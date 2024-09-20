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Tarot Falına Göre 21 Eylül Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 21 Eylül Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
20.09.2024 - 18:22

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 21 Eylül Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Onlusu"

Arkadaş ortamından biriyle ufak bir sürtüşme yaşayabilirsin. Bu durum seni elbette üzecek. Fakat sorun sende değil. Karşındaki kişi zor zamanlardan geçiyor. Bunu fark et ve sen de biraz sakin kalmaya çalış.

Bununla beraber, gideceğin yeni bir ortam var. Burada yeni birileriyle tanışacaksın. Bu kişiler sana kariyer açısından yeni kapılar açacak gibi görünüyor. Oldukça şanslı bir günündesin.

Yarın görüşmek üzere!  ☺️

Seçtiğin Kart; "Asaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Asaların Onlusu"

Ailenle ilgili kafanda bazı sorunlar dönüp duruyor. Bunları çözmek adına bazı adımlar atıyorsun. Fakat sorunların senden kaynaklanmadığını, dolayısıyla çözümlerin sende olmadığını unutuyorsun.

Bununla beraber, sevgilinle romantik bir akşam yemeğine çıkabilirsin. Sevgilin, artık ilişkinizde ciddi adımlar atmak istiyor. Bana kalırsa, sen de buna hazırsın.

Yarın görüşmek üzere!  ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Uşağı"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Uşağı"

İşinle ilgili kafanı kurcalayan bazı sorunlar var. Bu sorunları yakın bir arkadaşınla paylaşmalı, bir de onun fikrini almalısın. Tek başına bu işin içinden çıkmak isterken yanlış kararlar alabilirsin.

Bununla beraber, aşk hayatında bazı sırlar var. Bu sırları pek de hoş olmayan şekilde öğreneceksin. Sakinliğini koruman ve kendine değer vermen önemli.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Kupaların Uşağı"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Uşağı"

Bir süredir kendini çok fazla sıkmışsın. Her problemi sen çözecek değilsin ya? Artık rahatlaman ve bir şeyleri kafana daha az takman gerekiyor. Bunun için adım atmaya da bugünden başlamalısın. 

Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmelisin. Son zamanlarda yaşadığın stres, saçlarının dökülmesini artırmış, cilt dengeni bozmuş. Sağlıklı beslenmeye özen göster.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Sıkıntıların çok fazla üstüne gelmiş. Maddi konularda sıkıntı çekiyor, ailenle bazı konularda zıtlaşıyorsun. Hatta iş yerinde bile sıkıntılar var. Hayat bu aralar seni biraz sınıyor diyebiliriz. Eğer bugünlerin de üstesinden gelirsen sonunda seni çok güzel anlar bekliyor.

Hafta sonun stresli başlasa da sonlarına doğru güzel bir haber alacağını görüyorum. Yine iyisin...

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Bugün, bazı ufak kazalar yaşayabilirsin. Örneğin cüzdanını evde unutabilir, otobüsü kaçırabilir, ayağını bir yere çarpabilirsin. Sana çok da zararı dokunmayacak ama sinirini bozacak bu olaylar aslında seni çok daha kötü bir olaydan koruyor...

Bununla beraber, bugün sonunda enerjini topladığını görüyorum. Sevdiğin bir insanla beraber olabilir, kafanı boşaltabilirsin. Hafta sonun huzur ve mutluluk dolu geçecek.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Sıkıntılardan başını kaldıramamışsın resmen. Çok yoğun bir haftayı geride bırakıyorsun. Neyse ki bugünden itibaren kendine vakit ayıracak ve huzurlu dakikalar geçireceksin. Meditasyona, yogaya veya doğa yürüyüşüne vakit ayırmalı, zihnini boşaltmalısın.

Bununla beraber, aşk hayatında da gelişmeler görüyorum. Yeni bir insanla tanışman ve kendini kaptırman çok olası. Hayatının her anlamda düzene girdiğini görüyorum. Maşallah diyelim de, nazarımız değmesin.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Beşlisi"

Sevdiğin bir insanla bir süredir ayrı düşmüşsünüz. İkiniz de adım atmaktan geri duruyorsunuz. Fakat böyle giderse birbirinizi sonsuza dek kaybedeceksiniz. Artık bu küslüğe son vermek için bir adım atmalısın.

Bununla beraber, ailenden birisiyle tartışma yaşayabilirsin. Bu kişi, senin bir sırrını ortaya çıkarabilir. Sakinliğini koru ve ortamın daha da gerilmesine sebep olma.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Bugün, alacağın çok önemli bir karar var. Kariyerinle ilgili vermen gereken bu kararı tek başına almamalısın. Ailene, arkadaşlarına danışmalı ve son olarak mantığının sesini dinlemelisin.

Bununla beraber, aşk hayatında kafanı karıştıran bazı sorunlar var. Bu sorunların ise bugünden itibaren çözüldüğünü görüyorum. Her şey yoluna girecek.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Bir yerden gelecek bir para var gibi görünüyorum. Az miktarda olsa bile bu parayı yatırım için kullanmalısın. Daha sonra bereketinin arttığını göreceksin. Ayrıca minik bir iyilikte bulunmayı da ihmal etme.

Bununla beraber, arkadaşlarından biri bir sıkıntı yaşıyor. Bu kişinin dilinden ise yalnızca sen anlarsın. Onu teselli etmeyi ve derdine bir çare bulmayı denemelisin. 

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Hayatınla ilgili kafanda kurduğun bazı planlar var. Kısa vadede, bunların gerçekleşmesini istiyorsun. Fakat senin bir adım attığını göremiyorum. Bugünden itibaren harekete geçmelisin. Yoksa çok geç olacak.

Bununla beraber, ailenden biriyle bir görüşme yapacaksın. Bu kişi, senin planlarında önemli bir rol oynayacak. Alacağın tavsiyelere önem vermen gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Sağlık konusunda kendine biraz hor davranmışsın. Artık bedenine biraz daha önem vermen gereken bir dönemdesin. Sadece bedenine değil, ruhuna da biraz bakım yapmalısın. Stresten uzak durmaya, seni üzen insanlardan uzaklaşmaya çalış.

Bununla beraber, planlarını yaparken maddi konulara da önem vermen gerekiyor. Har vurup harman savurma devri bitti artık. Paranın kıymetini bil. 

Yarın görüşmek üzere! ☺️

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