onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 6 Mart Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 6 Mart Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
05.03.2025 - 20:21

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 6 Mart Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bir süredir, arkadaş ortamındaki bazı düşünceler seni rahatsız ediyor. Her ne kadar bu fikirleri, bu söylenenleri onaylamasan da kendini onaylamak zorunda hissediyorsun. Bence cesur olmalı sana neyin yanlış geldiğini itiraf etmelisin. Kendi doğrularına göre yaşamaktan korkma hiçbir zaman. Bununla beraber, aşk hayatındaki bazı belirsizlikler de bugünden itibaren ortadan kalkacak. Derin bir oh çekebiliriz!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Son zamanlarda kimseyle görüşmemene rağmen hakkındaki dedikodular bitmemiş hatta aksine biraz daha alevlenmiş gibi geldi bana. İnan bunun sebebi insanların yapacak bir işi olmaması :) Oturdukları yerden başarılı, güzel insanlara sarıyorlar sadece. Lütfen bu boş konuşmalara canını sıkma. Bana soracak olursan, kulağına kapat ve direkt olarak kendi hayatına odaklan. Bununla beraber, sağlığına şu sıralar biraz daha dikkat etmeni istiyorum. Malum hava değişimi ile beraber çok çabuk hasta olabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Normalde aşırı sabırlı birisin ancak son zamanlarda en ufak şeye bile sinirleniyorsun. Bunun sebebi, özellikle iş yerinde yaşadığın sıkıntılar. Gün içinde, içinde biriktirdiğin her şeyi dışa vurmana sebep olabilecek bir olayla karşılaşabileceğini görüyorum. Böyle söyleyince kötü bir şey olacakmış gibi hissedebilirsin ama bana soracak olursan böylesi çok daha iyi olacak :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç yakın zamanda sona erecek. Rahat bir nefes alma zamanın geldi.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Birkaç gündür üstünde bir halsizlik olduğunu görüyorum. Havalardan kaynaklandığını düşündüğüm bu durumun üstesinden gelebilmek için olabildiğince kendini aktif tutmalısın. Enerjinin düşmesine daha fazla izin verme. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı değişiklikler olacağını görüyorum. Hayatına yeni bir kişi girebilir. İsminde 'S' harfi olan bu kişi, seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Geçmişte bazı hisler beslediğin bir kişi varmış. Bu kişiye olan ilgini belli etmene ve karşılık da almana rağmen önünüze bazı engeller çıkmış. Kişiler doğruymuş da zama yanlışmış diyelim. Bugün senden istediğim şey ise yeni bir adım daha atman. Bu kez doğru zamanın olduğunu göreceksiniz ve her şey bu kez istediğiniz gibi ilerleyecek. İlişkilere bir şans faha vermekte bir sorun görmüyorum ben :) Sonuçta hayat bu, ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz değil mi sevgili okurum?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, haftalık programının yoğunluğuyla birlikte yorgunluğu fazlasıyla hissedeceğin bir gün olacak diyebilirim. Bu süreçte fiziksel olarak kendini yorduğunu düşünmesen de psikolojik olarak fazlasıyla yoruluyorsun aslında. Halyile bu da gün içindeki ruh haline yansıyor. Etrafındaki insanlara karşı biraz fazla sinirli olabilirsin. Yaşanacak tartışmalardan kaçınmak için, içinde bulunduğun psikolojik durum konusunda etrafındaki insanlarla empati kurmanı tavsiye ederim.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, bir zamanlar çok uzak gibi gördüğün hedefe ulaşmak için gerekli olan enerjiyi kendinde bulacaksın. Senin adına çok sevindim. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Bununla beraber, kartından hissettiğim kadarıyla pes etmenin eşiğine gelmek üzereymişsin ancak evren, pes etmemen gerektiğini bu şekilde iletmek istemiş sana. Sen, ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, gönül işleri açısından fazlasıyla hoşlandığın biriyle ufak bir tartışma yaşayabileceğini görüyorum. Bu tartışmada haksız tarafın sen olduğunu da üzülerek söylüyorum. Maalesef birisinin seni uyarması gerekiyordu. Sonuçta herkes hata yapabilir ve önemli olan hatanın farkında olup telafi etmektir değil mi? Kimse mükemmel değil sonuçta. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriyorsun diyebilirim. Fakat önüne bazı 'kişiler' çıkarak sana engel olmaya çalışacaklar. Bu kişilere sakın aldırış etme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Yakın zaman öncesine kadar tam her şey yoluna girdi demişsin ve yavaş yavaş kendi düzenini oturttuğunu hissetmeye başlamışsın. Ancak elinde olmayan sebeplerden dolayı düzenin bozulmuş. Hayat bu sonuçta, ne oldum değil ne olacağım demeli insan. Fakat fazla üzülmeni istemem. Aslında başına gelen bu olaylar, seni çok daha güzel bir geleceğe hazırlıyor. Bununla beraber, çevrenden birinin de arkandan konuştuğunu söyleyebilirim. Bu kişinin ismi 'A' harfiyle başlıyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Geçmişten beri sahip olduğun uyumlu yapın sayesinde girdiğin her ortamda kendini sevdirmeyi başarmışsın. Bugün ise kendini zorlayacağın bir ortamda bulabilirsin. Kendine güven ve bunun üstesinden gelebileceğinden emin ol. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak gibi hissediyorsun. hiç de haksız değilsin ;) Güzel haberleri bu kez senden bekliyorum sevgili okurum!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süredir, senin içinde olan bir sıkıntı varmış ancak gün içinde yavaş yavaş bu durumdan kurtulacağını görüyorum. Dinlediğin dertli şarkıları da bir kenara bırak lütfen artık. Zaten bozuk olan moralini iyice dibe çekmişsin :) Bununla beraber, evin konusunda bir değişiklik olabilir. Bir taşınma söz konusu olabilir, dolayısıyla maddi olarak zorlanabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir süredir hoşlandığın kişiden karşılık alamadığını düşünüyorsun. Aslında haksızsın. Çünkü o kişi resmen senin için yanıp tutuşuyor fakat çok utandığı için bir türlü adım atamyor. Bana kalırsa bu konuyla ilgili adım atan kişi sen olabilirsin. Bir tarafın artık cesaret etmesi gerekiyor değil mi? Bu şekilde nereye kadar? :) Bununla beraber, ailenden birinin ufak bir rahatsızlık geçireceğini görüyorum, canını sıkmamaya çalış. En kısa zamanda o kişi sağlığına kavuşacak. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın