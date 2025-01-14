Tembellik Günlerinizde Sizi Omuzlarından Tutup Kendine Gelmeniz İçin Tokat Atacak 15 Şarkı
Tembellik Günlerinizde Sizi Omuzlarından Tutup Kendine Gelmeniz İçin Tokat Atacak 15 Şarkı
Yataktan hiç çıkmak istemediğiniz günler sadece tembellik yapmak istemenizle mi alakalı yoksa duygularınız bu aralar size biraz ağır mı geliyor? Bu sorunun cevabını evet olarak alıyoruz ve sizin için şöyle bir çalma listesi hazırladık!
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1. Rude
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2. One Day
3. Soul Meets Body
4. Run
5. First Day of My Life
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6. Cough Syrup
7. Baby I'm Yours
8. Sometime Around Midnight
9. Sweater Weather
10. Guster
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11. Good Woman
12. Blue Skies
13. Feel Something
14. Sea of Love
15. Circles
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