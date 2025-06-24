Teknoloji Sektöründe Belirsizlik Devam Ediyor: Ücret Artışları Yavaşladı, Çalışan Beklentileri Dönüşüyor

Rapora göre, şirketlerin %95’i çalışanlarına yemek desteği sunarken, günlük yemek ücreti medyanda 355 TL olarak sabitlenmiş durumda. Katılımcıların %65’i yıl ortasında bu ödemelerde artış yapmayı planlamıyor. Ulaşım desteği sağlayan şirketlerin oranı %64 olurken, medyan ulaşım ödemesi günlük 130 TL seviyesinde kalıyor. Yan haklara genel memnuniyet 5 üzerinden 3.5 puanla sınırlı seyrediyor.

Şirketlerin %70’i bir tür prim uygulaması sunuyor. En çok kullanılan prim modelleri, satış hedefi primi (%77), bireysel performans primi (%71) ve yıl sonu primi (%50). Ancak çalışanların bu sistemlere güveni sınırlı: Ortalama memnuniyet puanı 3.48. En çok eleştirilen nokta ise hedeflerin net olmaması olarak görülüyor.

Katılımcı grubun %26’sında hâlâ tanımlı bir performans yönetim sistemi bulunmuyor. En çok kullanılan yöntemler KPI (%58), yetkinlik değerlendirmesi (%43) ve OKR (%35). Ancak değerlendirme sonuçlarının çoğu sadece ücret ve terfi kararları için kullanılıyor. Gelişim planlaması ve yetenek yönetimi halen arka planda kalıyor.

Hedef yönetiminde OKR kullanan şirket oranı %27’ye ulaştı. Bu şirketler, hedeflerini şirket, departman ve bireysel düzeyde çok katmanlı olarak tanımlıyor. OKR uygulamayanlarda bu oranlar daha sınırlı. Hedeflerin net ve ölçülebilir olmaması, şirketlerin %55’i tarafından ana zorluk olarak tanımlanıyor.

Şirketlerin %47’si 2025’te çalışan bağlılığını artırmak için “eğitim ve gelişim fırsatlarını” en öncelikli konu olarak tanımlıyor. Ancak performans değerlendirme sonuçlarından gelişim planı üretme oranı sadece %31. Bu da şirketlerde veri toplansa da dönüşüm yaratacak gelişim adımlarının sınırlı kaldığını gösteriyor.

Yükselen “GiG Ekonomisi” trendiyle birlikte teknoloji şirketlerinin %40’ında proje bazlı çalışanlar yer alıyor. En yoğun proje bazlı çalışan istihdam edilen departmanlar: yazılım, veri analitiği ve yapay zekâ.