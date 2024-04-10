Tatlı Tatlı Yedi, Sonra Yakmak İçin Koştu: 2 Porsiyon Baklavayı Yakmak İçin Kaç Kilometre Koşmak Lazım?

Bayram ziyaretlerinde baklavalar yenildi. İster hazır sipariş, ister ev baklavası olsun, Ramazan sonrası tatlılar olmazsa olmazdı. Yenilenlerin hepsi kilo olarak geri dönmesin diye bayram sonrası diyete girme konusunda da kesin karar verildi. O kararı pekiştirmek için şimdi size 2 porsiyon baklavadan sonra kaç kilometre koşmak gerektiğini gösteren 'Ayşe İle Fit Ol' geldi.