Tatlı Krizlerine Ne Kadar Dayanıklısın?
Tatlı Krizlerine Ne Kadar Dayanıklısın?
Tatlı krizleriyle başa çıkma yeteneğini merak mı ediyorsunuz? Bu kısa test, tatlılara karşı dayanıklılığını ölçmenize ve bu krizlerle nasıl başa çıktığını anlamanıza yardımcı olacak.
Hadi başlayalım 👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Tatlı krizlerini genellikle ne sıklıkla yaşıyorsun?
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2. Tatlı yediğinizde porsiyon kontrolüne dikkat eder misin?
3. Bir dondurma seç bakalım!
4. Peki, hangi çeşit tatlıyı daha çok seviyorsun?
5. Sana göre tatlının yanına en çok yakışan içecek ne?
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