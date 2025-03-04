Tarot Falına Göre 5 Mart Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Senin kafanı kurcalayan kim ya da ne var bilmiyorum ama emin ol ben de senin kadar kızgınım ona. Kendi içinde düşünerek de bir türlü çözemiyorsun. Bu kişiyle konuşmaya ne dersin? Eğer içini dökersen rahatlayacağını hissediyorum. Bununla birlikte, kalabalık bir ortama gireceksin bu aralar ve orada çok pis dedikodular döndüğünü duyacaksın. Maalesef herkes senin ya da arkadaş çevren gibi değil sevgili okurum. Bu insanlarla arana mesafe koysan iyi edersin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️