Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 3 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 3 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
02.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 3 Ekim Perşembe günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişte yaşadığın ilişkilerde bir türlü kendine güvenmemişsin. Sana söylenenleri hep ciddiye almış, kendi duygularına pek de önem vermemişsin. İçinde kalanları söyleyememenin pişmanlığını yaşıyorsun. Bundan sonraki ilişkilerinde keşke dememek için söylemen gerekenleri erteleme. İçinde tutmana hiç gerek yok, yaşa gitsin!

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda aşk hayatınla ilgili aklından ne geçiyorsa teker teker gerçekleştiğine şahit olacaksın. Ağzından çıkanlara dikkat et. Söylediklerinin gerçekleşmesi bir yandan hoşuna gitse de bir yandan kötü durumlarla da karşılaşabilirsin. Ee hayat sonuçta, sürekli güzel olmasını bekleyemeyiz. Hayatında güzel giden noktalara odaklanmayı tercih etmelisin.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, uyandığın andan itibaren kariyerinle, akademik hayatınla ilgili bazı sorunlarla karşılaşacaksın. Bu doğrultuda ani öfke patlamaları yaşamaman önemli. Yoksa her şey çok daha kötüye giderek kontrolünden çıkacak. Sakin olmaya ve geleceğini düşünerek adımlar atmaya dikkat et. Bununla birlikte, geçmişte bir konuyla ilgili tartışmaya girdiğin bir arkadaşın, haksız olduğunu kabul edecek. Fakat ne fayda, iş işten geçti bir kere...

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Geçmişte, bazı insanların kalbini kırmışsın. İsteyerek ya da istemeyerek yaptığın bu hareketler artık içinde bir vicdan azabı doğuruyor. Bana kalırsa, geçmişindeki bu insanlarla bir araya gelerek yeniden iletişim kurmalısın. Yoksa geleceğe doğru yeni bir adım atman daha da zor olacak. Bununla beraber, maddi konularda biraz sıkıntılı bir dönemdesin.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son dönemlerde, akademik kariyerinde, iş hayatında eski haline göre çok daha fazla çaba gösterdiğini görüyorum. Fakat bu şekilde bile çoğu şeyi tam olarak yetiştiremiyorsun gibi hissediyorsun. İçinde her zaman bir tedirginlik var. Kendine bir türlü güvenmiyorsun. Bana kalırsa tam da bu noktada geçmişteki başarılarını hatırlamanda fayda var. Onların sana güven verdiğini göreceksin. Ayrıca hayatta görüşlerine önem verdiğin bir insan, sana altın değerinde tavsiyelerde bulunacak. Bunları aklından çıkarma.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Artık havalardan mıdır, herkesin yakalandığı salgından mıdır bilmiyorum ancak son zamanlarda kendini halsiz hissediyorsun. Ne kadar dinlenirsen dinlen, sanki hiç uyumamış gibisin. Bundan dolayı da gün içinde yetiştirmen gereken işlerin hep yarım kalıyor. Bir stres yaşıyor, bu stresi de yine fiziksel olarak hissetmeye başlıyorsun. Kısır döngü içindesin. Bana soracak olursan bugünü sadece dinlenmeye ayırmalı ve enerjini toplamalısın. Bu hafta daha çok enerjiye ihtiyaç duyacaksın.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugünlerde auranda bir farklılık seziyorum. Sanki enerjin değişmiş, artık hayata daha pozitif bakmaya başlamışsın. Bu sayede de girdiğin ortamlarda bütün insanların dikkatini çekiyorsun. Herkes senin bu enerjine hayran kalıyor. Fakat arada yüzüne gülen sana güzel davranan birilerinin aslında kem gözlü olduğunu görüyorum. Onlara dikkat et. Sana iyi gelmeyen insanları hayatından çıkar. Bu sayede hayatından başarı, aşk, mutluluk eksik olmayacak.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süre önce değer verdiğin birinden hiç beklemediğin tepkiler görmüşsün. Aslında bu kişi de neden o şekilde davrandığına anlam veremiyor. Sana bir adım atmak istiyor. Sen ise son derece katısın ona karşı. Bence bir şans vermeli ve ilişkinizin nereye gideceğini görmelisin. Şu hayatta herkes ikinci şansı hak eder. 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Son zamanlarda, geçmişinde aldığın bazı kararları sorgulamaya başlamışsın. Özellikle kariyerinde, okul hayatında geldiğin noktadan tam olarak emin olamıyorsun. Fakat her şeyin bir deneyim olduğunu ve sana katkısı olduğunu unutuyorsun. Eğer kendine yeni bir yol çizmek istiyorsan pişmanlıklarınla değil, tecrübelerinle yola çıkmalısın. Bugün, bu söylediklerimi oturup bi' düşünmeni tavsiye ederim.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Önümüzdeki günlerde, arkadaş çevrende yaşayacağın bir problem var. Bu problemin senin hayatının diğer alanlarını da etkileyeceğini görüyorum. Fakat bu problemi hayatının merkezi haline getirmemelisin. Ayrıca, bazı sağlık sorunları yaşayabilirsin. Bir şey olmaz deyip ihmal etme sakın. Bana kalırsa bir an önce kontrollerini sağlamalısın.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Önümüzdeki günlerde, bundan 7-8 ay öncesinde sahip olduğun düzene döneceğini görüyorum.  Şu an bunu söylediğim için fazlasıyla heyecanlı olduğunu hissedebiliyorum! Ancak o yola girdiğin anda bunun böyle olmadığını fark edeceksin. Eski düzenine duyduğun özlemin aslında yersiz olduğunu fark edecek ve artık yeni bir yola çıkman gerektiğini anlayacaksın. Hayat yeniliklerle dolu, keşfetmeye bak!

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Son zamanlarda, ailenle yaşadığın bazı problemler gözüme çarpıyor. Aile büyüklerin senden daha fazla olumlu dönüş bekliyor sanki. Fakat sen onları biraz ihmal etmişsin. Bana kalırsa son zamanlardaki enerji düşüklüğünün sebebi de bu. Problemlerinizi çözdüğünüzde diğer sıkıntılarının da geçtiğini göreceksin. Ayrıca yaşadığın evle ilgili bazı maddi konular gündeme gelebilir.

Yarın yine görüşürüz. ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın