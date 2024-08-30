Tatlı Krizlerine Ne Kadar Dayanıklısın?

Tatlı krizlerine hiç dayanıklı biri değilsin; canın tatlı çektiğinde, gidip en güzelini yiyorsun çünkü bu seni mutlu ediyor. Çünkü tatlı yediğinde, aslında bir nevi kendini ödüllendiriyorsun. Ayrıca, kriz geldiğinde bunun vücudunun bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorsun. Tatlılara olan bu düşkünlüğün, hayatındaki küçük keyiflerin bir parçası ve senin için bu anların tadını çıkarmak önemli. Kendini tatlılardan mahrum bırakmak yerine, bu anların tadını çıkararak dengeli bir yaklaşım sergilemek, hem ruhsal hem de fiziksel olarak tatmin edici bir yol olabilir.