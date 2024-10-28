Tarot Falına Göre 29 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? 🇹🇷

Bir süredir aklına taktığın bazı şeyler yüzünden içinde bir sıkıntı oluşmuş. Aslında şöyle bir çığlık atsan her şey düzelecekmiş gibi ama buna uygun bir ortam bulamıyorsun. Eski rahatlığına dönmene çok az kaldı! Biraz daha sabır :) Bununla beraber, isminde 'A' harfi olan biri var ve senden çok hoşlanıyor. Kalbinin sesini dinlemeni istiyorum senden.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️