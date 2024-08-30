Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 31 Ağustos Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? 💌

Tarot Falına Göre 31 Ağustos Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? 💌

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 31 Ağustos Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 💌

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Yakın zamanda seni fazlasıyla üzen olaylar yaşamışsın. Fakat, hem mantığını hem de duygularını kullanarak bugün bu durumu atlatacaksın. Bunu herkes başaramaz sevgili okurum. Bu yüzden seni tebrik etmek istiyorum. Bunun yanında, gün içinde kariyerin konusunda alacağın ufak bir uyarı olabilir. Bu uyarıyı dikkate almalısın. Sonrasında pişman olmanı istemem. 'Beni neden uyarmadın' deme sonra :) Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi yaşaman an meselesi! Bu kişinin isminde 'P' harfi var. Mutluluklar diliyorum! Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bu aralar, sağlık konularında kendini çok fazla boşlamışsın gibi geldi bana. Kendine biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Böyle dediğim için endişelenmeni istemem sevgili okurum. Fakat, biraz dikkatli olmanda fayda var diyebilirim. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Bunun yanında, yakın zamanda da arkadaşlarınla birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Cümlelerini seçerek konuşman gerekiyor. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana çok iyi gelecek :) Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün stresli olduğun için ani kararlar verebileceğini görüyorum. Umarım attığın adımlar sonrasında pişmanlık yaşamazsın. Bana soracak olursan, güvendiğin insanlara danışmadan hareket etmemelisin sevgili okurum. Bunun yanında, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak gibi geldi bana. İsminde 'S' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Ön yargılarını bir kenara bırakmalısın. Ayrıca, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olabilir. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Bu sayede aranızdaki bağ daha da kuvvetlenecek :) Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, alacağın kararlarda yakınlarının fikirlerine önem vermen gerekebilir. Bana kalırsa bu konularda güvenebileceğin kişiler, senin saf iyiliğini istedikleri için ailenden olmalı. Tabii ki her kararının da arkasındayım. Bu hayat senin sonuçta :) Bunun yanında; son zamanlarda, maddi olarak biraz fevri davranmışsın ve bu da seni zora sokmuş. Kendine bir bütçe planı oluşturmaya ne dersin? Bence sana oldukça fayda sağlayacaktır. Ayrıca, bir iş teklifi alabilirsin. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Bol şans diliyorum! Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bir süredir yaşadığın sıkıntılardan dolayı kendine gelemiyor ve hayatına adapte olamıyorsun gibi geldi bana. Yaşadıklarının kolay olmadığını farkındayım. Ancak kendini artık toparlaman gerekiyor. Bunu başaracağını biliyorum, kendine güven olur mu? Sen çok güçlü birisin. Bunu kendine hatırlatman gerekiyor :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem de seni bekliyor. Bu süreçte adımlarını korkmadan atmalısın. Ayrıca, yakında birtakım güzel haberler alacaksın. Beklemede kal! Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu ara, tüm çevreni tekrar gözden geçirmeye başlamışsın. İnsanların hareketlerini artık daha dikkatli inceliyor ve çevreni de buna göre kurmaya çalışıyorsun. Daha konforlu bir yaşamın seni beklediğine emin olabilirsin. Keşke herkes bunu yapabilse demekten alıkoyamıyorum kendimi. Fakat, herkes sen değil :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmelere hazırlıklı olmalısın. Seninle uzun zamandır konuşmak isteyen biri var. Herkesin imreneceği bir çift olmanıza çok az kaldı! Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün kendini arındıracağın bir gün olacak diyebilirim. Odanda fazlalık olarak gördüğün her şeyi atacak, telefonunu ve bilgisayarını boşaltacaksın. Gereksiz şeylerden arınmak en iyisi. Bence bunu yakın zamanda arkadaş çevrende de uygulamalısın. Artık ferahlama vakti! :) Bununla beraber, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin. Senin adına o kadar mutluyum ki... Ayrıca, birtakım taşınma durumları da söz konusu olabilir. Değişim sana iyi gelecek. Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Gün içinde biraz yorgun hissedebilirsin ancak akşama doğru kendini toparlayacağını söyleyebilirim. Son zamanlarda uyku düzenine pek dikkat etmiyorsun bu da kendini halsiz hissetmene neden oluyor. Bu konuyu önemsemeni istiyorum senden. Daha büyük sorunlar yaşamak istemezsin sonuçta değil mi? :) Bununla beraber, özel hayatın konusunda da zamanında çok hoşlandığın fakat açılamadığın o insan ile tekrar iletişime geçebilirsin. Bence enerjiniz bu sefer uyuşacak. Beklemedeyim! :) Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Önümüzdeki günlerde eline bir miktar para geçebilir gibi geldi bana. Son zamanlarda elin çok sıkıştığı için durulmuşsun ancak gelecek parayla birlikte ihtiyaçlarını alabilirsin. Oh be! Ben buradan rahatladım :) Bununla beraber, sağlık açısından da dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Şiddetli baş ağrısı ile karşı karşıya kalabilirsin. Bol su içmeyi ihmal etme olur mu? Bu sebeple, önemli kararları bugün vermemeli ve ertelemelisin. Sonrasında pişman olmanı istemem. Ayrıca, arkandan konuşan biri var. Bu kişinin kim olduğunu yakında öğreneceksin. Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu aralar, biraz kendini dinlemen gerekiyor. Böylelikle kendin için en doğru kararları alabilirsin sevgili okurum. Bugün, kalbini dinleyeceğin bir gün olmasına ne dersin? Bakalım neler yaşayacaksın? :) Bununla beraber, kendini hep mantık çerçevesinde hareket etmek için koşullandırmışsın ancak bu durumun pek de senin için iyi olmadığını anlamışsın. Artık değişim vakti geldi bence. Kalbinin sesini dinlemeli ve kendini akışa bırakmalısın. Ayrıca, uzun zamandır istediğin o eşyayı da Eylül ayının sonuna doğru alabileceksin. Şimdiden güle güle kullan! :) Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seni üzen ve değersiz hissettiren insanları etrafından uzaklaştırmayı hedefliyorsun. Bunun, senin için çok büyük bir adım olacağını hissediyorum sevgili okurum. Toksik insanlardan kendini arındırıyorsun. Seni çok güzel günler bekliyor diyebilirim :) Bununla beraber, kariyerinde de birtakım gelişmeler olacak ve uzun zamandır beklediğin o terfiyi alacaksın. Seni tebrik etmek istiyorum. Ayrıca, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Sonucunda mutluluktan havalara uçacaksın. Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Yüzüne güldüğü halde seni kıskanan birisi olduğunu hissediyorsun. Bu konuda hislerinin seni yanıltmadığını söyleyebilirim sevgili okuyucum. Bu kişiyle birçok anı paylaştığınız için aranızın bozulmasına üzülmen oldukça normal. Fakat, mantığını devreye sokmalısın. Bu kişinin isminde 'A' harfi var. Bununla beraber, yakın zamanda mide sorunları yaşamışsın. Yediklerine dikkat etmen gerekiyor. Ayrıca, aşk hayatında da yeniliklere açık olmalısın. Daha önce yaşadıkların sebebiyle çevrendekilere de tedbirli yaklaşıyorsun. Bir elin beş parmağı bile bir değil :) Kendine çok iyi bak! ❤️

Ayrıca, bu bir veda mesajıdır! 💌

Dört sene boyunca, her gün sizler için günlük tarot yorumları yazdım. Bu günden itibaren ise artık tarot fallarını ben yazmayacağım. Beni bu süre zarfında yalnız bırakmayan okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizin ilginiz benim için çok kıymetli. Sevgiler! 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın