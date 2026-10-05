Tek Uygulamadan BIST ve ABD Borsalarına Yatırım Yapılabilir mi?

Finansal teknolojilerin ve yeni nesil yatırım ekosistemlerinin hayatımıza girmesiyle birlikte bu alışkanlıklar bütünüyle değişti. Bugün pek çok yatırımcının aklındaki ortak soru net: Tek bir uygulama üzerinden hem Borsa İstanbul (BIST) hem de Amerikan borsalarına (NYSE, NASDAQ) yatırım yapabilir misiniz? Yanıt oldukça açık: Evet, yapabilirsiniz.

Modern finansal altyapılar sayesinde artık tek bir ara yüz üzerinden yerel varlıklarınızı yönetirken, aynı anda dünya devi şirketlerin hisselerine de ortak olabilirsiniz. Bu rehberde, tek platform üzerinden yurtdışı yatırımı yapmanın mantığını, portföyünüze kazandıracağı esnekliği, yurt dışı hissesi alma adımlarını ve TradeAll Mobil’in sunduğu entegre çözümleri tüm yönleriyle ele alıyoruz.