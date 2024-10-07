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Tarot Falına Göre 8 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 8 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
07.10.2024 - 23:34

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 8 Ekim Salı günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu dönem oldukça hassas olduğunu görüyorum. Fakat kimileri de aksine üstüne geliyor sanki. Bu hassaslık özellikle aşk hayatında inişli çıkışlı geçecek bir sürece sebep olabilir. Sana tavsiyem, bu sürecin geçici olduğunu unutmamak olur.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Sen o kadar iyi niyetli bir insansın ki ihtiyacı olan herkese yardım etmeye çalışıyorsun. Tabii böyle olunca da biraz yorulmuşsun. Önceliği hep kendine değil başka insanlara veriyorsun. Bir süre sadece kendine zaman ayırmaya ne dersin? Artık kendini daha dinç hissetmek için biraz ruhunu dinlendirmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Aklında ve kalbinde olan kişinin nihayet sana geldiğini görüyorum! Fakat bu kişinin hayatına girmesi seni pek de mutlu etmeyecek gibi. Lafta seni sevdiğini ve sana değer verdiğini söylese de davranışlarında bunu göremeyecek gibisin. Sence yalan mı söylüyor? Bekleyip göreceğiz...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Sakin bir yapın var. Bundan dolayı etrafındaki birçok insan, konuşmak için seni tercih ediyor. Haliyle sen de onların dertleriyle dertleniyorsun. Ama sıra sana geldi mi yanında kimseyi bulamıyorsun. Artık gerçek dostlarını ayırt etmenin vakti geldi bence. Kimin gerçek dost, kimin gerçek düşman olduğunu kötü bir zamanından geçerken fark edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin kartın 'Ölüm' olduğunu farkındayım. Fakat bu kart sana olumsuzluklar getirmiyor. Hatta bugün içindeki enerjinin her zamankinden fazla olacağını görüyorum. Bir süredir planladığın fakat bir türlü yapamadığın o planı bugün yapmalısın. Ayrıca kariyerinde, okulunda başarılı bir sürecin kapılarını aralıyorsun.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bence arkadaş ortamında sana karşı hisleri olan birisi var! Fakat dostluğunuzun bozulmaması adına sana karşı bir adım atmaktan çekiniyor. Bence sen kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Eğer senin de o kişiye karşı duyguların varsa bugün harekete geçebilirsin. Senin adım atmış olman her şeyi değiştirecek, güven bana.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bir süredir bulunduğun çevreden çok sıkılmışsın. İş yerin aynı, arkadaş ortamın can sıkıcı, ilişkin desen çalkantılı...Bugünden itibaren sorunlu ortamlarla arana bir mesafe koymalısın. Sana kötü gelen kişileri hayatından çıkarmalısın. Böylece yepyeni bir sayfada, hayallerini gerçekleştirmeye başlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, bir arkadaşın hakkında çok şaşırtıcı bir şey öğreneceksin. Arkadaşınla arandaki denge değişecek bana kalırsa. Böylesinin de çok daha iyi olacağını görüyorum. Öte yandan, sevgilinle yaşayacağın minik bir tartışma olabilir. Neyse ki aranızdaki buzlar kolayca eriyecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün kariyerinle ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsin. Başvurduğun bir şirketten dönüş alacağını görüyorum. Bundan sonraki süreç de oldukça iyi ilerleyecek. Tabii benimki sadece ufak bir tahmin ancak geleceğini etkileyecek gelişmeler yaşayacağını düşünüyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir, ne yaparsan yap içindeki burukluk seni takip ediyor. Hayatındaki bir insana oldukça kırgınsın aslında. Fakat o, bunun farkında değil. Her insanın senin gibi ince düşünceli olmasını bekleyemezsin. Bence onunla konuşmalısın bu durumu. Yoksa kafanda kurarak kendini çok daha kötü etkileyeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Etrafında hayatına girmek isteyen birisi olduğunu görüyorum. Sen ise bu kişinin iyi niyetli olmadığını düşünüyorsun. Bu konuda yanıldığını söylemem gerek. Bu kişiye bir şans vermelisin. Eminim, benim yüzümü kara çıkarmayacaktır. Hayatında olumlu bir etkisi olacak...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Gün içinde, enerjisi bu kadar yüksek olan bir kart seçmemiştim! Bence bugünden itibaren şansın dönüyor artık. İş yerinde başarılı olduğun anlar artıyor, yeni bir aşka kendini açıyorsun. Hayatında güzellikler olmaya başlıyor artık. Kıymetini bil...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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