamanı geldiğinde zaten her şeyin yolunda olduğu bir evde yaşamanın tadını çıkarırsın. Senin dünyanda temizlik, sadece hijyenle sınırlı değil; aynı zamanda estetik de önemli.

Senin şehrin New York!

Senin şehrin New York!

Koşuşturma, enerji ve hafif kaos... Evet, sen tam bir New York insanısın! Hayatında temizlik var mı? Tabii ki var ama senin için her şeyin düzenli ve mükemmel olması şart değil. Hayat o kadar hızlı akıyor ki, bazen temizlik ertelenebiliyor ama bu seni hiç rahatsız etmiyor. Evde biraz dağınıklık mı var? 'Ne olacak, yaratıcılık bu dağınıklıktan doğar,' diye düşünüyorsun.

Temizliği hızla halledip dışarıya çıkmak, sosyalleşmek ya da işlerine devam etmek sana daha cazip geliyor. Evinde rahat bir hava var; her şeyin mükemmel görünmesine gerek yok, çünkü sen anı yaşamayı seviyorsun. 'Tamam, her şey tertemiz olmayabilir ama kim mükemmel ki?' diyerek kendini yormadan rahatça yaşıyorsun.

Senin kalbin Berlin’de atıyor!

Senin kalbin Berlin’de atıyor!

Hijyen ve disiplin denince senin adın geçmeli! Sen tam bir Berlin insanısın. Her şeyin pırıl pırıl, tertemiz ve düzenli olması senin için vazgeçilmez. 'Temizlik olmadan asla!' diyecek biri varsa, o sensin! Evde en ufak bir toz görsen bile hemen harekete geçer, köşe bucak temizlik yaparsın. Lavabolar, tezgahlar, yerler… Her yer parıldamalı, başka türlüsü seni rahat ettirmez.

Berlin gibi bir şehirde yaşasan, hijyen kurallarına olan saygı, disiplinli yaşam tarzı tam sana göre olurdu. Her şeyin planlı ve düzenli olmasını seviyorsun; evinde de hayatta da! Temizlik sadece bir zorunluluk değil, içinden gelen bir rahatlama aracı senin için. “Derinlemesine temizlik yapılmadan rahat edemem” diye düşünenlerdensin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın