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Tatlı Severlere Tüm İncelikleriyle Anlatıyoruz: Airfryer’da San Sebastian Cheesecake Nasıl Yapılır?

etiket Tatlı Severlere Tüm İncelikleriyle Anlatıyoruz: Airfryer’da San Sebastian Cheesecake Nasıl Yapılır?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 22:01

Cheesecake yapmayı hep istiyor ama bir türlü cesaret edemiyorsanız size kolayca nasıl yapacağınızı anlattık!

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Cheesecake yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil!

Püf noktalarını bilirseniz aslında cheesecake hem kolay hem pratik bir tarif. Hele bir de bunu Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak yaparsanız sizin için çok daha kolay olacaktır.

Şimdi önce bir malzemelerimize bakalım mı?

Şimdi önce bir malzemelerimize bakalım mı?

Ana malzememiz tabii ki labne. San Sebestian yaparken gerekli tüm malzemelerimiz şunlar:

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 500 gram labne

  • 200 ml krema

  • 4 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

Sosu için;

  • 200 gram vişne

  • 2 çay kaşığı mısır nişastası

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 bardak su

  • 3 bardak şeker

San Sebestian yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlar:

San Sebestian yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlar:

1. Önce tel süzgece kağıt havlu yerleştirin ve labne peynirini süzün.

2. Bu şekilde 15-20 dakika bekletin.

3. Çırpma kabına şeker ve peyniri alıp 3 dakika çırpın.

4. İçerisine yumurtaları teker teker ekleyin. Burada dikkat etmeniz gereken yumurtaları iyice yedirmeden diğerini eklememek.

5. Çırpıcının devrini düşürüp kremayı ekleyin.

6. Son olarak unu da ekleyip karıştırın.

7. Burada dilerseniz limon kabuğu rendesi ya da vanilya özütü koyabilirsiniz.

Şimdi sıra pişirme aşamasında...

Şimdi sıra pişirme aşamasında...

1. Pişirme kağıdını Philips Çift Hazneli Airfryer kabına yerleştirin ve harcı dökün. 

2. Bu aşamada kabı birkaç kere tezgaha vurup havasını almanız gerekiyor.

3. 200 derecede 25 dakika pişirmek yeterli!

Cheesecake için bir püf nokta da verelim...

Piştikten sonra hemen çıkarmıyoruz,  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın içinde 10 dakika bekletiyoruz. Oda sıcaklığına geldiğinde ise buzdolabına koyarak soğutuyoruz.

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Sosunu da hazırlayıp bitirelim mi?

San Sebestian'ın birkaç farklı sosu var. Genelde çikolatayla servis edilse de meyveli bir sos da yapabilirsiniz. Biz şimdi size güzel bir vişneli sos tarifi verelim!

1. Önce tavaya vişneleri alın ve üzerine suyu ekleyin.

2. Tereyağı, nişasta ve şekeri de ekleyip kısık ateşte pişirin.

3. Akışkan bir kıvam olduğunda ocaktan alabilirsiniz.

San Sebestian'ı bir gün önceden yaparsanız çok daha güzel olacaktır.

Ne kadar dinlenirse o kadar tadının iyi olacağını bilmeniz gerekiyor. Yani en az 7-8 saat dinlendirmelisiniz.

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