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Tarot Falına Göre 22 Aralık Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 22 Aralık Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
21.12.2024 - 21:39

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 22 Aralık Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Arkadaş ortamına bugün dikkat etmelisin. Sana iyi konuşan ama arkadan da iş çeviren biri var gibi geldi bana. Bu kişinin de isminde 'S' harfi var. O insana sırlarını vermemelisin sevgili okurum. Ayrıca bugün bir planın var mı? Bence bu planı iptal etsen iyi olur. Oradan sevmediğin bir insanla karşılaşma ihtimalin var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Aşk hayatın biraz sallantıda. Bu konuya kafanı çok takma çünkü kısa bir süre içinde her şey yoluna girecek. Her şey olacağına varır sonuçta. İnsanlar gelir, gider. Ömrünün sonuna kadar beraber olacağının kesin olduğu kişi ise sensin. Bu yüzden kendi düşüncelerine, kendi fikirlerine daha fazla önem vermen gerekiyor. Lütfen değerini düşüren, moralini bozan insanlarla daha fazla vakit kaybetme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, sağlık konusunda ailenden birinde ciddi sayılamayacak bir hastalık olabilir. Bu haber, sizin bağlarınızı kuvvetlendirecek ve aslında günlük telaşlarımızın ne kadar da önemsiz olduğunu fark edeceksiniz. 'Her işin başı sağlık' demeyi bu şekilde öğreneceksiniz. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Duygularını yönetmek konusunda biraz kararsız olduğun bir gün olacak. Son zamanlarda duygularını fazla yoğun yaşadığının sen de farkındasın ve bu durumu çözmeye çalışacaksın. Biraz kendine dönmen gerektiğini düşünüyorum. Düşüncelerini yazmaya ne dersin? Böylece daha somut bir şema elde edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçmişinde canını sıkan birinin son derece pişman ve üzgün olduğunu öğreneceksin bugün. Senden özür dilemek için yeniden kapını çalacak. Fakat sen onu gördüğünde, artık o insanla tamamen bağlarını kopardığını anlayacaksın. Oh be! O kadar sevindim ki senin adına :) Geçmişi geçmişte bırakmak geleceğe atılan en büyük adım. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün yakın bir arkadaşınla aranızdaki bağın daha da kuvvetlendiğini hissedeceksin ve bu durum sana çok iyi gelecek. Beraber sorunlarınızı hafifletecek ve çok daha iyi hissedeceksiniz. İyi insanlar iyi ki var! Bununla birlikte, maalesef kötü insanlar da var hayatımızda. İş yerinde, okulunda aslında senin arkandan kötü laflar eden birisi var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Kafanda kurduğun bir durumu sevdiğin bir insanla konuşacaksın ve aslında bir şeyleri yanlış anladığını fark edeceksin. Bazen kuruntuya kapılıyorsun diyebilirim. Bunu yapmaman gerekiyor. Bununla birlikte, evinle ilgili kafanı kurcalayan bazı şeyler var bence. Bugünlerde bir taşınma söz konusu olabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Kendini son zamanlarda çok fazla sıkmışsın. Elinden bir şey gelmeyecek durumlara fazla kafa yormuşsun. Bu durum da seni içinden çıkamadığın hallere sokmuş. Biraz rahatlaman ve akışta kalman gerekiyor. Bence kendini biraz rahatlatmak için kafana neyi takıyorsan ondan biraz uzaklaşmaya bak. Yeni bir şeyler denemeye ne dersin?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Kalbindeki insan ile ilgili kafandaki şeylerin çoğu kuruntu aslında.  Bugün yaşanacak bir olayla bunu fark edeceksin. O kişi doğru kişi! Bana güven :) Bununla birlikte, kariyerinde birtakım sorunlar yaşanacak gibi duruyor. Fakat sen pes etmeden önündeki sorunları aşmaya odaklan. Emin ol gerisi çorap söküğü gibi hallolup gidecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün maddi konularda biraz şanssız olabilirsin. Bir kayıp yaşayabilir, hedeflerine ulaşmakta zorlanabilirsin. Bence bu noktada bir aile büyüğünün fikirlerini almalısın. Öte yandan, seçtiğin aşıklar kartının sana büyük bir şans getireceğini ve hayatında yeni kapılar açılacağını düşünüyorum.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Her zaman senin yanında gibi görünen fakat senin en ufak bir yanlışını ya da açığını arayan bir insan var hayatında. Bu kişinin kim olduğunu fark et ve artık seni manipüle etmesine izin verme olur mu? Bununla birlikte, aşk hayatında yakın zamanda bazı gelişmeler yaşanacak. Yeni yıla yeni bir insanla gireceksin, benden söylemesi :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda kendine olan öz güvenini sorguladığın ama bunu kendine bile itiraf edemediğin durumlar yaşıyorsun. Bence bunun en büyük etkisi, geleceğe dair belirsizlikler yaşaman. Bir an önce harekete geçerek hayatındaki bazı şeyleri değiştirmeye ne dersin? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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