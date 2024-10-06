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Tarot Falına Göre 7 Ekim Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 7 Ekim Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
06.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 7 Ekim Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, içinde o kadar güzel bir enerji var ki resmen kıskandım. Güne olumlu bir şekilde başlıyorsun. İstersen bu enerjiyi işlerin için kullan. Böylece kariyerinde çok büyük bir değişim yaşayacaksın. Ayrıca spora da başlamanı tavsiye ederim. Böylece çok daha rahat bir uyku çekeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

İçinde çok güzel işler başarabileceğin potansiyel var. Fakat sen bu potansiyeli yanlış alanlarda kullanıyorsun. Hep başkalarının işine koşturuyorsun ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorsun. Ama artık yeter. Biraz da kendine zaman ayırmalısın. Lütfen bu konuda kendi geleceğini düşüp hareket etmeye özen göster. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süre önce, aranızın çok iyi olduğu birisi varmış. Fakat aranıza üçüncü kişiler girmiş. Siz de birbirinizle konuşmadan arayı açmışsınız. Aslında bu kişiye çok fazla değer veriyorsun. Onu affetmek istiyorsun. Bence ikiniz baş başa konuşmayı denemelisiniz. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bu aralar, hayatınla ilgili atmak istediğin bir adım olduğunu görüyorum. Ancak bu konu hakkında önünde bazı engeller var. Sen de bu engellere kafayı takmışsın. Gözünde büyütüyorsun desem yeridir. Bana kalırsa, bu konuda olabildiğince sakin kalmaya çalış. Engellerin kalktığına şahit oldukça küllerinden doğarak emin adımlarla hedefine gideceksin. Başarı seninle olsun.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bir süredir, etrafında kızgın ve kırgın olduğun biri var. Sen de bunu onun fark etmesini bekliyorsun. Fakat ne fayda... Böyle davranışı hak etmediğini ben de biliyorum. Ancak herkes senin kadar iyi niyetli düşünemiyor maalesef. O seni kırdığını fark etmemiş bile. Ona sorsan her şey yolunda. Bence açıkça konuşmalı ve ona duygularını anlatmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, iş yerinden alacağın bir haber sayesinde hayatın konusunda ileriyi görmeye başlayacaksın. Bir süredir etrafımızda olup bitenden dolayı gelecek planları yapamıyormuşsun. İş konusunda kafan karışıkmış. Ancak yavaş yavaş bu durumun azaldığını gördüğün. Artık başarı dolu günler seni bekliyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşına yardım etmek için elinden geleni yapmışsın. Zaten yoğun olan programını iyice yoğunlaştırmışsın. Tabii bu durumun manevi dönüşünü düşününce yaşadığın yoğun dönemin lafı kalmıyor. Ancak senin de dinlenmen gerektiğini aklından çıkartma. Diğer insanlara yaptığın iyiliği en çok da kendine yap.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, kendi hayatın dışında üstlendiğin sorumluluklar yavaş yavaş senden uzaklaşıyor. Bundan sonra çok daha rahat bir hayata başlayacaksın. Bugüne kadar yaşadıkların artık sona eriyor. Kendine gelip, bütün potansiyelini kendi hayatın ve geleceğin için kullanacaksın. Motivasyonun da son derece artacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Genel olarak fazlasıyla rahat bir tavrın var. Yakın zamanda herkes panik yapıp, motivasyonunu kaybederken onları sakinleştirme görevi de sana kalmış. Bu özelliğin, hayatındaki önemli işleri yerine getirirken de fazlasıyla yardımcı oluyor sana. Önce bir plan yapıp ona göre hareket ediyorsun. Bugün önüne çıkacak olan soruna da böyle yaklaşmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bir süre önce, hayatında yaşanan değişiklikten dolayı ne yapacağını bilememişsin. Ancak, kısa bir süre sonra buna da ayak uydurmuşsun. Artık hayatının monoton şekilde ilerlediğinin fakındayım. Fakat monotonluk aslında pek çok insanın arayıp da bulamadığı şey. İnan bana, hayatın bundan sonra güzelliklerle dolu geçecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Bir süredir, hayatında çok yoğun şekilde çabaladığın bir konu var. Herhangi bir sonuç alamadığın için yavaş yavaş vazgeçmeye başlamışsın hatta. Ancak bana soracak olursan pes etmek için hiç doğru bir noktada değilsin. Pes etmek zaten sana yakışmıyor. Daha maçın oyuncusu olarak tüm hünerlerini gösterememişsin, hemen sakatlandım demek olmaz :) Kalk ve oyuna devam et.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bir süre öncesine kadar geleceğinle ilgili yaptığın uluslararası planlar varmış. Fakat malum sebeplerden dolayı ertelemek zorunda kalmışsın. Bugün, bu hayalin için eline büyük bir fırsat geçebilir. Kısa sürede hayallerinin gerçek olacağını görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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