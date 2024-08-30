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Tatlı Krizlerine Ne Kadar Dayanıklısın?

etiket Tatlı Krizlerine Ne Kadar Dayanıklısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 19:01

Tatlı krizleriyle başa çıkma yeteneğini merak mı ediyorsunuz? Bu kısa test, tatlılara karşı dayanıklılığını ölçmenize ve bu krizlerle nasıl başa çıktığını anlamanıza yardımcı olacak.

Hadi başlayalım 👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Tatlı krizlerini genellikle ne sıklıkla yaşıyorsun?

2. Tatlı yediğinizde porsiyon kontrolüne dikkat eder misin?

3. Bir dondurma seç bakalım!

4. Peki, hangi çeşit tatlıyı daha çok seviyorsun?

5. Sana göre tatlının yanına en çok yakışan içecek ne?

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6. Diyelim ki arkadaşın sana"tatlıyla aram yok" dedi. Tepkin nasıl olur?

7. Tatlı krizi sırasında daha çok ev yapımı tatlılar mı, yoksa dışarıdan alınan tatlılar mı seni tatmin eder?

8. Son olarak, doğum günün için bu pastalardan hangisini seçerdin?

Hiç dayanıklı değilsin!

Tatlı krizlerine hiç dayanıklı biri değilsin; canın tatlı çektiğinde, gidip en güzelini yiyorsun çünkü bu seni mutlu ediyor. Çünkü tatlı yediğinde, aslında bir nevi kendini ödüllendiriyorsun. Ayrıca, kriz geldiğinde bunun vücudunun bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorsun. Tatlılara olan bu düşkünlüğün, hayatındaki küçük keyiflerin bir parçası ve senin için bu anların tadını çıkarmak önemli. Kendini tatlılardan mahrum bırakmak yerine, bu anların tadını çıkararak dengeli bir yaklaşım sergilemek, hem ruhsal hem de fiziksel olarak tatmin edici bir yol olabilir.

Ne çok dayanıklı ne de çok dayanıksızsın.

Tatlı krizlerine karşı ne çok dayanıklısın ne de çok dayanıksız; aslında ikisinin ortasındasın. Bazen tatlı krizlerine yenik düşüp tatlı yiyorsun, çünkü anlık tatmin ve keyif arayışı seni etkiliyor. Diğer zamanlarda ise, bu krizleri daha sağlıklı aperatiflerle geçiştirerek dengede kalmayı başarıyorsun. Bu dengeyi sağlamak, hem tatlıların cazibesine karşı koymanı hem de sağlıklı alışkanlıklarını sürdürmeni mümkün kılıyor. Kısacası, tatlı krizleriyle başa çıkma şeklin oldukça esnek ve bilinçli, bu da hem tatmin edici hem de dengeli bir yaklaşım sergilemeni sağlıyor.

Çok dayanıklısın!

Tatlı krizlerine karşı oldukça dayanıklısın; nerede durman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Tatlı isteği geldiğinde, bu durumu yönetmenin yollarını arıyorsun ve genellikle sağlıklı alternatifler deniyorsun. Tatlı krizlerine karşı proaktif bir yaklaşım sergileyerek, hem kendini tatmin ediyor hem de sağlıklı seçimler yapıyorsun. Hem tatmin edici hem de dengeli bir yaşam tarzı benimsemekteki başarını kutluyoruz.

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