Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Alışkanlıklarımızı Değiştirecek 8 Kitap

etiket Temizlik Alışkanlıklarımızı Değiştirecek 8 Kitap

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 15:31

Temizlik alışkanlıklarınızı geliştirmek ve daha düzenli bir yaşam tarzı benimsemek için ilham alabileceğiniz kitaplar mevcuttur.

Bu kitaplar, temizlik yöntemleri, organize olma stratejileri ve ev düzeni konularında size rehberlik edebilir. İşte temizlik alışkanlıklarınızı değiştirebilecek bazı kitaplar!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "The Life-Changing Magic of Tidying Up" by Marie Kondo

1. "The Life-Changing Magic of Tidying Up" by Marie Kondo

Evinizi sadeleştirme ve düzenleme konusunda Japon temizlik gurusu Marie Kondo'nun yöntemlerini keşfedin.

2. "Sink Reflections" by Marla Cilley

2. "Sink Reflections" by Marla Cilley

'FlyLady' olarak bilinen Marla Cilley'den ev işlerini nasıl daha düzenli ve etkili bir şekilde yöneteceğinize dair pratik ipuçları alın.

3. "Clean My Space" by Melissa Maker

3. "Clean My Space" by Melissa Maker

YouTube'da da tanınan Melissa Maker, temizlik malzemeleri ve teknikleri hakkında bilgi verirken, temizliği daha eğlenceli hale getiren stratejiler sunuyor.

4. "Goodbye, Things: The New Japanese Minimalism" by Fumio Sasaki

4. "Goodbye, Things: The New Japanese Minimalism" by Fumio Sasaki

Minimalist bir yaşam tarzı benimsemenizi ve gereksiz eşyaları nasıl temizleyip azaltabileceğinizi öğreten bir kitap.

5. "The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business" by Charles Duhigg

5. "The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business" by Charles Duhigg

Temizlik alışkanlıklarınızı anlamak ve değiştirmek için alışkanlıkların nasıl işlediğini anlatan kapsamlı bir inceleme.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Simply Clean: The Proven Method for Keeping Your Home Organized, Clean, and Beautiful in Just 10 Minutes a Day" by Becky Rapinchuk

6. "Simply Clean: The Proven Method for Keeping Your Home Organized, Clean, and Beautiful in Just 10 Minutes a Day" by Becky Rapinchuk

Ev temizliğini sadece 10 dakika içinde nasıl düzenli ve temiz tutabileceğinizi öğreten pratik bir rehber.

7. "Cluttered Mess to Organized Success Workbook: Declutter and Organize your Home and Life with over 100 Checklists and Worksheets" by Cassandra Aarssen

7. "Cluttered Mess to Organized Success Workbook: Declutter and Organize your Home and Life with over 100 Checklists and Worksheets" by Cassandra Aarssen

Adım adım temizlik ve düzenleme sürecini planlamanıza yardımcı olan interaktif bir çalışma kitabı.

8. "The Joy of Less: A Minimalist Guide to Declutter, Organize, and Simplify" by Francine Jay

8. "The Joy of Less: A Minimalist Guide to Declutter, Organize, and Simplify" by Francine Jay

Azınlık felsefesini benimseyerek temizlik alışkanlıklarınızı nasıl değiştirebileceğinizi anlatan ilham verici bir kitap.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın