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Tchibo İndirim Günleri’nden Size Adeta Şölen Yaşatacak 11 Ürün

etiket Tchibo İndirim Günleri’nden Size Adeta Şölen Yaşatacak 11 Ürün

bella
bella - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 20:30

Tchibo'nun heyecanla beklenen indirim günleri geldi çattı! Kahve tutkunları ve ev dekorasyonu meraklıları için özenle seçtiğimiz 11 muhteşem ürünle karşınızdayız. Hazır olun, bu indirim şölenini birlikte yaşamaya var mısınız? Gelin, hiç vakit kaybetmeden bu ürünleri birlikte keşfedelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 22.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Espresso mu, latte mi, yoksa filtre kahve mi? Tchibo Esperto Pro ile hepsi çok kolay!

1. Espresso mu, latte mi, yoksa filtre kahve mi? Tchibo Esperto Pro ile hepsi çok kolay!

Tchibo Esperto Pro, hem görüntüsüyle hem de özellikleriyle göz kamaştırıyor. Tek tuşla cappuccino, latte gibi çeşit çeşit kahve hazırlayabileceğiniz bu makine, evde kendi barista deneyiminizi yaşamanızı sağlayacak. Özellikle süt köpüğünün kıvamını ayarlayabilmek çok keyifli olacak. Üstelik bu kahve makinesi Tchibo'nun kahve uzmanlarının 35 yıllık deneyimiyle tasarlanmış, bu da demek oluyor ki kahvenin tadına doyamayacaksınız! ☕ Afiyet olsun!

Şimdi 17.999,00 TL yerine indirimle 13.499,00 TL.

Tchibo Tam Otomatik Kahve Makinesi »Esperto Pro«, Antrasit

Tciho İndirim Günleri

2. Bu şık ve kullanışlı turta kalıbıyla mutfakta yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz!

2. Bu şık ve kullanışlı turta kalıbıyla mutfakta yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz!

Hem pasta, hem kiş hem de meyveli kek gibi birçok farklı tarif için ideal olan bu ürün, çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. 200°C'ye kadar ısıya dayanıklı seramik malzemeden üretildiğinden gönül rahatlığıyla kutunun içerisinden çıkan tarif önerilerini deneyebilirsiniz! 👩🏻‍🍳

Şimdi indirimle sadece 519,00 TL. Tchibo - Turta Kalıbı

Mutfaklarınızı daha renkli ve keyifli hale getirmek istiyorsanız, Tchibo'nun birbirinden şık mutfak eşyalarını kaçırmayın.İndirimdeki ürünleri buradan keşfedin.

Tciho İndirim Günleri

3. En yakın dostunuz için hem eğlenceli hem de faydalı bir oyuncak arıyorsanız bu havuç tam da ona göre!

3. En yakın dostunuz için hem eğlenceli hem de faydalı bir oyuncak arıyorsanız bu havuç tam da ona göre!

Hem görünümüyle hem de işleviyle minik dostunuzu mutlu edecek bu dayanıklı ve güvenli oyuncak, köpeğinizin dişlerini temizlerken aynı zamanda diş etlerine masaj yaparak diş sağlığını korumasına yardımcı olacak. Üstelik geri dönüştürülmüş malzemeden üretildiği için hem çevre dostu hem de ekonomik. Köpeğinizle bahçede top oynamak yerine bu havucu atıp tutarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Şimdi indirimle 339,00 TL'den 269,00 TL'ye düştü.

Köpek Oyuncağı »Havuç«

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Tciho İndirim Günleri

4. Outdoor Isıtıcı Minder ile soğuk günlerde de sıcak kalabilirsiniz. Bu şık ve pratik minder, özellikle açık havada vakit geçirirken size eşlik etmek için ideal.

4. Outdoor Isıtıcı Minder ile soğuk günlerde de sıcak kalabilirsiniz. Bu şık ve pratik minder, özellikle açık havada vakit geçirirken size eşlik etmek için ideal.

3 farklı ısı ayarıyla istediğiniz sıcaklığı ayarlayabilir, kablosuz kullanımı sayesinde dilediğiniz yerde rahatça oturabilirsiniz. Uzun pil ömrü sayesinde de keyfiniz hiç ama hiç bozulmaz. Aşırı ısınma koruması sayesinde güvenle kullanabileceğiniz bu minder, pratik tasarımı ve taşınabilir özelliğiyle de hayatınızı kolaylaştıracak. Hem çevre dostu hem de kullanışlı olan bu ısıtıcı minderle soğuk günler artık sizin için sorun olmayacak.

Üstelik Tchibo İndirim Günleri’nde 2.179,00 TL yerine 1.969,00 TL.

Outdoor Isıtıcı Minder

Tciho İndirim Günleri

5. LED Dekoratif Midye ile evine sıcak ve romantik bir atmosfer katmanın tam sırası!

5. LED Dekoratif Midye ile evine sıcak ve romantik bir atmosfer katmanın tam sırası!

Bu şık ve dekoratif ürün, gerçek mumdan yapılmış ve içine yerleştirilmiş LED ışığıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 6 saat sonra otomatik olarak kapanıp, 18 saat sonra tekrar açılması sayesinde enerji tasarrufu sağlar. Üstelik pille çalıştığı için istediğiniz her yere kolayca yerleştirebilirsiniz.

LED Dekoratif Midye

Tciho İndirim Günleri
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6. Bu termal yağmurluk, çocuğunuzun yağmurlu havalarda da macera dolu günler geçirmesini sağlayacak.

6. Bu termal yağmurluk, çocuğunuzun yağmurlu havalarda da macera dolu günler geçirmesini sağlayacak.

Rüzgar, yağmur ve soğuktan çocuğunuzu koruyacak özel bir tasarıma sahip olan bu yağmurluk 5.000 mm'ye kadar su basıncına dayanıklı yüzey malzemesi sayesinde çocuğunuzu şiddetli yağmurda bile kuru kalmasını sağlayacak.

Ayrıca, çevre dostu evoPel emprenye sayesinde su geçirmez özelliği elde edilmiş olduğundan hem doğayı korur hem de çocuğunuzun sağlığını düşünür.

1.479,00 TL yerine 1.249,00 TL'ye düştü.

Küçük Çocuk Termal Yağmurluk, Sarı

Daha fazlası için buraya tıklamayı unutmayın!

Tciho İndirim Günleri

7. 2'li Müsli Kasesi ile kahvaltılarınız daha keyifli olacak!

7. 2'li Müsli Kasesi ile kahvaltılarınız daha keyifli olacak!

Bu şık ve kullanışlı kase seti, kaliteli porselenden üretilmiş ve 2 farklı yılbaşı motifine sahip. Hem göz zevkinizi okşayacak hem de kahvaltılarını daha özel kılacak. Yaklaşık 1 litrelik kapasitesi sayesinde bolca müsli, yulaf veya çorba koyabilirsiniz. Üstelik mikrodalgada ısıtmaya uygun olması sayesinde pratik bir kullanım sunuyor. Hem şıklığı hem de kullanışlılığı bir arada arayanlar için ideal bir seçenek!

Şimdi 529,00 TL yerine 499,00 TL.

2 Müsli Kasesi

Tciho İndirim Günleri

8. Yelekli 3'ü 1 Arada Yağmurluk ile her mevsimde şık ve rahat kalın!

8. Yelekli 3'ü 1 Arada Yağmurluk ile her mevsimde şık ve rahat kalın!

Bu çok yönlü yağmurluk, DryProof™ teknolojisi sayesinde hem su ve rüzgara karşı dayanıklı hem de nefes alabilen yapısıyla konforlu bir kullanım sunuyor. Yağmurluk ve kapitone yelek olarak ayrı ayrı veya birlikte kullanabileceğiniz bu ürün, genişliği ayarlanabilir bel kısmı ve kapüşonu ile feminen bir görünüm sağlıyor. Rüzgar koruma şeritli ve çene korumalı çift yönlü fermuarıyla da pratik kullanım sunan bu yağmurluk, gardırobunun vazgeçilmezi olacak!

2.999,00 TL yerine şimdi indirimle 2.399,00 TL.

Yelekli 3'ü 1 Arada Yağmurluk

Tciho İndirim Günleri

9. Katlanabilir USB'li Fener ile karanlıkta kalma gibi bir derdiniz kalmayacak!

9. Katlanabilir USB'li Fener ile karanlıkta kalma gibi bir derdiniz kalmayacak!

Bu pratik ve şık fener, hem USB hem de güneş enerjisi ile şarj edilebiliyor. Hafif ve katlanabilir tasarımı sayesinde çantanızda kolayca taşıyabilirsiniz. 3 farklı aydınlatma seviyesiyle ihtiyacına göre ışığı ayarlayabilir, dokunmatik düğmeleriyle de kolayca kullanabilirsiniz. Su sıçramasına dayanıklı yapısıyla kamp, bahçe gibi açık alanlarda kullanmak için ideal. 

Şimdi 689,00 TL yerine 589,00 TL.

Katlanabilen USB'li Fener

Tciho İndirim Günleri

10. Bu şezlong, bahçenizde, balkonunuzda veya terasınızda rahatlayıp güneşin tadını çıkarmanız için tasarlandı.

10. Bu şezlong, bahçenizde, balkonunuzda veya terasınızda rahatlayıp güneşin tadını çıkarmanız için tasarlandı.

Minderli Şezlong 'Leira', hem şıklığı hem de konforu bir arada sunan, dış mekanlarınız için ideal bir seçenek. FSC® sertifikalı akasya ahşabından üretilen bu şezlong, UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklıdır. 4 yönlü ayarlanabilir sırt kısmı ve sabitlenmiş konforlu minderiyle maksimum rahatlık sağlar. Katlanabilir özelliği sayesinde az yer kaplar ve kolayca taşınabilir. Ayrıca, zemin koruyucuları sayesinde zemine zarar vermez. 

12.649,00 TL yerine 9.489,00 TL.

Minderli Şezlong »Leira«

Tciho İndirim Günleri
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11. Cafissimo Pure Plus, Fuşya

11. Cafissimo Pure Plus, Fuşya

Cafissimo Pure Plus Kahve Makinesi, tek bir cihazda espresso, caffè crema ve filtre kahve gibi farklı kahve çeşitlerini kolayca hazırlamanızı sağlayan şık ve kullanışlı bir ürün. Kompakt tasarımıyla mutfakta az yer kaplarken, güçlü özellikleriyle size kusursuz bir kahve deneyimi sunar.

Cafissimo Pure Plus, Fuşya kahve makinesi ile her gün evinizde kendi kahve köşenizi oluşturabilir ve farklı kahve lezzetlerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

İndirimle 5.499,00 TL'den 3.999,00 TL'ye düştü.

Cafissimo Pure Plus, Fuşya

Tciho İndirim Günleri
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