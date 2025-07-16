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Temizliği Robotlara Teslim Etmek İçin 12 Mantıklı Sebep

etiket Temizliği Robotlara Teslim Etmek İçin 12 Mantıklı Sebep

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 11:31

Günümüzde artık temizlik iyice kolaylaştı. Otomatik makineler, kendi kendini temizleyen fırınlar, dikey süpürgeler derken temizlik yapmak hiç olmadığı kadar kolay. Hele bir de robot süpürgeler yok mu! Hayatımızı en kolaylaştıran ürünlerden olan robot süpürgeler, yoğun tempoda yaşayanlar ve özellikle evcil hayvanı olanlar için kurtarıcı. Robot süpürgeler neden bu kadar hayatımızı kolaylaştırıyor peki?

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1. Zamanı az olanlar için robot süpürge olmazsa olmaz!

Gün içinde hepimiz temizliğe bir vakit ayırıyoruz. Süpürme ve silme işlemi de vakit alıyor elbette. Çalışan biriysen ya da yoğunsan bazen süpürmeye bile vakit bulamıyor olabilirsin. Böyle zamanlar için robot süpürge hayat kurtarıcı. Hem süpüren hem silen modeller en sıkışık anlarda senin yerine tüm işi yapıyor.

2. Aynı anda hem silen hem süpüren robot süpürgeler ile zahmetsiz bir temizlik mümkün!

2. Aynı anda hem silen hem süpüren robot süpürgeler ile zahmetsiz bir temizlik mümkün!

Philips 7000 robot süpürge, ıslak ve kuru temizlik yapabilen modellerden. Evdeki zeminlerin hep temiz olmasını sağlayan robot süpürge sayesinde az çabayla mükemmel sonuçlar elde etmek mümkün. Aynı anda süpüren ve silen teknolojisiyle öne çıkan model, sadece süpürmeye göre çok daha iyi bir temizlik yapıyor. Evcil hayvanlı evlerin tüy sorununa çözüm sunan robot süpürgenin yüksek emiş gücü var. Hiçbir noktayı kaçırmamak için 360 lazer navigasyon kullanarak harita oluşturuyor. En güzel özellikleri ise tek şarjla 180 dakikaya kadar çalışabilmesi ve 30 saniyeden kısa sürede kendini temizlemesi ve 30 güne kadar bu temizlikle kullanılabilmesi.

3. İstediğin her an, her yerden temizlik yapman mümkün!

Evde olmadan evi temizlemek garip dursa da müthiş bir imkan. Sen evde yoksun ve ev kendi kendine temizleniyor. İşte robot süpürge sen yokken bile evi temizleyebiliyor. Yerleri süpürüyor ve siliyor, bu sayede sen tertemiz bir eve gelmiş oluyorsun. İşten geldiğinde ya da tatile gidip döndüğünde evini temiz bulmana robot süpürge yardımcı oluyor!

4. Evcil hayvanlı evler için robot süpürge şart!

Evde kedisi ya da köpeği olanların en büyük sorunu tabii ki tüyler. Halılarda, koltuklarda ve evin her yerinde olan tüyler öyle bir kere süpürülmekle gitmiyor. Düzenli olarak günde birkaç kere süpürmek ve silmek gerek. Tabii buna vakit bulmak genelde zor oluyor. Ama robot süpürge bütün bu yükü senin üstünden almak için var. Robot süpürgeni düzenli olarak çalıştırarak patili dostlarının tüylerini temizleyebilirsin.

5. Çocuklu evler için de robot süpürge büyük kolaylık!

Çocuklu evin dağınıklığı bitmiyor. Çocukların döktüğü yemekler, kırıntılar ya da yerlere sıçrayanlar derken evi ne kadar temizlersen temizle bir türlü tertemiz olmuyor. Robot süpürge ile işin kolaylaşıyor. Çocukların döktüğü kırıntıları tek seferde silip süpüren robot süpürge, sensörleri sayesinde yerdeki oyuncaklara çarpmadan temizlik yapabiliyor.

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6. Zor ulaşılacak yerleri temizlerken robot süpürgelerden iyisi yok!

Robot süpürgelerin aslında en çok kullanıldığı alanlar mobilyaların altları. Biz süpürürken alttaki tozları rahat alamıyoruz. Ama robot süpürge o minik boyuyla her yere giriyor ve silip süpürüyor. Her köşeye ulaşabilmesi ve altlara kolayca girebilmesi onu mükemmel temizlik yardımcılarından biri yapıyor.

7. Sessiz bir temizlik gibisi var mı?

Temizlik yaparken bir de arkadan gelen o süpürgenin sesi insanı çok yormuyor mu? Robot süpürgeler bize düşük sesle temizliğin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu sayede aynı anda hem temizlik yapıp hem toplantıya girebilirsin. Yine akşam da rahat şekilde robot süpürge ile evi silip süpürebilirsin.

8. Uzaktan kontrol edebilmek en güzel özelliklerinden.

Yerinden bile kalkmadan robot süpürgeni çalıştırman çok güzel. Zaten süpürme ve silme için yorulmuyorsun. Bunun yanında çalıştırmak için de yerinden bile kalkmıyorsun. Tek tuşla uzaktan başlatıyorsun ve o kendi kendine çalışıyor. Sana da sadece tertemiz evinin tadını çıkarmak kalıyor!

9. Akıllı haritalama özelliği ile evin her köşesini senden iyi biliyor.

Robot süpürgen eve ilk geldiğince önce evi bir tanıyor. Yani evin haritasını çıkarıyor. Bu haritaya göre de temizlik yapıyor. Gelişmiş haritalama sistemi ile evde temizlenmeyen bir yer bırakmıyor.

10. Sensörleri ile bir yerlere çarpmıyor.

Robot süpürgelerin sensörleri var. Yerdeki eşyalara çarpmasını engelleyen bu sensörler sayesinde yerde eşyalar da olsa robot süpürge onlara çarpmadan temizliğe devam edebiliyor. Senin etrafında dolanıp 'Aman bir yere mi çarpacak?' diye endişelenmene gerek kalmıyor.

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11. Toz haznesini temizlemek hiç zor değil.

'Robot süpürgelerin temizliği zor mu acaba?' diye düşünüyor olabilirsin. Aslında hiç değil. Çünkü robot süpürgelerin hazneleri çok kolay temizleniyor. Hatta bazı modeller istasyonuna dönerek kendi kendini temizleyebiliyor. Yani hem evi tertemiz yapıyor hem de sonrasında kendini!

12. Uzun vadede çok avantajlı bir tercih!

Robot süpürgeler şu an bütçeni aşıyor olabilir ama uzun vadede düşünürsen aslında çok mantıklı bir karar olacağını görürsün. Robot süpürgenle hem rahat ediyorsun hem de mop, yer bezi gibi birçok masraf yok oluyor. Yani güvenilir ve kaliteli bir model tercih ederek uzun yıllar yanında olacak bir temizlik ekipmanına sahip olabilirsin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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