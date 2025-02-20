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Tarot Falına Göre 21 Şubat Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 21 Şubat Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
20.02.2025 - 19:10

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 21 Şubat Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Denge"

Seçtiğin kart; "Denge"

Herkesi mutlu edemeyeceğini anladığın bir gün olacak. Önemli olan senin iyi hissetmen, bunu hiçbir zaman unutma. Birini mutlu etmek için kendinden vazgeçmemelisin. Sen olduğun gibi ol, kim yanında kalırsa onlarla hayatına devam edersin ;) Bununla birlikte, arkadaşlarından biriyle bir konuda anlaşmazlık yaşaman çok olası. Bu durumu sakince konuşarak çözebileceksin. Hiçbir şey konuşulmadan hallolmaz sonuçta değil mi? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Kim ne derse desin sen istediğini yapmakta özgürsün. Bugün bazı konulara kafanı oldukça takıyorsun. Lütfen yine bir şeye takıldığını fark edersen aklına bu söylediklerimi getir olur mu? Bununla birlikte, aranızda bir olay geçen o kişi bugün seninle iletişime geçmeye çalışabilir. Ona karşı tavrını en net şekilde göstermen ikinizin de yararına olacak. Bu kişinin maalesef sana uygun bir kişi olmadığını görüyorum, senin üzülmeni asla istemem.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Sen herkes gibi olamazsın. Sen, hayatını kendi doğrularına göre yaşayan özel birisin. Bu yüzden eminim ki sana ters gözlerle bakan birçok insan var çevrende. Neyse ki sen 'elalem ne der?' diye yaşamanın ötesine geçmişsin artık. Bununla birlikte, maddi konularda kendini son zamanlarda çok eksik hissediyorsun. Maddi derken, sadece parasal konulardan bahsetmiyorum. Bilgi birikimi, kariyer, eğitim...Bence kendini başka insanlarla karşılaştırmaya bir son ver artık :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Hayatında sana her konuda destek olan birisi var. Bugün o insanla bir konuşma yaşayacaksın ve bu konuşma sana son derece iyi gelecek. Bu kişiye özel bir teşekkür hediyesi vermeye ne dersin? Bununla birlikte, sağlık konularında kendini boşlamışsın ve bunun da zararını görebilirsin. Biraz daha kendine odaklanman gereken bir gün yaşayacaksın. Havalar soğuk giderken lütfen kendine dikkat et. Salgın kol geziyor...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Yapman gereken şeyleri ertelediğin ve en sonunda da yükün altından kalkamayacakmışsın gibi hissettiğin bir gün olacak. Bu nedenle her şeyi zamanında yetiştirmeyi başarman gerekiyor. Haftanın sonunda güzel bir plan yap ve yeni haftaya kafan rahat bir şekilde gir derim. Bununla birlikte, senin arkadaşlığını çok özleyen birisi var. Zamanında sana bir yanlış yapmış. İçinden onu affetmek geldiğini biliyorum. Bence bu kişi sana doğru adım atarsa ona bir şans vermelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Sevdiğin insan ile bir konuda ters düşeceksiniz fakat ufak bir trip sürecinden sonra aranızdaki soğukluk geçecek. Biraz daha anlayışlı davranması gerektiğinin o da farkında. Bence çok fazla üstüne gitme ;) Boşuna dememişler fazla naz aşık usandırır diye. Her şeyi tadında bırak. Bununla birlikte, bugün ciddi kararlar almaman gereken bir gündesin. Yıldızlar pek yanında değil gibi görünüyor. Bir karar alman gerekiyorsa, yeni haftayı bekle olur mu?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kafanda oluşturduğun birisi var. Standartlarını o adar yükseğe koymuşsun ki bugüne kadar pek kimse oraya ulaşamamış. Fakat müjdemi isterim! Önümüzdeki günlerde tanışacağın bir kişi, senin bu isteklerinin hepsini karşılayacak nitelikte. Sana şimdiden mutluluklar diliyorum! Bununla birlikte, aile içinde alacağınız harika bir haber var. Bu hayırlı haber, sizi çok ama çok mutlu edecek...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, hiç görüşmek istemediğin ve senden uzak durmasını istediğin birinden bir haber alabilirsin. Son zamanlarda kendini çok yalnız hissediyorsun ve bu nedenle de hata yapmaya meyillisin. Lütfen bu kişiye bir şans daha verme sevgili okurum. Biliyorum, sen sevdiğin zaman birinin kusurlarını görmekte çok zorlanıyorsun. Bu nedenle de bir süre kendini kandırıyorsun. Bu kez bunun olmasını hiç istemem doğrusu...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Yakın arkadaşlarından biri sana bilmediğin bir nedenden dolayı tavır almış durumda. Bunu onunla konuşarak çözmekten başka bir yolunuz yok gibi geldi bana. Bununla birlikte, arkadaş çevrende yaşanacak ufak bir huzursuzluk günün ilk saatlerinde senin canını sıkabilir. Fakat, sonrasında bu sorunu çözecek ve kaldığın yerden hayatına devam edeceksin. Gün sonunda kendini şımartmaya ne dersin? Bu yorucu haftanın ardından eminim ki bunu hak ettin sevgili okurum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

En son ne zaman kendine vakit ayırdığını bile hatırlamıyorsun değil mi? Kendine biraz daha fazla zaman ayırman gerek artık. İnan ki bu sana çok iyi gelecek. Bununla birlikte, içinde bulunduğun ortamlardan pek memnun değilsin. Yeni arkadaş ortamlarına girmeye ne dersin? Bugün yeni insanlarla iletişim kurabileceğin fırsatlar eline geçecek. Değerlendirmelisin bence.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Yanlış anlaşılmaların ve fevri davranışların çok fazla yaşanabileceği bir gün yaşayacaksın. Özellikle iş yerinde biraz sinirlerine hakim olmaya çalışmalısın. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bununla birlikte, maddi olarak yaşadığın sorunları tekrar gözden geçirdiğinde çok fazla gereksiz harcama yaptığını fark edeceksin. Buna biraz daha dikkat edersen önümüzdeki ay bu sorunu da çözmüş olacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Kule kartını çeker çekmez seni zamanında çok derinden yaralamış o insanın rüyalarına girdiğini hissettim. Yakın zamanda bir vicdan harbinden sonra seninle iletişime geçebilir. Ona ne cevap vereceksin? Bugün bir iç değerlendirme yapsan iyi edersin. Bununla birlikte, kariyerinde büyük yükselişe geçeceğin bir döneme doğru emin adımlarla ilerliyorsun. Yapman gereken sadece biraz daha sabırlı davranmak olacak. Güzel günler yakın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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