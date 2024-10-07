Tarot Falına Göre 8 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bir süredir, ne yaparsan yap içindeki burukluk seni takip ediyor. Hayatındaki bir insana oldukça kırgınsın aslında. Fakat o, bunun farkında değil. Her insanın senin gibi ince düşünceli olmasını bekleyemezsin. Bence onunla konuşmalısın bu durumu. Yoksa kafanda kurarak kendini çok daha kötü etkileyeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️