Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Ev Senin Olmalı?
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Ev Senin Olmalı?
Temizlik alışkanlıkların seni düşündüğünden daha fazla yansıtır. Takdir edersin ki her evin de temizliği aynı değildir. Kimi saatlerce uğraştırır kimi ise birkaç saatte tertemiz olur.
Peki temizlik alışkanlıklarına göre hangi ev tam senlik? Öğrenmek için haydi teste.
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1. Yemek yapma işi tam bir kaos. Peki mutfağının temizliğini nasıl yapıyorsun?
2. Peki evinin camlarını ne sıklıkla siliyorsun?
3. Senin ev temizliğinde en çok vaktini harcadığın kısım hangisi?
4. Yatağını her gün düzenler misin yoksa düzensizlik içindeki bir yatak seni daha mı mutlu eder?
5. Evdeki bulaşık makinesinin çalışma sıklığını öğrenebilir miyiz?
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6. Evin temizliğini genelde kim yapar?
7. Halıların ne durumda peki?
8. Son olarak temizlik konusundaki hassasiyetin ne düzeyde?
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