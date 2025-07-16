Temizliği Robotlara Teslim Etmek İçin 12 Mantıklı Sebep

Philips 7000 robot süpürge, ıslak ve kuru temizlik yapabilen modellerden. Evdeki zeminlerin hep temiz olmasını sağlayan robot süpürge sayesinde az çabayla mükemmel sonuçlar elde etmek mümkün. Aynı anda süpüren ve silen teknolojisiyle öne çıkan model, sadece süpürmeye göre çok daha iyi bir temizlik yapıyor. Evcil hayvanlı evlerin tüy sorununa çözüm sunan robot süpürgenin yüksek emiş gücü var. Hiçbir noktayı kaçırmamak için 360 lazer navigasyon kullanarak harita oluşturuyor. En güzel özellikleri ise tek şarjla 180 dakikaya kadar çalışabilmesi ve 30 saniyeden kısa sürede kendini temizlemesi ve 30 güne kadar bu temizlikle kullanılabilmesi.