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Temizlik Alışkanlıklarını Değiştirecek 10 Kitap

etiket Temizlik Alışkanlıklarını Değiştirecek 10 Kitap

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 15:16

Temizlik alışkanlıklarınızı değiştirmek istiyorsanız, doğru kaynaklarla başlamak önemlidir. Evinizde daha sakin, daha ferah bir ortam yaratmak ve temizlik alışkanlıklarınızı geliştirmek istiyorsanız, bu kitaplar sizin için ideal rehberler olabilir. Her bir kitap, farklı bir bakış açısı sunar ve temizlik rutininizi dönüştürmenize yardımcı olabilir.

O halde gelin en iyi, bilgilendirici ve ilham verici olanlarına biraz yakından bakalım!

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1. Rachel Hoffman - Temiz, Düzenli ve Rahat

1. Rachel Hoffman - Temiz, Düzenli ve Rahat

2021 yılında çıkan Temiz, Düzenli ve Rahat, minimalist bir yaşam biçimi oluşturmak ve bu hayatı sürdürmek için pratik bir rehber özelliği taşıyor. Okuyucuları aşama aşama daha temiz ve stressiz bir ortam kurmaya yönlendiren kitap, ev düzenleme ve eşya azaltma hakkında uygulanabilir bilgiler sunuyor. Böylece mental sağlığı iyileştirme vaadi de veriyor.

2. Marie Kondo - Hayatı Sadeleştirmek için Derle, Topla, Rahatla!

2. Marie Kondo - Hayatı Sadeleştirmek için Derle, Topla, Rahatla!

Uluslararası 2 milyondan fazla satarak New York Times Best Sellers listesine giren kitap, milyonlarca insanın evlerini toparlamasına ve hayatlarını sadeleştirmesine yardımcı oldu. Kondo'nun Japon düzenleme sanatından ilham alan KonMari yöntemi, yalnızca 'neşe veren' eşyaları saklamaya ve kıyafetleri yerden tasarruf sağlayacak şekilde katlamaya odaklanıyor. Böylece okuyucularına daha düzenli ve huzurlu bir yaşam tarzı konusunda ilham veriyor.

3. Shoukei Matsumoto - Bir Keşişin Temiz Ev ve Zihin Rehberi

3. Shoukei Matsumoto - Bir Keşişin Temiz Ev ve Zihin Rehberi

Bu kitap, evi tıpkı beden gibi düşünme ve her gün temizlemeye özen gösterme fikrine dayanan sıra dışı bir rehber. Temiz yaşa, sakin kal, mutlu ol felsefelerini benimseyen kitap aslında temizliğin ve aydınlanmanın birbirinden ayrı düşünülemediğini savunuyor. Okuyucularına ise sabah yapılan ilk işten yemek yemeye kadar birçok günlük alışkanlıkta basit değişiklikler yaparak daha temiz ve huzurlu yaşama yöntemleri aktarıyor.

4. Erkan Şamcı - Ekolojik Temizliğin Kitabı

4. Erkan Şamcı - Ekolojik Temizliğin Kitabı

2013 yılında çıkan Ekolojik Temizliğin Kitabı, sağlıklı yaşam için doğal temizlik öneri ve uygulamaları paylaşan nitelikli bir kaynak. Yanlış temizlik malzemelerinin evi ve içinde yaşayan insanları zamanla nasıl zehirlediğini aktaran kitabın ana fikri ise bahar esintisi gibi kokan bu zehirlerden uzaklaşmak. Bunun için temizlik esnasında kullanılan malzemelerin tekrar gözden geçirilmesini öneren kitap, doğal uygulama konusundaki farkındalığı doğrudan artırıyor.

5. Mrs Hinch - Evim Temiz Mutluyum

5. Mrs Hinch - Evim Temiz Mutluyum

Evim Temiz Mutluyum, Instagram üzerinde 4,8 milyon takipçili bir temizlik gurusu olan genç ve enerjik Sophie Hinch'in nasihatları ile dolu kaliteli bir rehber. Evin hangi temizlik ürünleriyle daha pırıl pırıl ve temiz olacağını aktaran kitap, okuyucuyu motive etme konusunda oldukça başarılı. Ayrıca kaygı ve stres azaltacak etkili düzenleme ipuçları paylaşması sebebiyle de okuyucuya temizlik rutinleri oluşturma konusunda ilham veriyor.

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6. Joshua Becker - Minimalist Ev

6. Joshua Becker - Minimalist Ev

Pegasus Yayınları'ndan çıkan Minimalist Ev, daha düzenli ve hedef odaklı bir yaşam için evin tüm odalarındaki dağınıklıktan kurtulma yolları paylaşıyor. İlham verici hikayelerle desteklenen anlatı evde adım adım biriken kalabalığın insan ruhunda zamanla nasıl strese yol açtığını aktarırken, bu stres unsurlarını en ideal ve temiz şekilde ortadan kaldırma konusunda da okuyucularına destek oluyor.

7. Donald Altman - Duygusal Temizlik

7. Donald Altman - Duygusal Temizlik

Duygusal Temizlik, yaşam alanındaki eski püskü eşyalardan kurtulma konusunda yol yordam arayanlar için geliştirilmiş bir kaynak niteliğinde. Mevcut kirleri temizlerken insanın ruhunun da temizlendiğini bütün detaylarıyla anlatan kitap, geçmişten bugüne katlanarak artan eşya yükünden kurtulma yöntemleri paylaşıyor. Bu sayede okuyucularına daha sağlıklı, rahat ve geniş alanlar oluşturma konusunda ilham veriyor.

8. Kirsten M. Lagatree - Feng Shui

8. Kirsten M. Lagatree - Feng Shui

Bu etkili rehber niteliğindeki kaynak daha sıcak, samimi ve huzurlu yaşam alanları elde etmek adına feng shui öğretilerinin nasıl kullanılacağını gösteriyor. Benzer durumları farklı şekillerde ele alarak okuyucusunu düzen ve organizasyon konusunda bilinçlendiren kitap, evlerin ve insan kalplerinin çevreyle uyum içinde olmasını sağlayacak kilit öneriler paylaşıyor. Böylece bir mekan düzenleme ve temizlik rehberi olmanın yanı sıra; enerji ve beden üzerindeki kontrolü de artırmayı hedefliyor.

9. Emrah Bozok - Temizliğin Türkçesi

9. Emrah Bozok - Temizliğin Türkçesi

Bu kitap, temizlik kavramını başka bir biçimde ele alarak, 'Temizlik imandan gelir' mottosu üzerinden yeniden tanımlıyor. Türkçe'de kullanılan temizlik kelimesinin taşıdığı farklı anlamları okuyucuya aktarırken, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir farkındalık kazandırma amacı güdüyor. Böylece temizliğin önemini farklı bir açıdan vurguluyor.

10. Hideko Yamashita - Danshari: Japon Ev Düzenleme Sanatı

10. Hideko Yamashita - Danshari: Japon Ev Düzenleme Sanatı

Dağınıklık uzmanı Hideko Yamashita'nın kaleminden çıkan kitap, sadece Japonya'da 3 milyondan fazla satarak temizlik ve düzen konusunda ele alınmış en etkili kaynaklardan biri olduğunu kanıtlamış durumda. Sadece evdeki dağınıklık ve pislikten kurtulma metotlarını aktarmayan kitap, aynı zamanda kalp ve zihin düzenleme sanatlarını da konu ediniyor. Eşyaları eleyip fiziksel mekanları düzenlerken, insanın içindeki dağınıklık ve kirden uzaklaşmasına da yardımcı oluyor.

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