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Tarot Falına Göre 26 Haziran Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 26 Haziran Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 26 Haziran Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişte, seni seven ancak bu konuda seni çok fazla darlayan birisi olduğunu görüyorum. Bu durum başta hoşuna gitmiş ancak sonrasında rahatsız olmaya başlamışsın. Bence onu hayatından çıkarmalısın. Bunun sevgi olduğunu düşünmüyorum. Bunları söylediğim için de bana kızma lütfen. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yaptığını söyleyebilirim. Adımlarını korkmadan atmalısın sevgili okurum. Şans seninle olsun :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Son zamanlarda canının çok sıkkın olduğunu görüyorum. Nedenini bilmediğin bir şekilde; telefona bakasın gelmiyor ve hatta arkadaşlarınla iletişim bile kurmak istemiyorsun. Öncelikle bu dönemin geçici olduğunu belirtmeliyim. Biraz sabırlı olman gerekiyor sevgili okurum. Güzel günler o kadar yakın ki! :) Bununla beraber, aşk hayatında yakın zamanda birtakım gelişmeler olacak. Senin adına çok mutluyum! İsminde de 'A' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son zamanlarda, geçmişte asla yapmam dediğin şeyleri yerine getirirken buluyorsun kendini sevgili okurum. E artık sen de büyük konuşmazsın değil mi sevgili okuyucum? Zaten hep böyle olur, ne zaman büyük söz söylersek bir şekilde gerçekleştirirken buluruz kendimizi. Hayat bu değil midir zaten? :) Bununla beraber, yakın arkadaşlarından birinden güzel haberler alabilirsin diyebilirim. Bakalım neler olacak? Ben şimdiden çok heyecanlandım! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Somut olarak arkadaşlarından ve sevdiklerinden uzak kaldığını görüyorum sevgili okurum. Bunun sebebi ise zorunlu olarak bir yere gitmiş olman diyebilirim. Bu konuda iletişim kurmak isteyen herkesin bir şekilde birbirine ulaşabileceğini belirtmek istiyorum. Bence hayatına odaklanmalı ve sana değer verenlerle yoluna devam etmelisin. Bu şekilde giderse kendini olumsuz anlamda etkileyeceksin. Bununla beraber, ailenden birinin sürprizi olacak sana. Sonucunda ise çok sevineceksin. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçmişte, bazı arkadaşlarınla aranızın bozulduğunu görüyorum ancak bu konuda sana haksızlık edildiğini de söylemem gerekiyor. Aslında sen attığın adımları onları düşünerek yapıyorsun ancak onlar seni yanlış anlıyor. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi. Bence biraz kendine dönmelisin. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak gibi geldi bana. isminde 'M' harfi olan biri seninle konuşmak için can atıyor. Bence ona şans vermelisin. Çok mutlu olacağına inancım tam :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Son günlerde, yaşadığın hayatın aslında ne kadar boş olduğunu düşünüyorsun. Bu konuda emin ol senin gibi düşünen birçok insan var sevgili okurum. Hepimiz dönem dönem bu fikre kapılabiliyoruz. Bunların geçici olduğunu kendine hatırlatmalısın :) Bununla beraber; yakın çevrende tuttuğun biri var, bu kişi de maalesef yüzüne gülüyor fakat senin arkandan konuşuyor. Bu kişiye dikkat etmelisin. Kimsenin ağzına koz vermemen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Hayatında, iyi niyetinden dolayı birçok konuda günah keçisi ilan edildiğini görüyorum. Böylece olması gerekenden 10 kat falan daha fazla üzülüyorsun. Bana soracak olursan, artık bu duruma 'dur' deme vaktin gelmiş, ne dersin? Bu şekilde devam etmeyeceğini iyi biliyorsun bence. Bence bir düşün dediklerimi. Bununla beraber, geçmişine de bu kadar bağlı kalmamanı istiyorum senden. Aksi takdirde kendini üzmeye devam edeceksin. Senin önüne bakman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, bir arkadaşınla ufak bir tartışma yaşayabileceğinizi görüyorum. Sen ise, normalde verdiğin tepkilerden çok daha farklı bir tepki vererek arkadaşını şaşırtacaksın. Bana soracak olursan, biraz kendini fazla yükselttin gibi geldi bana. Bununla birlikte, son zamanlarda geçmişini düşünerek çok fazla zaman geçirdiğini görüyorum. Böyle devam etmemen gerekiyor sevgili okurum. Artık önüne bakmalı ve kendi hayatına odaklanmalısın. Sana güveniyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Son zamanlarda, hayatındaki hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi davranıyorsun ve sanki boşuna yaşıyormuş gibi hissediyorsun. Bu duygu durumundan yakın zamanda kurtulacaksın sevgili okurum. Biraz daha sabır :) Bununla beraber, yakın zamanda bir taşınma durumu olacağını görüyorum. Bu taşınmanın sana çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Sakın endişe etme ve değişime açık ol :) Ayrıca, yakında birtakım haberler alacaksın. Bu haber sana en yakın arkadaşından gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, çok mutlu olacağın haberler alacağını görüyorum ve buna şimdiden hazırlıklı olmalı tavsiye ediyorum. Oh be! Hasret kalmıştın böyle mutluluklara :) Bununla birlikte, geçmişte hiç o gözle bakmadığın bir kişinin aslında ne kadar çekici olduğunu düşünmeye başlayacaksın ve ondan hoşlandığını fark edeceksin. Adımlarını dikkatli atmalısın sevgili okurum. Sonrasında pişman olmanı istemem. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Değişime açık olmalısın. Sana güzelliklerle gelecek! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Ailenden birinin sana ihtiyacı olduğunu görüyorum ve bugün onlarla iletişime geçmen gerektiğini söyleyebilirim. Bu şekilde birbirinizi daha iyi anlayacak ve el ele vereceksiniz. Birlikten kuvvet doğar sonuçta değil mi? :) Bununla beraber, aşk hayatında birtakım değişiklikler olacak diyebilirim. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi ay sonu itibari ile yaşayacaksın. Herkesin imreneceği o çift olmanız çok az kaldı! Ayrıca, yakında bir taşınma durumu söz konusu olabilir. Senin adına o kadar mutluyum ki... Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Son zamanlarda yaşadığın şeylerden fazlasıyla sıkıldığını ve geriye dönük yaşamanın seni gerçekten yorduğunu görüyorum. Neden bu şekilde hissediyorsun bilmiyorum ama geçmişe dönük bir şekilde yaşayamayacağını da söylemem gerekiyor. Farkında olduğunu biliyorum. Fakat, sana yine de hatırlatmak istedim. Sen çok kıymetlisin, bunu kendine de söylemen gerekiyor. Bununla beraber, uzun zamandır hayalini kurduğun o dilek sonunda gerçekleşiyor! Her şey gönlüne göre olsun :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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