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Tarot Falına Göre 7 Kasım Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 7 Kasım Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
06.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 7 Kasım Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bu aralar içsel sıkıntılardan dolayı iyice hassaslaştığını görüyorum. Bu durumdan dolayı da bazı şeyleri yanlış anlamaya meyillisin. Etrafındakilerle iletişim kurarken ekstra dikkatli olmanda fayda var benden söylemesi. Bununla beraber, çevrenden birinden de güzel bir haber alacağını görüyorum. Bu haber seni de uzun vadede çok mutlu edecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Sen son derece kontrolcü bir insansın. Bugün de sana verilen görevleri kusursuz bir şekilde yerine getirmek için çabalayacaksın. Kendini ise biraz fazla yoracaksın. Bana kalırsa, kendini biraz rahatlatmalısın. Kimse mükemmel değil sonuçta. Sadece senden istenenleri yerine getirsen yeter aslında. Zaten, kariyerinde yükselişe geçecek ve bugünlerin karşılığını alacaksın. Bol şans diliyorum :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda maddi olarak bazı sıkıntılar içindesin. Kim değil ki? Neyse ki bugünlerde beklemediğin bir yerden para gelecek. Senin adına çok mutluyum. Fakat bu parayı dikkatli harcamaya özen göstermelisin. Bununla birlikte; gün içinde de seni şaşırtacak bir haber alacaksın. Bu haber, ailenle ilgili. Hem şaşıracak hem de oldukça mutlu olacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Normalde bu kartın enerjiyi simgelediğini biliyorsundur. Fakat bugün nedense tam tersi bir mod seziyorum sende. Belki mental olarak yorulduğun için artık sen de kendini teselli edemiyorsun. Bence biraz dışarı çıkmalı, havanı değiştirmelisin. Arkadaşlarınla görüşmek sana çok iyi gelecek. Bununla beraber, bugün şiddetli baş ağrısı ile karşı karşıya kalabilirsin. Bol bol su içmeyi unutma. Uykuna da dikkat et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugünden itibaren etrafındakilerin nasıl insanlar olduğunu fark edeceksin. Sen biraz saf kalplisin ve herkese güveniyorsun. Fakat insanlar, seni kandırmak için kötü planlar yapıyor. Bununla beraber, eğitim hayatın veya kariyerinde de biraz dalgalanmalar var gibi. Biraz daha emek vermeni istiyorum. Yoksa gelecekte sıkıntı çektiğin anların olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, geçmişte yaşadığın bazı olumsuz olayları tekrar gözden geçirdiğin bir gün olacak. Geçmişe dönüp onları telafi etmek isteyeceksin. Bu süreçte cesaretli davranman gerekiyor sevgili okurum. Kendine güven :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı değişiklikler olacak diyebilirim. İsminde 'B' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için gün sayıyor! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Üzülerek söylüyorum ki, bugün kafanı kurcalayan ve sana pozitiften ziyade negatif enerji veren bazı şeyler yaşayacaksın. Bundan dolayı da günlük hayatın biraz sekteye uğrayacak. Buna hazırlıklı olmalısın. Sen sen ol, kariyerinde aksama yaşanmasına izin verme. Bununla beraber, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum ama artık önüne bakman gerek. Böyle bir karar aldığın anda, güzel enerjilerin seni bulacağını unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün içinde etrafındaki insanlarla güzel bir frekans yakalayarak olumlu şekilde iletişim kuracağını görüyorum. Aslında normalde de fazlasıyla girişken ve sıcak kanlı birisin. Fakat karşılaştığın bazı insanlar, seni sosyal olmaktan uzaklaştırmış. Bence her insanı genelleme. Sen yine pozitifliğini korumaya bak. Yoksa bu hayat geçmez böylee :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir süredir içine kapanarak karalar bağladığını ve maalesef bir süre daha bu şekilde ilerleyeceğini görüyorum. Tam da bu noktada, çok güçlü biri olduğunu hatırlatmak isterim. Artık kendine çekidüzen vermen gerekiyor. Bununla beraber, aşk hayatında da gelişmeler olacak diyebilirim. Partnerinden güzel bir teklif gelecek bence. Bu teklife hayır demek ise imkansız...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, bir süredir yoğun olduğun işlerden ve sorumluluklardan nihayet zaman bularak arkadaşlarınla iletişime geçeceksin. Onlarla vakit geçirmek sana çok iyi gelecek. Bazen sorumluluklarımızı bir nebze de olsa kenara bırakıp kendimize odaklanmamız gerek. Bu sayede, hayatın gerçek değerini fark edecek ve hayattan daha da keyif almaya başlayacaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, uzun zamandır beklediğin o haberi alacak ve sevinçten havalara uçacaksın. Senin adına o kadar mutluyum ki! Dilerim, bundan sonrası için de her şey gönlüne göre olur. Bu haberin, seni özellikle kariyer konusunda mutlu edeceğinin müjdesini vereyim. Bununla beraber, sevdiğin kişiyle de kavuşmana az kaldı diyebilirim. Şansın resmen dönüyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, gün içinde yaşadığın bir sorunu çözmek için senden mevki olarak yüksek birinden isteyeceğin yardımla birlikte yaşadığın sorunu kolayca çözeceksin sevgili okurum. Çekindiğini biliyorum fakat, yardım istemekten geri durma. Bununla birlikte, yakında eline bir miktar para geçecek. Bu parayı yatırım için kullanmanı tavsiye ederim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Turan Çalıklı

Hiç etkilemez ama hadi bakalım

Turan Çalıklı

Hiç sanmıyorum ama bakalım

Turan Çalıklı

O senin fikrin hiçbir kimseye güvenmiyorum kendimden başkasına