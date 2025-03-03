onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 4 Mart Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 4 Mart Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
03.03.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 4 Mart Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün senin için biraz kasvetli geçebilir gibi geliyor bana. Aslında başına kötü bir şey gelmeyecek fakat sen kendini her zaman tetikte hissedeceksin. Bence biraz rahatlamaya çalışmalısın. Bak ne güzel, aşıklar kartı çekmişsin. Demek ki bunun bir anlamı olmalı! Gün sonunda, eski flörtlerinden biriyle karşılaşabilir veya ondan bir mesaj alabilirsin. Ona ne tepki vereceksin? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Kariyer anlamında yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Yakın zamanda bir iş teklifi alacaksın! Bence bu teklifi enine boyuna düşünmelisin. Bugünlerde ekmek aslanın ağzında biliyorsun. Bununla beraber, ailenden birinin sana ihtiyacı olduğunu görüyorum. Bu kişinin maddi ve manevi yanında olmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Uzun zamandır beklediğin o maddi huzura çok kısa bir süre içerisinde kavuşacaksın. Sonunda elin rahat ediyor sevgili okurum. Kendini biraz şımartabilirsin bence :) Bununla beraber, aile arasında ufak bir tartışma yaşayabilir ve buna kafanı çok fazla yorabilirsin. Merak etme, her şey yoluna girecek. Fakat bu süreçte ağzından çıkanlara dikkat etsen iyi edersin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün hiç beklemediğin bir kişi sana olan duygularını itiraf edecek. Bu kişiyi kesin bir dille reddettiğini görüyorum. Maalesef haksız olduğunu belirtmek isterim. Bu kişiye bir şans verirsen seni mutlu ettiğini göreceksin! Bakalım neler yaşanacak? Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma lütfen. Bununla beraber, kendini biraz halsiz hissediyorsun. Gün içinde kendini fazla yoracak işlere kalkışma derim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Uzun zamandır beklediğin o özrü bugün duyacaksın. Kalbin ne çok kırılmış senin öyle...Peki senin için bu özür yeterli mi? Bence olmamalı sevgili okurum. Bu kişinin senin kıymetini anlaması için biraz daha burnunun sürtülmesi gerekiyor. Bununla birlikte, maddi sorunlarının biraz arttığı bir gün olabilir. Bugünlerde kemerini biraz daha sıkmakta fayda var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Sen yaşadığın her zorluktan öyle güzel dersler çıkarmışsın ki, her bir defasında daha da güçlü şekilde ayaklanmışsın. Yine böyle bir olay yaşayacaksın. Evet, zorlu bir gün olabilir fakat gün sonunda bu olayın sana neler kazandırdığına odaklan lütfen. Bununla beraber, aileden biriyle anlaşmazlık yaşaman çok muhtemel. Karşı tarafın haksız olduğunu görüyorum. Merak etme, aranız kısa sürede düzelecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Kariyerin konusunda geçtiğimiz dönemde bazı sorunlar yaşanmışsın. Hatta bazı fırsatlar karşına çıkmış ama sen denemeye pek de cesaret edememişsin. Bugün, karşına yepyeni bir fırsat çıkacak diyebilirim. Bence bu kez kendine güvenmelisin. Ayrıca, bu hafta içinde çok mutlu olacağın bir olay yaşayacaksın. Aşk hayatınla ilgili yaşanacak bu gelişme için ben çok heyecanlıyım!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda görmeyi çok istediğin ama bir türlü vakit bulamadığın o yakın arkadaşınla da bugün görüşebilirsin. Bu görüşme senin bütün stresini alıp götürecek, göreceksin. Böylece hayatının aslında ne kadar güzel yönleri olduğunu göreceksin. Ayrıca, kalbinde ve aklında bir kişi var. Bir yandan da sürekli onu düşünüyorsun. Ona karşı duygularını dile getirmek için sürekli planlar yapıyorsun. Bence bazı şeyleri akışına bırakmalısın :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçtiğimiz hafta senin açından pek iyi geçmemiş anlaşılan. Neyse ki bunların hepsi geride kalıyor. Bu hafta itibarıyla artık rahat bir nefes alıyorsun. Bununla birlikte, yeni tanışacağın bir arkadaşın var. Bu arkadaş, sana iş hayatında yeni kapılar açacak. Bence bu şansı bir değerlendirmelisin. Senin adına çok mutluyum!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Sen bugünlerde girdiğin ortamdaki tüm ilgileri üzerine çekiyorsun. Aman dikkat, nazara gelme ;) Bu ortamda, seni gözüne kestiren birisi var. Bugün o bakışlarını tamamen üstünde hissedeceksin. Hatta sana karşı ilk adımı da atabiliri :) Eğer sevgilin varsa bu dönemde senin doğru insan olduğunu fark edecek diyebilirim. Sonrasında ne mi olacak? Çalsın davullar yahu!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süredir kariyerinle ilgili sorunlar artık almış başını gitmiş. Bugünle beraber kendini toparlamaya karar veriyorsun. Böylece de yükselişe geçeceğini söyleyebilirim. Bununla birlikte, son dönemlerde çevrende birtakım dedikodular var. Lütfen bu içi boş söylemlere kulak asma. Sen, kendi bildiğin yolda devam et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Sende öyle bir enerji var ki, insanları kendine hayran bırakmayı biliyorsun. Bugün gireceğin yeni bir ortamda da herkesi etkileyeceksin. Bununla beraber, kariyerinde bir durağan noktadasın sanırım. Hem gitmek istiyor hem de kalmak istiyorsun. Seni ekmek aslanın ağzında diyerek uyarmak isterim. Kendine A, B, hatta C planları yapmadan hareket etme lütfen.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın