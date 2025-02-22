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Tarot Falına Göre 23 Şubat Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 23 Şubat Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
22.02.2025 - 18:17

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 23 Şubat Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice düşün ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Genellikle bir şeylerden vazgeçmeyi temsil eden bu kartın gösterdiği günlük falında, senin de gün içinde hayatındaki bazı toksik kişilerden vazgeçeceğini görüyorum. Senin adına o kadar rahatladım ki anlatmam sevgili okurum. Hayatta seni çok daha güzel ilişkiler bekliyor diyebilirim. Bununla birlikte, kalbinin rahatlamasıyla alacağın bir kararda en doğru sonucu alacaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; “İmparator"

Seçtiğin kart; “İmparator"

Bugün, gün içinde son zamanlarda seni olumsuz durumlara sokan kim varsa her biri hakkında tek tek aydınlanma yaşayacağın bir gün olacak diyebilirim. Tabii bir yandan da, bu zamana kadar nasıl anlayamadığın konusunda kendini suçlayacaksın ancak bazen farkına varamayız bu tarz şeylerin. O yüzden kendini daha fazla suçlamamalısın. Bununla birlikte çevrende bir hastalığın kol gezdiğini görüyorum. Kendini koru lütfen.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Aziz"

Seçtiğin kart; "Aziz"

Genel olarak çevrendeki insanların sorunlarına çok fazla kafa yorduğunu görüyorum. Peki ya onlar senin için neler yapıyor? Tabii ki sorunlar önemsenmeli, aksini söylemiyorum. Fakat sen bu konuyu biraz abartıyorsun gibi geldi bana. Önceliği her zaman kendine vermelisin unutma ;) Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı değişiklikler olacağını söyleyebilirim. Bence artık kendini anlatmaya çalışmakla daha fazla zaman kaybetme...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Büyücü"

Seçtiğin kart; "Büyücü"

Bugün, üzgün ve mutsuz uyanabileceğini görüyorum. Sanırım pek de rahat bir gece geçirmedin...Bugünü kendine ayırmaya ne dersin? Havalar da böyle giderklen sıcacık bir battaniyeye sarılıp film izlemek harika olur bence! Bununla beraber, yakın zamanda da bir taşınma durumu olacak diyebilirim. Bu taşınma sana çok iyi gelecek sevgili okurum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Kartını açar açmaz içinde uzun süredir barındırdığın özlem duygusunu hissetim. Merak etme, kısa süre içinde özlemin bir son bulacak, sonunda yolunu gözlediğin o kişiye kavuşacaksın! Bununla beraber, güzel bir haber alabileceğini de belirtmeliyim. Bu haberi sakın ola anında herkesle paylaşma. Nazar denen bir şey var sonuçta değil mi? ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Genel olarak, ilişki konularında karşı tarafa tam olarak güvenemediğini görüyorum. Bunda geçmişindeki olumsuz deneyimlerin çok etkisi var elbette. Bunlar senin suçun değil sevgili okurum. Herkesin karşısına istediği gibi biri çıkmıyor sonuçta. Bugün ise, yavaş yavaş 'Bekarlık sultanlıktır' modundan çıkacağını hissediyorum. Sonrasında neler yaşayacağını ise sonraki falında paylaşacağım. Takipte kal :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "Güç"

Seçtiğin kart "Güç"

Son dönemlerde gergin ve huzursuz hissettiğini görüyorum ancak bugünle birlikte artık o moddan kurtulup kendine odaklanacaksın diyebilirim. Bu sayede aslında uzun zamandır yanıbaşında duran o aşkı da fark edeceksin! Ayy senin adına çok heyecanlandım! Benimle hislerini paylaşmayı unutma lütfen, bir tık uzağındayım :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart "Kaderin Çarkı"

Bugünün senin için zor geçeceğini gördüğümü söyleyerek falıma başlamak istiyorum. Merak etme, kötü bir olay yaşamayacaksın sadece biraz canın sıkkın. Sanırım son zamanlarda bir şeyler planına göre gitmiyor. Bu da seni duygusal olarak çok etkiliyor. Senden biraz daha sabır istiyorum sevgili okurum. Her şeyin zamanla düzeldiğini göreceksin. Bununla beraber, geçmişte hayatında olan birinin de seninle yakın zamanda iletişime geçeceğini görüyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Dünya"

Seçtiğin kart; "Dünya"

Son zamanlarda elde etmek istediğin başarıya nihayet ulaştığın günler geliyor. Bu haftadan itibaren kariyerinle ilgili çok güzel gelişmeler yaşayacaksın sevgili okurum.  Asla pes etme ve sabırla yoluna devam et olur mu? Bununla birlikte, yavaş yavaş önünü görmeye başladığın için biraz da rahatlıyorsun. Maddi olarak rahatladığın için de omuzlarından büyük bir yük kalkıyor sanki.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "Baş Rahibe"

Seçtiğin kart "Baş Rahibe"

Son zamanlarda yaşadığın durumları pek kabul edebilmiş gibi görünmüyorsun sanki. İçinden, yaşadıklarının böyle olmaması gerektiği konusunda söylenip duruyorsun. Fakat bazen elimizden gelmeyen durumlara katlanmak zorunda kalırız sevgili okurum. Böyle olaylarda sabırlı olmayı öğrenmemiz gerekir. Bazen biz ne yaparsak yapalım istemediğimiz şeylerle savaşmak zorunda kalabiliriz. Bununla birlikte, az önce bahsettiğim sebepten dolayı da düşen modunu yavaş yavaş yükseltmeni tavsiye ediyorum. Bir arkadaşınla görüşüp havanı değiştirmeye ne dersin?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ay"

Seçtiğin kart; "Ay"

Bugün, nostaljik bir gün yaşayacağını belirterek falıma başlamak istiyorum. Gün içinde, geçmişte çok güzel zamanlar paylaştığın arkadaşınla tekrar iletişime geçerek eski günleri yad edeceksiniz. Zaman ne de hızlı geçiyor değil mi? Bugünlerin kıymetini anlaman açısından bunu fark etmen çok iyi olacak bana sorarsan. Bununla birlikte, çevrende olan birinin de arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişinin ismi F ile başlıyor...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ölüm"

Seçtiğin kart; "Ölüm"

Bugün, bir süredir arkadaş mı yoksa sevgili mi olduğunuza anlam veremediğin kişiyle arandaki ilişkiden bunaldığını hissedeceğin bir gün olacak. Sen belirsizlikten hoşlanmayan bir insansın. Bana soracak olursan, çok bile dayandın! Sevgi elbette önemli fakat bir ilişkide çok daha farklı denklemler karşımıza çıkıyor. Senin üzülmeni asla istemem sevgili okurum. Bununla beraber, çevrenden birinin de yardıma ihtiyacı var. Onun yanında olmalısın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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