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Tarot Falına Göre 25 Ağustos Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 25 Ağustos Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Ağustos Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bir süredir, aklını karıştıran biri var gibi geldi bana. Bu kişinin, hayatındaki yerini veya bu kişinin senin için hangi sıfatta olduğunu bir türlü anlayamıyorsun. Bunun sebebi ise tamamen karşı taraftan kaynaklanıyor. Bence biraz zamana bırakmalı ve ondan bir adım beklemelisin. Kendi hayatına odaklanman gerekiyor sevgili okurum. Bununla beraber, çevrenden birinin de sana yardımı dokunacak gibi geldi bana. O kişinin kıymetini bilmen gerekiyor benden söylemesi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bir süredir, geçmişte çok fazla konuşmadığınız kişiyle tekrar iletişime geçtiğini görüyorum. Hatta bakıyorum da aranızdan su sızmıyor. Bu ne kadar iyi bilemiyorum. Sanırım zaman gösterecek. Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, buradayım! Bununla berber, sağlığına dikkat etmen gereken bir döneme giriyorsun. Aksi takdirde birtakım sorunlarla karşı karşıya kalabilirsin. Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Malum havalar da sıcak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün biraz gergin uyanmışsın ve etkisini hala üstünden atamamışsın. Bu ruh halini, alışkın olmadığın şekilde evde zaman geçirmene bağlıyorum. Neden bu kadar kendini kapadın bilmiyorum. Bu konuda bazı adımlar atmalısın bence. Yürüyüş güzel bir seçenek olabilir. Tabii ki son kararı sana bırakıyorum :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Ay çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe "

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe "

Bu aralar, eskiden çok fazla zaman geçirdiğin birine karşı olan güvenini ve inancını yitirmişsin gibi geldi bana. Aslında bu kişiyle aranızdaki iletişim çok kuvvetliymiş ve sen ise 'Beni asla bırakmaz' dediğin o kişi tarafından yalnız bırakılmışsın. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi. Fakat, maalesef pek öyle olmuyor. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline bir miktar para geçecek ve rahata ereceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün sevdiğin birinden haber alacağını görüyorum. Uzun zamandır onu görmüyormuşsun fakat kavuşmana çok az kaldığını söyleyebilirim. Sayılı gün çabuk geçermiş, ne dersin? Senin adına o kadar mutluyum ki :) Bununla beraber, çevrenden birinin de arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmeli ve ağzına koz vermemelisin. İsminde de 'A' harfi var benden söylemesi. Ayrıca, yakın zamanda birtakım güzel haberler alacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Enerjin son günlerde resmen yerlerde sevgili okurum. Bugünle beraber, kendini daha enerjik hissedeceksin diyebilirim. Sanki, gece uykunda seni dövmüşler gibi ağrılarla uyanıyorsun. Bu duruma, kafandaki düşünceler de neden oluyor. Biraz rahatlaman gerekiyor. Her şey yoluna girecek :) Bununla birlikte, kendinde de birtakım değişimlere gideceksin. Sonucunda çok daha iyi hissedeceksin. Bu değişimin giyim tarzınla ilgili olacağını düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bu aralar beklediğin ilgiyi göremediğin için kendini hüzünlü hissettiğin bir döneme girmişsin gibi geldi bana. Bu kadar zorlu bir dönemden geçerken bu şekilde beklentilerin içine girmek ne kadar mantıklı bilmiyorum sevgili okurum. Bence biraz 'an' a odaklanman gerekiyor. Başaracağına inancım tam! Bununla beraber, ailenden birinin sana sürprizi olacak. Çok mutlu olacaksın! Ayrıca, aşk hayatımda da bazı gelişmeler olacak. Sana şimdiden mutluluklar diliyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bir süre önce seni üzen birisini görüyorum ancak bu kişi gerçekten çok pişman ve senin gönlünü nasıl tekrar kazanacağı konusunda karar kara düşünüyor. Aslında biraz da çekindiği için seninle iletişim kurmuyor. Bence kimden bahsettiğimi sen de az çok anladın. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin dönem seni bekliyor! Adımlarını korkmadan atmalısın. Bu süreçte sevdiğin insanlara danışabilirsin de. Sana faydası olacaktır! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Hayatında biri varsa, o insan ile kafandaki soru işaretlerinin birer birer gideceği ve uzun konuşmalar yapacağın bir gün olacak diyebilirim. Ne mutlu bana :) Bununla beraber, maddi açıdan yakın zamanda rahatlama yaşayacaksın. Eline bir miktar para geçecek ve borçlarını kapatabileceksin. Oh be! Senin adına o kadar mutluyum ki.  Ayrıca, arkadaşlarından birinin yardıma ihtiyacı var. Onun yanında olmalısın. Bu sayede aranızda olan bağ çok daha kuvvetlenecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Son günlerde, enerjinin ciddi anlamda düştüğünü görüyorum ancak gün içinde, ailenin sayesinde enerjinin yavaş yavaş yükseleceğini söyleyebilirim. Onların kıymetini bilmen gerekiyor. Hepimiz zaman zaman mod düşüklüğü yaşayabiliyoruz, bunlar çok normal :) Bunun yanında, kariyerinde yükseliş geçeceğin bir döneme giriş yapacaksın. Adımlarını korkmadan atmalısın sevgili okurum. Bol şans diliyor ve bugünlük sana veda ediiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Ay sana ne olmuş böyle? İçin kararmış, kömür gibi olmuş resmen sevgili okurum. Zor bir dönemden geçtiğini ben de biliyorum ve senin için de endişeleniyorum. Fakat, bu konuda çok evhamlı olduğunu görüyorum. İnan bana, buna gerek yok. Kendini rahatlatman gerekiyor. :) Bununla beraber, aşk hayatında gelişmeler olacağının da haberini vermeliyim. Uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı sonunda yaşayacaksın. Ayrıca, yakın zamanda da birtakım taşınma durumları söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bu aralar arkadaş ortamında bazı değişiklikler olduğunu görüyorum sevgili okurum. Normalde çok fazla zaman geçirdiğin kişilerin birden sesi kesilmiş ancak sadece selamlaştığın kişilerden, seni merak ettiklerine dair mesajlar alıyorsun. Bence çevrende biraz eleme yapmalısın. Bu senin için en doğru tercih olacak. Bununla beraber, yakında güzel haberler alacaksın. Biraz daha sabretmen gerekiyor sadece. Her şeyin doğru bir zamanı var diye boşuna demiyorum ben :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Turan Çalıklı

Ailem akrabaları hayatıma müdahale edip özel hayatıma müdahale edip onlar kapatıyor beni eve

Turan Çalıklı

Öyle 3 kişi var acaba hangisi

Turan Çalıklı

Zaten eleme yapıyorum şimdiden 4 kişiyi eledim