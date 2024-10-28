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Tarot Falına Göre 29 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? 🇹🇷

Tarot Falına Göre 29 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? 🇹🇷

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
28.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Ekim Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun 🇹🇷

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bu aralar gelecekle ilgili kaygının tavan yaptığı bir dönemden geçiyorsun diyebilirim. Durumdan dolayı yaydığın enerjiyi buradan hissettim. Asılan adam kartı, gün içinde bu konuda yardım alabileceğin biriyle konuşacağın anlamına geliyor. Dilerim, en kısa zamanda kendini daha iyi hissedersin. Yakında da güzel haberler alacaksın! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Aşk hayatında bazı şeylerin kötü gittiğini görüyorum. Kötü demişken de ayrılığa gidecek konular değil canım :) Partnerinle aranda bazı soğukluklar var sadece. Sana bu konudaki tavsiyem biraz daha fazla sorumluluk alman olabilir. Aşk fedakarlık ister :) Bugünden itibaren dediğimi yaptığın takdirde sen de ilişkinizin yavaş yavaş düzeldiğini göreceksin. Bol şans diliyorum. Ayrıca, sağlığın için biraz daha dengeli beslenmeni tavsiye ediyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bu aralar içsel olarak kendini yalnız hissettiğini görüyorum. Aslında seni seven ve sana değer veren birçok insan var ama sen hepsinden uzak düşmüşsün. Senden, karşı taraftan bir adım beklemek yerine adım atan kişi olmanı istiyorum. Gurura hiç gerek yok :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak gibi geldi bana. Bakalım neler yaşanacak? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süredir aklında olan konuyla ilgili düşüncelere dalıp gidiyorsun gibi geldi bana. Aslında bu işin tam olarak açıklığa kavuşması an meselesiymiş ancak sabırsız tavrın yüzünden birazcık daha beklemen gerekmiş. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun süreç artık sona eriyor. Eline bir miktar para geçecek ve borçlarını kapatabileceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süredir arkadaş ortamından uzak kalmışsın diyebilirim. Aslında biraz da onlara karşı sinirlendiğin için bu şekilde bir karar almışsın ancak içten içe onları çok özlüyorsun. Bununla beraber, kariyerinde birtakım gelişmeler olacak gibi geldi bana. Ayrıca, sevdiğin birinin de sana sürpriz yapacağını görüyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bu aralar ailenden istediğin bir şey var ancak aileni zorlayacak bu şey için fazla ısrarcı davranmışsın. Tabii böyle olunca da aranızda ister istemez gerginlik olmuş. Bu konuda ailene karşı biraz daha sakin davranmanı istiyorum. Kalp kırmaya gerek yok değil mi? Bununla beraber, çevrenden biri senden çok hoşlanıyor gibi geldi bana. Bu kişiye şans vermeni istiyorum senden. Mutluluklar! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, içimdeki bir ses çok eğleneceğini söylüyor. Gün içinde birden fazla kişiden telefon alabilirsin. Hatta hiç beklemediğin birisinden ufak bir hediye de alabilirsin. Çok mutlu olacaksın sevgili okuyucum :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Bu kişinin yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süredir aklına taktığın bazı şeyler yüzünden içinde bir sıkıntı oluşmuş. Aslında şöyle bir çığlık atsan her şey düzelecekmiş gibi ama buna uygun bir ortam bulamıyorsun. Eski rahatlığına dönmene çok az kaldı! Biraz daha sabır :) Bununla beraber, isminde 'A' harfi olan biri var ve senden çok hoşlanıyor. Kalbinin sesini dinlemeni istiyorum senden. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bir süre önce flörtleştiğin kişiyle arandaki iletişimi koparmışsınız gibi geldi bana. Bu durum, başta seni üzse de yavaş yavaş etkisinden çıkmaya başlamışsın. Bugünden itibaren o kişiyi tamamen hayatından çıkaracağını söyleyebilirim. Bana soracak olursan, hayatına onsuz devam etmen senin için en doğrusu. Yeni aşk da kapında zaten! :) Bununla beraber, arkadaşlarından birine yardım etmen gerekebilir. Manevi desteğini hissettirmelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Etrafında birine karşı bazı duygular beslediğini görüyorum ancak bu ilişki senin için sadece stalklamaktan ibaretmiş gibi geldi bana. Yani neden çekiniyorsun bilmiyorum ancak onun da sana karşı bazı duyguları olduğunu düşünüyorsan ilk adımı sen atabilirsin. Tabii ki her ihtimali de göze alman gerekiyor. Sonrasında üzülmeni istemem. Bakalım neler olacak? Beni haberdar etmeyi unutma :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, evinize misafir gelecekmiş gibi hissediyorum. Şimdi durduk yere ne misafiri diye içinden geçirebilirsin ancak bu kişilerle görüştüğünde aslında onları ne kadar çok özlediğini anlayacaksın. O kişilerin de kıymetini bil bence :) Bununla beraber, geçmişe çok takılı kalmışsın. Senden olabildiğince önüne bakmanı istiyorum. Aksi takdirde kendini olumsuz anlamda etkilemeye devam edeceksin benden söylemesi. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, aileni normalden çok daha fazla özlediğini hissediyorum. Bu durumun bazen çok rahatlatıcı bazen ise çok üzücü olduğunu anlıyorum. Gün içinde onlarla görüşecek vakti bulamasan bile en azından telefonla aramanı tavsiye ediyorum. Bu hepinize iyi gelecek. Bununla beraber, uzun zamandır kalbinde olan biri var. Ona açılmaya ne dersin? Belki o da senden hoşlanıyordur :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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