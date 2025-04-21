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Tarot Falına Göre 22 Nisan Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 22 Nisan Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
21.04.2025 - 18:20

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 22 Nisan Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda yaşadığın maddi sıkıntılar seni çok fazla yormuş ve enerjini düşürmüş gibi geldi bana. Bu nedenle de odaklanman gereken şeylere odaklanamamış ve maalesef işlerini hep yarıda bırakmışsın. Bunların birikmemesi ve sana sorun çıkarmaması adına artık bir şeylerin ucundan tutman gerekiyor. Merak etme, maddi sıkıntıların yakın bir zaman sonra geçip gidecek. Fakat kendini bu kadar sıkarsan psikolojin üzerindeki etkileri o kadar kolay geçmeyecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, geçtiğimiz günlerde duygusal olarak yoğun geçen dönemin ardından yavaş yavaş eski haline dönmeye başlıyorsun. Duygusal ve psikolojik olarak fazlasıyla rahatladığını sen de göreceksin. Hepimiz zaman zaman bu tarz duygu durumları yaşıyoruz. Bununla birlikte, bugünlerde biraz sakarlık var sanki üstünde. Sevdiğin eşyalardan biraz uzak dursan iyi edersin :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Durgun bir dönemin ardından hayatında yoğun bir dönem başlıyor! İş veya okul hayatında yerine getirmen gereken sorumluluklar artıyor. Hepsini layığıyla yerinde getireceğinden hiç şüphem yok. Fakat bu süreçte kendini fazal yıpratıp da hastalanma sakın. Özellikle vitamin alımlarına dikkat et. Sen bize daha çokk lazımsın :) Bununla birlikte, evinle ilgili bazı değişiklikler olabileceğini hissediyorum. Bakalım sonucunda mutlu olacak mısın?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçmişte, ilişkilerinde yaşadığın olumsuzluklardan dolayı yeni bir ilişkiye başlama konusunda çekincelerin var. Arkadaşların, ailen hep seni birileriyle tanıştırmak istiyor ama sen türlü bahanelerle karşı çıkıyorsun. Artık biraz kendine güvenmeye ne dersin? Herkesin aynı olmadığını sen de biliyorsun. Hayatına girecek yeni insanları eski deneyimlerinle yargılama lütfen. Seni çok güzel bir ilişki bekliyor, fakat birazcık cesaret :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Kariyerin konusunda büyük başarılara imza atacağın çok güzel bir döneme gireceğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Sonunda kafanı kurcalayan ve seni rahatsız eden tüm sorunlardan arınıyorsun. Dilerim, bundan sonrası için de her şey gönlüne göre olur. Bununla birlikte, hayatına girecek yeni birisi var. Bu kişiye ilk başlarda sinir olsan da zamanla ona karşı bir çekim hissedeceksin diyebilirim. Bakalım neler olacak :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Hayatında şu sıralar her şey normal akışında gidiyor diyebilirim. Bu süreçte verebileceğim tavsiyelerden bir tanesi de ani karar vermemen olacak. Aksi takdirde sonrasında birtakım pişmanlıklar yaşayabilirsin gibi geldi bana. Hayatının tadını çıkarmaya bak. Farkında olmasak da rutinlerimiz bizler için büyük bir nimet aslında. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Gün içinde, aklında sürekli düşündüğün ve cevabını bulamadığın soruların birer birer çözüleceğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Sanki önündeki yollar teker teker açılıyor gibi. Fakat bu yolların açılmasıyla bazı tatsız şeyler de fark edeceksin. Mesela o çok sevdiğin arkadaşının aslında güvenilmez bir insan olduğunu...Boş ver sevgili okurum, geç olsun da güç olmasın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kartından yola çıkarak, bugünden itibaren üstündeki kötü enerjinin yavaş yavaş kalkacağını söylemek istiyorum. Oh be! Uzun süredir içinde olduğun düşük moddan kurtulmak sana çok iyi gelecek. Kısa süre içinde de meyvelerini toplamaya başlayacaksın. Nasıl mı? Elbette öncelikle kariyerinde. Mesela o uzun süredir beklediğin terfi haberi var ya, işte onu önümüzdeki günlerde alabilirsin! Maddi ve manevi olarak doyuma ulaştıktan sonra özel hayatında da güzellikler seni bulacak, demedi deme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanlarda, aşk hayatında yeni gelişmeler olmuş gibi hissediyorum. Bak sen bak, hiç de çaktırmıyor :)  Yüzündeki tebessümle birlikte etrafındaki insanlara da güzel enerjilerini saçıyorsun. Bu tebessümlerin daimi olacağını görüyorum sevgili okurum. Aranızdaki muhabbetin giderek artacağını hissediyorum ve sizin adınıza çok mutluyum! Bunun yanında, sağlığını ihmal etmemen gerektiğinin farkındasın değil mi? Umarım cevabın evettir.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Çok uzun bir süredir sürekli geleceğe dair planlar yapıyorsun. Elbette bu planların olumlu sonuçları da var. Mesela ne kadar ve nasıl çalışman gerektiğini artık biliyorsun ve kariyerinde seni çok güzel günler bekliyor. Peki ya özel hayatın? Mesela arkadaşların, ailen, sevgilin...Sanırım bu süreçte onları biraz ihmal etmişsin sevgili okurum. Hayat sevdiklerimizle beraberken güzel. Lütfen biraz da hayatın tadını çıkarmaya bak ve yalnızca iş hayatına odaklanma. Yoksa gün gelecek, yapayalnız kaldığını fark edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugünden itibaren sana zarar verdiğini düşündüğün ve güven vermeyen insanları hayatından çıkarmaya karar vereceksin. Geç bile kaldın sevgili okurum! Detoksa ihtiyacı olan sadece bedenimiz değil, ruhumuz da ihtiyaç duyuyor detoksa. Bu tarz insanların senin hayatında yeri olmamalı. Bu kararın sana ne kadar iyi geldiğini fark edecek ve böylece hayatında yepyeni bir sayfa açacaksın. Bir süre kabuğuna çekildikten sonra her şeyin çok daha güzel olduğunu göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçmişinde canını çok sıkan birisi var. Sen kendi içinde bu yaşananları aşmışsın ancak o kişi sonunda pişman olarak kapını çalacak. Bana soracak olursan konuşmanızda fayda var. Böylece sen de tüm hislerini açıklamış olacaksın. Fakat onun duygusal manipülasyonlarından etkilenmemelisin. Sana neler hissettirdiğini unutma sakın! Bununla birlikte, önümüzdeki günlerde ailenden gelecek olan güzel bir haber var. Böylece aranızdaki soğukluk da ortadan kalkacak!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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