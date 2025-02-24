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Tarot Falına Göre 25 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 25 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
24.02.2025 - 18:15

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Şubat Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Arkadaş ortamında sana iyi konuşan fakat arkandan da iş çeviren biri var. Bu kişi sana o kadar iyi davranıyor ki gözünün kör olması oldukça normal sevgili okurum. Böyle bir şeyi ona kondurmak istemiyorsun resmen. Fakat üzülerek söylüyorum ki sen onun yanından gittiğin an, başlıyor senin dedikodunu yapmana. İsminde 'D' olan bu kişiden bir an önce uzaklaşmanı tavsiye ederim. Bununla birlikte, alacağın bir para var bu para elini çok rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Aşk hayatın biraz sallantıda gibi geldi bana. Sen de son zamanlarda ilişkini düşünmekten kendini alamıyorsun. Merak etme, bu sorunlar kısa sürede geçecek. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. O kişinin seni çok sevdiğini ben bile hissediyorum :) Bununla birlikte, almakta zorlandığın bir karar var. Bu kararı almadan önce aile büyüklerine danışmanı tavsiye ederim. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, eskiden çok yakın olduğun ama artık görüşmediğin bir insana denk gelebilirsin. Bu tesadüf sende çok tuhaf hisler uyandıracak diyebilirim. Bu insanla yeniden iletişime geçmeye ne dersin? Bununla birlikte, sağlık konusunda da ailenden birinde ciddi sayılamayacak bir hastalık olabilir. Haber aldığınızda telaş yapmanızı istemem, kısa sürede bu kişi sağlığına kavuşacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Duygularını yönetmek konusunda biraz kararsızsın sanırım, ne dersin? Son zamanlarda duygularını biraz fazla yoğun yaşıyorsun. Bu nedenle bugünlerde önemli bir karar alman gerekiyorsa bu kararı ertelemeni tavsiye ederim. Bir süre sonra kendini daha huzurlu hissedeceksin. Bununla birlikte, gideceğin yeni bir etkinlik var. Bu etkinlik için şimdiden hazırlık yapsan iyi edersin. Orada harika bir insanla tanışacaksın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçmişinde canını sıkan bir dostunun son derece pişman olduğunu öğreneceksin. Sen ne kadar yufka yürekli olsan da bu kişiyi öyle kolay kolay affetmeni istemem açıkçası. Bu kişinin biraz daha ders çıkarması gerekiyor. Ayrıca senin kıymetini de anlamalı :) Bununla birlikte, evin konusunda beklemediğin bazı gelişmeler yaşanabilir. Bir taşınma söz konusu olabilir. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün yakın bir arkadaşınla aranızdaki bağın daha da kuvvetlendiğini hissedeceksin. Hayatında böyle bir insan olduğu için çok şanslısın. Bu kişiye içten bir teşekkür etmeyi unutma :) Bununla birlikte, uzun zamandır içinde olduğun bir kafa karışıklığı söz konusu. Bu karışıklık kariyerinle ve geleceğinle ilgili. Bence bir süre bu konu üzerine hiç düşünmemelisin. Bir süre sonra yeniden bu konuyu gündeme getirdiğinde aslında gerçekte ne istediğini fark edeceksin. Güzel günler pek yakın! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Kafanda kurduğun bir durum var. Bu durum, ilişkinle ya da flörtünle ilgili. Fakat içim rahat bir şekilde söyleyebilirim ki bu düşünceler sadece birer kuruntudan ibaret. Üzerindeki gerginliği atmak için karşı tarafla içindeki hisleri konuşmalısın sevgili okurum. Bununla birlikte, iş ve kariyerinle ilgili kafanda oturtamadığın birtakım sorunlar var. Bu sorunlar önümüzdeki günlerde çözüme kavuşacak!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Kendini son zamanlarda çok fazla sıkmışsın. Elinden bir şey gelmeyecek durumlara fazla kafa yormuşsun. Böyle olunca da sağlığını bile etkilemeye başlamışsın...Ah ah! Neyse ki bugünle beraber bu konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. İyi düşünelim, iyi olsun! Bununla birlikte, haftasonu için bir planın var mı? Bence plan yapma çünkü sana hazırlanmış bir sürpriz var ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün tersinden kalkıyorsun resmen sevgili okurum. Bir insanla karşılıklı yapacağın bir konuşmada karşı tarafı kırabilirsin. Seni şimdiden uyarıyorum ki konuşma sırasında bu satırlar aklına gelsin ve sinirlerine hakim ol! Bununla birlikte, yakın bir zamanda yaşayacağın bir olay aile hayatını direkt olarak etkileyecek. Bakalım neler yaşanacak?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün teknolojik aletlerle aranda pek iyi bir enerji yok gibi görünüyor. Özellikle telefonuna ve bilgisayarına dikkat etsen iyi edersin. Peki aşıklar kartı sana başka neler söylüyor? Bu kart bana eskilerinden bir insanın seninle yeniden iletişime geçmek istediğini söylüyor. Bu kişi son günlerde seni düşünmeden edemiyor fakat adım atacak cesareti de bir türlü kendisinde bulamıyor. Bugün, sonunda cesaretini toplayarak senin karşına çıkabilir. Ona ne cevap vereceksin? Artık onu da ben söylemeyim :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Hayatında son derece etkili bir erkek var. Bu erkek, senin aldığın kararları bir hayli etkiliyor. Önümüzdeki günlerde kariyerinle ilgili alacağın bir karar var. Bu kez bana soracak olursan bu erkeğin görüşlerine göre hareket etmemelisin. Kalbinden geçen seçenek, senin için en iyisi aslında! Bununla birlikte, gün içinde oldukça yoğun bir süreçten geçeceksin. Gün sonunda kendine biraz vakit ayır ve bol bol dinlen.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda kendine olan öz güvenini sorguladığın günlerden geçiyorsun. Önünde önemli bir sınav veya mülakat var sanırım. Bu yüzden gereğinden fazla heyecan yapıyorsun. 'Ay' kartının sana çok güzel enerjiler gönderdiğini ve sınavından/mülakatından çok güzel sonuçlar alacağını söylemem gerek! Bununla birlikte, sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemden geçiyorsun. Vitaminlerini almayı ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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