Tarot Falına Göre 3 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Artık havalardan mıdır, herkesin yakalandığı salgından mıdır bilmiyorum ancak son zamanlarda kendini halsiz hissediyorsun. Ne kadar dinlenirsen dinlen, sanki hiç uyumamış gibisin. Bundan dolayı da gün içinde yetiştirmen gereken işlerin hep yarım kalıyor. Bir stres yaşıyor, bu stresi de yine fiziksel olarak hissetmeye başlıyorsun. Kısır döngü içindesin. Bana soracak olursan bugünü sadece dinlenmeye ayırmalı ve enerjini toplamalısın. Bu hafta daha çok enerjiye ihtiyaç duyacaksın.

Yarın yine görüşürüz ❤️