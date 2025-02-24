Tarot Falına Göre 25 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Arkadaş ortamında sana iyi konuşan fakat arkandan da iş çeviren biri var. Bu kişi sana o kadar iyi davranıyor ki gözünün kör olması oldukça normal sevgili okurum. Böyle bir şeyi ona kondurmak istemiyorsun resmen. Fakat üzülerek söylüyorum ki sen onun yanından gittiğin an, başlıyor senin dedikodunu yapmana. İsminde 'D' olan bu kişiden bir an önce uzaklaşmanı tavsiye ederim. Bununla birlikte, alacağın bir para var bu para elini çok rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️