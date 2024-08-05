Temizlik Alışkanlıklarımızı Değiştirecek 8 Kitap
Temizlik Alışkanlıklarımızı Değiştirecek 8 Kitap
Temizlik alışkanlıklarınızı geliştirmek ve daha düzenli bir yaşam tarzı benimsemek için ilham alabileceğiniz kitaplar mevcuttur.
Bu kitaplar, temizlik yöntemleri, organize olma stratejileri ve ev düzeni konularında size rehberlik edebilir. İşte temizlik alışkanlıklarınızı değiştirebilecek bazı kitaplar!
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1. "The Life-Changing Magic of Tidying Up" by Marie Kondo
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2. "Sink Reflections" by Marla Cilley
3. "Clean My Space" by Melissa Maker
4. "Goodbye, Things: The New Japanese Minimalism" by Fumio Sasaki
5. "The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business" by Charles Duhigg
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