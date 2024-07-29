Tatlı Severlere Tüm İncelikleriyle Anlatıyoruz: Airfryer’da San Sebastian Cheesecake Nasıl Yapılır?
Tatlı Severlere Tüm İncelikleriyle Anlatıyoruz: Airfryer’da San Sebastian Cheesecake Nasıl Yapılır?
Cheesecake yapmayı hep istiyor ama bir türlü cesaret edemiyorsanız size kolayca nasıl yapacağınızı anlattık!
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Cheesecake yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil!
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Şimdi önce bir malzemelerimize bakalım mı?
San Sebestian yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlar:
Şimdi sıra pişirme aşamasında...
Cheesecake için bir püf nokta da verelim...
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