Teknoloji Sektöründe Belirsizlik Devam Ediyor: Ücret Artışları Yavaşladı, Çalışan Beklentileri Dönüşüyor
Melon ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle hazırlanan Haziran 2025 tarihli “Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Trend Raporu” yayımlandı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 100’den fazla şirketten toplanan verilerle hazırlanan rapora göre, 2025 yıl ortasında teknoloji şirketlerinin büyük bölümü ücret artışı planlamıyor. Yıl başı artışlarının medyanda %30 oranında gerçekleştiği sektörde, Temmuz artışı için her iki şirketten biri hâlâ karar vermiş değil. Araştırmaya katılan %33’lük kesimden TL ile ödeme yapan şirketlerin 2025 artış oranlarının %11–20 bandında kalacağı öngörülüyor. Katılımcıların %37’si hâlâ karar aşamasında. Temmuz ayına dair net bir planı olan şirket sayısı oldukça sınırlı ve ücret artışları konusunda da genel bir durağanlık gözlemleniyor.
Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Haziran 2025 Araştırması Yayımlandı.
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