Tatlı Tatlı Yedi, Sonra Yakmak İçin Koştu: 2 Porsiyon Baklavayı Yakmak İçin Kaç Kilometre Koşmak Lazım?
Tatlı Tatlı Yedi, Sonra Yakmak İçin Koştu: 2 Porsiyon Baklavayı Yakmak İçin Kaç Kilometre Koşmak Lazım?
Bayram ziyaretlerinde baklavalar yenildi. İster hazır sipariş, ister ev baklavası olsun, Ramazan sonrası tatlılar olmazsa olmazdı. Yenilenlerin hepsi kilo olarak geri dönmesin diye bayram sonrası diyete girme konusunda da kesin karar verildi. O kararı pekiştirmek için şimdi size 2 porsiyon baklavadan sonra kaç kilometre koşmak gerektiğini gösteren 'Ayşe İle Fit Ol' geldi.
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Bayram ziyaretlerinde tatlılar havada uçuştu. Kimileri baklava, kimileri şekerpare, kimileri de sarmalara gömüldü.
Yenilenler Ramazan sonrası biraz ağır gelince, yaz da yaklaşırken, diyetlerde karar kılındı. Ancak o iş o kadar da kolay değildi.
"Ayşe ile Fit Ol" hesabında güler yüzü, bol iştahıyla 2 porsiyon baklavayı yakmak için kaç kilometre koşması gerektiğini gösterdi.
Ama önce iştahlı iştahlı baklavaları yedi. Canımız da çekmedi değil. "Bu iştahla nasıl böyle fit kalabiliyor?" sorusunun cevabı da videoda gizliydi.
Koşmaya başladı. 1 kilometrede 66 kalori yaktı.
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2. kilometrede 127 kaloriye kümülatif çıktı.
2 porsiyon baklava için toplamda 1 saat 52 dakika 32 saniye yani 21 kilometre koşarak, 1.201 kalori yaktı. İşte böyle fit kalıyordu.
Yorumlarda da 30 dakikalık yürüyüşü başarı sananlarla,
Takdir edenler de vardı.
Hiç feyz almayanlar da olurken,
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Koşunca şekeri düşenler de oldu.
İki uçta yaşayanlar,
Başından vazgeçenler de oldu.
Olayı çok yanlış anlayanlar da olurken,
Sağlıklı yaşam konusunda zirveye çıkanlar da görüldü.
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Bakın kanıtı burada. Videoyu izlerken gaza gelip baklavaları yemeye devam etmeyin!
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