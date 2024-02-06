Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Ev Senin Olmalı?

Temizlik alışkanlıkların seni düşündüğünden daha fazla yansıtır. Takdir edersin ki her evin de temizliği aynı değildir. Kimi saatlerce uğraştırır kimi ise birkaç saatte tertemiz olur.

Peki temizlik alışkanlıklarına göre hangi ev tam senlik? Öğrenmek için haydi teste.