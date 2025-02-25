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Tarot Falına Göre 26 Şubat Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 26 Şubat Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
25.02.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 26 Şubat Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişte yaşadığın ilişkilerde kendini hep geri çekmişsin. Nedenini anlamadım ama bir türlü kendine güvenmiyorsun ilişkin konusunda. Acaba önünde gördüğün örnekler, seni güzel bir ilişki yaşamaktan mı alıkoyuyor? Lütfen her insanın farklı olduğunu unutma. Kendi ilişkilerini başka ilişkilerle kıyaslama, kendi doğrularına göre yaşamaya başla. Böylece gerçek mutluluğu bulacaksın ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda aşk hayatınla ilgili aklından neler geçiyor? Sanırım itriaf etmekte zorlandığın bazı şeyler var. Bence bu seni geri çeken ilişkiden ne kadar kısa sürede kurtulursan o kadar iyi edersin. Sen her zaman iyi düşün ki iyi şeyler olsun. Bununla birlikte, yakın zamanda arkadaşlarınla yapacağınız konuşmayla birlikte de eski günleri ne kadar özlediğini bir kez daha anlayacaksın. Zamanın kıymetini şimdi anladın değil mi?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, uyandığın andan itibaren içinde bir huzursuzluk hissedeceksin. Bu yüzden de etrafındaki insanlara deyim yerindeyse 'saracaksın' Seni şimdiden bu konuda uyarmalıyım. Gün sonuna doğru bu hislerin geçecek ve başını yastığa huzurla koyacaksın. Bununla birlikte, kariyerinde seni bekleyen güzel gelişmeler var fakat biraz daha sabırlı olman gerekiyor. 

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Geçmişte, etrafındaki insanların senin hakkında ne düşündüğüne gereğinden fazla önem vermişsin. Haliyle kendini 'keşke' derken bulduğun anlar yaşamışsın. Bugünden itibaren bunu değiştirmeye ne dersin? Artık keşke yerine 'iyi ki' demenin zamanı geldi de geçiyor bile. Unutma bu senin hayatın. Hiçbir şey için geç değil sonuçta. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Biraz daha lifli gıdalar tüketmende fayda var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son dönemlerde, akademik kariyerinle ilgili eski haline göre çok daha fazla çaba gösterdiğini görüyorum. Çabalarını takdir ediyorum fakat kendi kendine gereğinden fazla stres yapıyorsun. İşte bu yüzden de çok daha fazla çalışmana rağmen hiçbir şeyi yetiştiremiyorsun. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak diyebilirim. Hayatına yeni bir insan girecek ve seni mutluluktan havalara uçuracak! :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Artık havalardan mıdır bilmiyorum ancak son zamanlarda kendini halsiz hissettiğini görüyorum. Ne kadar dinlenirsen dinlen, sanki hiç uyumamış ve halsiz gibi hissediyorsun. Bence bunun bir nedeni de hayatının uzun süredir stabil gitmesi. Artık sürekli aynı günleri yaşıyormuş gibi hissediyorsun. Biraz farklılık yaratmaya ne dersin? Bu bence senin için en doğrusu olacaktır. Enerjini yenilediğin zaman hayatının da güzelleştiğini fark edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Kartını seçer seçmez aurandan ben bile etkilendim sevgili okurum :) Bugünlerde üzerinde bambaşka bir enerji var. Girdiğin her ortamda dikkatleri üzerine çekiyor ve etrafındaki insanları da etkilemeyi başarıyorsun. Bu enerjini güzel bir alanda, mesela kariyerinde kullanmaya ne dersin? Bugünlerde iş değişikliği için güzel günlerden geçiyorsun. Maddi manevi kazançlarının artacağı günler pek yakın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süre önce değer verdiğin biri tarafından hiç beklemediğin tepkiler görmüşsün. Bu tepkilere de bir türlü anlam verememişsin. Suçu da kendinde arıyor, söylediğin sözleri sorguluyorsun. Aslında senin bir suçun yok sevgili okurum. Sadece bu kişi kötü bir dönemden geçiyor. Bir süre sonra bu hatasını fark edecek ve senden özür dilemeye gelecek. Bu süreçte bu kişinin üstüne gitmeni tavsiye etmem. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Son zamanlarda, geçmişte aldığın kararlardan dolayı kendini fazlasıyla sorguladığını görüyorum. Onlarca kart içinden mahkeme kartını seçmiş olman da kendini resmen sorguya çektiğini gösteriyor bana. Ancak o gün, o hareketi yapmasaydın veya o sözü söylemeseydin şu anda olduğun kişi olamayacaktın. Çok klişe gelebilir biliyorum ama bunlar bizi biz yapan şeyler. Lütfen deneyimlerine önem ver ve bugün olduğun kişiyle biraz gurur duy!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Önümüzdeki günlerde, arkadaşlarından alacağın bir haberden manevi olarak fazlasıyla etkileneceğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bu haber seni çok mutlu edecek ve sen de hayatında bazı şeyleri yoluna koymaya başlayacaksın. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak gibi geliyor bana. Arkadaşların seni birisiyle tanıştırmayı teklif etti mi bugünlerde? Bence bu kişiye bir şans ver. Aranızda çok güzel bir çekim oluşacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Önümüzdeki günlerde, bundan 2-3 yıl sonrasını etkileyecek bir karar alman gerekebilir. Senden sakin olmanı ve tüm ihtimalleri değerlendirmeni istiyorum. Bana soracak olursan son kararı ise kalbini dinleyerek vermelisin. Şu an bunu söylediğim için fazlasıyla heyecanlı olduğunu hissedebiliyorum ancak bana güven. Sen doğru yolu bulacak ve hayatını düzene sokacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Son zamanlarda, geçmişte yakın olup sonrasında uzaklaştığın bir kişinin tekrar seninle iletişime geçmeye çalıştığını görüyorum. Bu kişi, şu an için iyi niyetle yaklaşıyormuş gibi gelse de aslında uzun vadede seni üzeceğini görüyorum. Kendini onun sularına bırakmadan önce biraz daha temkinli ol, olur mu? Senin üzülmeni asla istemem sevgili okurum. Bununla birlikte, önümüzdeki günlerde akademik olarak gireceğin yoğun dönem için de şimdiden hazırlanmanı tavsiye ederim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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