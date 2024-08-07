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Tarot Falına Göre 8 Ağustos Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 8 Ağustos Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 8 Ağustos Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bu aralar gelecekle ilgili kaygının tavan yaptığı bir dönemden geçiyorsun diyebilirim. Durumdan dolayı yaydığın enerjiyi buradan hissettim. Sana tavsiyem, gün içinde bu konuda yardım alabileceğin biriyle konuşman. Bu şekilde kötü hissetmeni istemem. Yardım istemekten çekinmemelisin. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriyorsun. Adımlarını korkmadan atmalısın. Bol şans diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Aşk hayatında bazı şeylerin kötü gittiğini görüyorum. Kötü demişken de ayrılığa gidecek konular değil ancak partnerinle arana bazı soğukluklar girmiş. Sana bu konudaki tavsiyem biraz daha fazla sorumluluk alman olabilir. İletim kurmaktan çekinme olur mu? Bunu nedense tam olarak yapmıyormuşsun. Ayrıca, sağlığın için biraz daha dengeli beslenmeni tavsiye ediyorum. Bol su tüketmeyi de ihmal etme lütfen. Malum bu sıcak havalarda bol su tüketmemiz gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bu aralar içsel olarak kendini yalnız hissettiğini görüyorum. Aslında seni seven ve sana değer veren birçok insan var ama sen hepsinden uzak düşmüşsün. Senden, karşı taraftan bir adım beklemek yerine adım atmanı istiyorum. Bununla beraber, maddi olarak içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Kendine bu süreçte bütçe planı oluşturmanda fayda var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süredir aklında olan konuyla ilgili düşüncelere dalıp gidiyorsun gibi geldi bana. Aslında bu işin tam olarak açıklığa kavuşması an meselesiymiş ancak sabırsız tavrın yüzünden birazcık daha beklemen gerekmiş. Bununla beraber, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum. Fakat, artık önüne bakman ve geçmişle olan bağını kopartman gerekiyor. Bu şekilde nereye kadar değil mi? Başaracağına inancım tam! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süredir arkadaş ortamından uzak kalmışsın diyebilirim. Aslında biraz da onlara karşı sinirlendiğin için bu şekilde bir karar almışsın ancak içten içe onları çok özlüyorsun. Onları aramaya ne dersin? :) Bununla beraber, kariyerinde birtakım gelişmeler olacak gibi geldi bana. Adımlarını korkmadan at olur mu? Bu süreçte güvendiğin insanlara da danışabilirsin. Sana oldukça faydası olacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bu aralar ailenden istediğin bir şey var ancak maddi olmasa da manevi olarak aileni zorlayacak bu şey için fazla ısrarcı davranmışsın sevgili okurum. Tabii böyle olunca da aranızda ister istemez gerginlik olmuş. Bu konuda ailene karşı biraz daha sakin davranmanı istiyorum. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. İsminde 'S' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Senin adına o kadar mutluyum ki! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, içimdeki bir ses çok eğleneceğini söylüyor. Gün içinde birden fazla kişiden telefon alabilirsin. Hatta hiç beklemediğin birisinden ufak bir hediye de alabilirsin. Bakalım neler yaşanacak? Meraktayım! Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak diyebilirim. Onun yanında olman gerekiyor. Bu sayede aranızda olan bağ çok daha güçlenecek! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süredir aklına taktığın bazı şeyler yüzünden içinde bir sıkıntı oluşmuş. Aslında şöyle bir çığlık atsan her şey düzelecekmiş gibi ama buna uygun bir ortam bulamıyorsun. Biraz daha sabretmen gerekiyor. Güzel günler yakın! Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Bir iş teklifi alabilirsin. Bu teklifi iyi değerlendirmen gerekiyor. Ayrıca, yakında birtakım taşınma durumları söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bir süre önce flörtleştiğin kişiyle arandaki iletişimi koparmışsınız gibi geldi bana. Bu durum, başta seni üzse de yavaş yavaş etkisinden çıkmaya başlamışsın. Bugünden itibaren o kişiyi tamamen hayatından çıkaracağını söyleyebilirim. Bu senin için en iyisi :) Bununla beraber, arkadaşlarından birine yardım etmen gerekebilir. Ayrıca, yakın zamanda birtakım olaylar yaşamışsın. Senden arkadaş çevrende düzenlemeye gitmeni istiyorum. Böylesi senin için en doğrusu olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Etrafında birine karşı bazı duygular beslediğini görüyorum ancak bu ilişki senin için sadece stalklamaktan ibaretmiş gibi geldi bana. Yani neden çekiniyorsun bilmiyorum ancak onun da sana karşı ilk adımı sen atabilirsin. Tabii her olasılığı da göz önüne alman gerekiyor. Bununla beraber, bugün midende birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Aman dikkat diyorum! Yediklerin konusunda hassas olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, evinize misafir gelecekmiş gibi hissediyorum. Şimdi durduk yere ne misafiri diye içinden geçirebilirsin ancak bu kişilerle görüştüğünde aslında onları ne kadar çok özlediğini anlayacaksın. Anda kal olur mu? :) Bununla beraber, arkadaşlarından biri de maalesef arkandan konuşuyor. Buna üzülmen çok normal. Fakat, artık bu kişiyi hayatından çıkarman gerekiyor. Bu senin için en doğrusu olacak. Ayrıca, kariyerinde bazı gelişmeler yaşanabilir gibi hissettim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, aileni normalden çok daha fazla özlediğini hissediyorum. Bu durumun bazen çok rahatlatıcı bazen ise çok üzücü olduğunu anlıyorum. Gün içinde onlarla görüşecek vakti bulamasan bile en azından telefonla aramanı tavsiye ediyorum. Sonucunda kendini çok iyi hissedeceksin! :) Bununla beraber, uzun zamandır kalbinde olan biri var gibi geldi bana. Bu kişinin hayatının aşkı olduğuna inanıyorum. Senden bu süreçte kalbinin sesini dinlemeni istiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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