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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Ev Senin Olmalı?

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Ev Senin Olmalı?

godot
godot - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 13:50

Temizlik alışkanlıkların seni düşündüğünden daha fazla yansıtır. Takdir edersin ki her evin de temizliği aynı değildir. Kimi saatlerce uğraştırır kimi ise birkaç saatte tertemiz olur.

Peki temizlik alışkanlıklarına göre hangi ev tam senlik? Öğrenmek için haydi teste.

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1. Yemek yapma işi tam bir kaos. Peki mutfağının temizliğini nasıl yapıyorsun?

2. Peki evinin camlarını ne sıklıkla siliyorsun?

3. Senin ev temizliğinde en çok vaktini harcadığın kısım hangisi?

4. Yatağını her gün düzenler misin yoksa düzensizlik içindeki bir yatak seni daha mı mutlu eder?

5. Evdeki bulaşık makinesinin çalışma sıklığını öğrenebilir miyiz?

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6. Evin temizliğini genelde kim yapar?

7. Halıların ne durumda peki?

8. Son olarak temizlik konusundaki hassasiyetin ne düzeyde?

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İşte senin evin

İşte senin evin

Senin evin her şeyden önce geniş ve ferah olmalı. Bunun içinde bol bol ışık alması gerekiyor. Bir de sen öyle apartman dairesine tıkılıp kalmak istemiyorsun. Küçük de olsa mutlaka bir bahçen olmalı.

İşte senin evin

İşte senin evin

Senin evin mutlaka cool olmalı. Seni yansıtmalı yani. Küçük ya da büyük olması önemli değil, sen onu çok güzel bir şekilde dekore edersin eminiz. Ama istediğin şey biraz standartların dışında olsun. Öyle herkesinki gibi klasik bir ev sana gelmez.

İşte senin evin

İşte senin evin

Senin evin minimalist olmalı. Sen öyle çok eşya sevmiyorsun. Zorunlu olmadıkça evi kalabalıklaştıracak hiçbir şey almıyorsun. Minimalist bir yaşam tarzı ve buna uygun dekore edilmiş bir ev sana daha ferah, daha huzurlu hissettiriyor.

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