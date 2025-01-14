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Tembellik Günlerinizde Sizi Omuzlarından Tutup Kendine Gelmeniz İçin Tokat Atacak 15 Şarkı

etiket Tembellik Günlerinizde Sizi Omuzlarından Tutup Kendine Gelmeniz İçin Tokat Atacak 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 21:22

Yataktan hiç çıkmak istemediğiniz günler sadece tembellik yapmak istemenizle mi alakalı yoksa duygularınız bu aralar size biraz ağır mı geliyor? Bu sorunun cevabını evet olarak alıyoruz ve sizin için şöyle bir çalma listesi hazırladık!

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1. Rude

2. One Day

3. Soul Meets Body

4. Run

5. First Day of My Life

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6. Cough Syrup

7. Baby I'm Yours

8. Sometime Around Midnight

9. Sweater Weather

10. Guster

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11. Good Woman

12. Blue Skies

13. Feel Something

14. Sea of Love

15. Circles

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