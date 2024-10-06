Tarot Falına Göre 7 Ekim Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bir süredir, etrafında kızgın ve kırgın olduğun biri var. Sen de bunu onun fark etmesini bekliyorsun. Fakat ne fayda... Böyle davranışı hak etmediğini ben de biliyorum. Ancak herkes senin kadar iyi niyetli düşünemiyor maalesef. O seni kırdığını fark etmemiş bile. Ona sorsan her şey yolunda. Bence açıkça konuşmalı ve ona duygularını anlatmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️