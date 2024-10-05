Tarot Falına Göre 6 Ekim Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bu dönemde biraz sıkılmış ve bunalmışsın. Çok yoğun bir hafta geçirmişsin. Duygularına bile zaman ayırmamış, onları hep göz ardı etmişsin. Bunun acısı bugün çıkabilir, bir duygu boşalması yaşayabilirsin. Ardından ise rahatladığını göreceksin. Bir daha bu kadar kendini sıkıp yorulma olur mu? Her insan gibi senin de nefes almaya ihtiyacın var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️