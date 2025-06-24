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Teknoloji Sektöründe Belirsizlik Devam Ediyor: Ücret Artışları Yavaşladı, Çalışan Beklentileri Dönüşüyor

Teknoloji Sektöründe Belirsizlik Devam Ediyor: Ücret Artışları Yavaşladı, Çalışan Beklentileri Dönüşüyor

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Onedio Content - Onedio Editörü
24.06.2025 - 14:20

Melon ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle hazırlanan Haziran 2025 tarihli “Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Trend Raporu” yayımlandı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 100’den fazla şirketten toplanan verilerle hazırlanan rapora göre, 2025 yıl ortasında teknoloji şirketlerinin büyük bölümü ücret artışı planlamıyor. Yıl başı artışlarının medyanda %30 oranında gerçekleştiği sektörde, Temmuz artışı için her iki şirketten biri hâlâ karar vermiş değil. Araştırmaya katılan %33’lük kesimden TL ile ödeme yapan şirketlerin 2025 artış oranlarının %11–20 bandında kalacağı öngörülüyor. Katılımcıların %37’si hâlâ karar aşamasında. Temmuz ayına dair net bir planı olan şirket sayısı oldukça sınırlı ve ücret artışları konusunda da genel bir durağanlık gözlemleniyor.

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Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Haziran 2025 Araştırması Yayımlandı.

Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Haziran 2025 Araştırması Yayımlandı.

Rapora göre, şirketlerin %95’i çalışanlarına yemek desteği sunarken, günlük yemek ücreti medyanda 355 TL olarak sabitlenmiş durumda. Katılımcıların %65’i yıl ortasında bu ödemelerde artış yapmayı planlamıyor. Ulaşım desteği sağlayan şirketlerin oranı %64 olurken, medyan ulaşım ödemesi günlük 130 TL seviyesinde kalıyor. Yan haklara genel memnuniyet 5 üzerinden 3.5 puanla sınırlı seyrediyor.

Şirketlerin %70’i bir tür prim uygulaması sunuyor. En çok kullanılan prim modelleri, satış hedefi primi (%77), bireysel performans primi (%71) ve yıl sonu primi (%50). Ancak çalışanların bu sistemlere güveni sınırlı: Ortalama memnuniyet puanı 3.48. En çok eleştirilen nokta ise hedeflerin net olmaması olarak görülüyor.

Katılımcı grubun %26’sında hâlâ tanımlı bir performans yönetim sistemi bulunmuyor. En çok kullanılan yöntemler KPI (%58), yetkinlik değerlendirmesi (%43) ve OKR (%35). Ancak değerlendirme sonuçlarının çoğu sadece ücret ve terfi kararları için kullanılıyor. Gelişim planlaması ve yetenek yönetimi halen arka planda kalıyor.

Hedef yönetiminde OKR kullanan şirket oranı %27’ye ulaştı. Bu şirketler, hedeflerini şirket, departman ve bireysel düzeyde çok katmanlı olarak tanımlıyor. OKR uygulamayanlarda bu oranlar daha sınırlı. Hedeflerin net ve ölçülebilir olmaması, şirketlerin %55’i tarafından ana zorluk olarak tanımlanıyor.

Şirketlerin %47’si 2025’te çalışan bağlılığını artırmak için “eğitim ve gelişim fırsatlarını” en öncelikli konu olarak tanımlıyor. Ancak performans değerlendirme sonuçlarından gelişim planı üretme oranı sadece %31. Bu da şirketlerde veri toplansa da dönüşüm yaratacak gelişim adımlarının sınırlı kaldığını gösteriyor.

Yükselen “GiG Ekonomisi” trendiyle birlikte teknoloji şirketlerinin %40’ında proje bazlı çalışanlar yer alıyor. En yoğun proje bazlı çalışan istihdam edilen departmanlar: yazılım, veri analitiği ve yapay zekâ.

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen: “Veriye Dayalı Stratejiler Daha Kritik Hale Geldi”

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen: “Veriye Dayalı Stratejiler Daha Kritik Hale Geldi”

“Giderek karmaşıklaşan ekonomik dinamikler içerisinde şirketlerin yetenek yönetimi, performans değerlendirmesi ve yan hak planlamasında daha bilinçli adımlar atması gerekiyor. Melon ile birlikte hazırladığımız bu rapor, teknoloji sektörü yöneticilerine yalnızca bugünü değil, geleceği de yönetebilmek adına stratejik rehberlik sağlıyor.”

Melon Kurucusu Sure Köse Ulutaş: “Yan Haklar ve Performans Sistemleri Gelişmeye Açık”

Melon Kurucusu Sure Köse Ulutaş: “Yan Haklar ve Performans Sistemleri Gelişmeye Açık”

“Ücret artışlarında yavaşlama gözlenirken, çalışanlar şirketlerden daha adil ve esnek performans sistemleri, anlamlı yan haklar ve gelişim fırsatları talep ediyor. Raporumuz bu dönüşümün ipuçlarını veriyor.”

#işbirliği

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