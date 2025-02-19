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Tarot Falına Göre 20 Şubat Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 20 Şubat Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
19.02.2025 - 18:59

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 20 Şubat Perşembe günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Dokuzlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Dokuzlusu"

Alacağın güzel bir haberle güne başlıyorsun. Bu sayede uzun süredir bulamadığın o enerjiye yeniden kavuşacaksın. Bunun yanında, eskiden sana haksızlık yapmış bir dostun var. Bu kişinin başı biraz sıkışmış ve birçok sorunla uğraşıyor gibi görünüyor. Senin yardımın için kapını çalabilir. Bence ona yardım eli uzatmanda bir sıkıntı yok.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kule"

Seçtiğin Kart; "Ters Kule"

Hiç beklemediğin birinden bir iyilik göreceksin. Tam mutlu oldum derken yine hiç beklemediğin birinden de kötülük görebilirsin. Böylece insanlara güvenmemen gerektiğini bir kez daha anlamış oluyorsun. Bunlarla beraber, kalbindeki insanı bu sıralar çok düşünüyorsun. Ben düşüncenin gücüne inanırım. Manifest gibi diyelim. Bu aralar düşüncelerinin yoğunlaşmasının sebebi, aslında birkaç güne iletişime geçecek olmanız.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Tüm zamanların en dolu dolu geçen gününü yaşayacaksın. Bir süredir monotonluktan sıkılmışsın. Bu durumu artık geride bırakıyor ve enerji dolu günlere başlıyorsun. Bununla beraber, kendine biraz daha vakit ayırman gerektiğini söylemeliyim. Bugünü evde film ya da dizi izleyerek geçirmeye ne dersin? Havalar da böyleyken sakinliğin tadını çıkar derim.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Kraliçesi"

Bugün uyandığında enerjinde düşüş yaşayabilirsin. Baş ağrısıyla başlayabilirsin güne. Fakat korkma, gün içinde bu durum tersine dönecek. Alacağın bir haber seni çok ama çok mutlu edecek. Kariyerinde yükselişe geçiyor, terfi ve zam alıyorsun. Senin adına çok mutluyum. Sonunda hak ettiğin o yere geliyorsun. Bununla beraber, bugün sır konusunda biraz ketum olman gereken bir gün. Bütün bu yaşadığın güzel gelişmeleri, çevrendeki herkese söylemeden önce biraz sabret.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Yaşadığın kaoslardan çok sıkılmışsın. Özellikle iş yerindeki gıybet, burana kadar gelmiş artık. Biraz huzura muhtaç hale gelmişsin. Sevdiğin insanlarla buluşmaya ne dersin? Bununla beraber, senin yüzüne gülüp arkandan konuşan bir erkek görüyorum. Ona karşı sonsuz bir güvenin var senin. Bence bu kişiyle olan ilişkini gözden geçirmelisin. Sana masum gibi görünse de sana olan bakışları hiç hayra alamet değil.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Ters Şeytan"

Yaratıcı konularda kendini biraz eksik hissetmişsin. Haliyle iş yerinde, okulundaki projelerde geride kaldığını düşünüyorsun. Çevrendeki insanlarla kendini kıyaslamaya başlamışsın. Bence tek rakibin, kendin olmalısın. Eğer geçmişteki halinden daha iyi bir noktadaysan, niye dert ediniyorsun ki? Bununla birlikte, sevdiğin insanlara karşı olan iyi niyetini biraz daha sorgulayacağın bir gün yaşayabilirsin.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlara sanki kalabalıklar içinde tek gibisin. Bu da senin enerjini biraz düşürüyor. Seni kimsenin anlamadığını düşünüyorsun. Peki biraz havanı değiştirmeye ne dersin? Mesela spora başlamayı, yeni bir hobi edinmeyi deneyebilirsin. Bana kalırsa bütün enerjini de böylelikle değiştireceksin. Sana çok iyi gelecek. Bununla beraber, maddi konularda çektiğin sıkıntılar da yavaş yavaş geride kalıyor.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Güç"

Seçtiğin Kart; "Ters Güç"

Maddi olarak girdiğin sıkıntılı bir durum var. Acaba indirim döneminde ihtiyacın olmayan şeyleri almış olabilir misin? Bununla birlikte, kalbindeki insana karşı yaşadığın ufak bir güvensizlik sorunu var. Bence her şeyi kafanda kurmadan önce ona tüm duygularını anlatmalı ve onun da senin gibi dürüst olmasını isteyebilirsin. İnan olaylar daha karmaşık bir hal almadan çözmek çok iyi gelecek sana.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda kendini bir hayli şanssız hissetmişsin. Neyse ki bugünden itibaren şansın dönüyor artık. Bugün alacağın haberler senin yüzünü güldürecek. Önümüzdeki günlerde de gülmeye devam edeceksin. Bununla birlikte, bugünü tamamen kendine ayırmanı tavsiye ederim. En son ne zaman oturup kafandakiler hakkında etraflıca düşünebildin ki? Belki de bir şeyleri sen çok önemsiyorsundur. Belki de hayat sandığın kadar kötü ve zor değildir.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Dünya"

Seçtiğin Kart; "Ters Dünya"

Bugün tavırlarına çok daha fazla dikkat etmen gerekli. Yanlış anlaşılmalara oldukça açık ortamlarda olacaksın. Bazı tatsız olaylara da fevri davranışlarla tepki verebilirsin. Lütfen dikkat et, haklıyken haksız duruma düşme. Bununla birlikte, ailende biraz sıkıntılı günler yaşıyorsunuz. Bu sıkıntı günler, senin bir karar almanla sona erecek. Bu kararı almadan önce hem kalbini hem de mantığını dinle olur mu?

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Aşk hayatında pek beklemediğin gelişmeler yaşanabilir. Bugünlerde yeni bir insanla tanışabilirsin. Bir ilişkin varsa, ciddi kararlar alabilirsiniz. Bununla birlikte, yakın çevrenden birinin seni kullandığını fark edebilirsin. Bu durum seni üzse de erken fark ettiğin için şanslısın aslında. Unutmadan, sağlığını ihmal etme lütfen. Bol bol su iç, vitaminlerini al.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Ay"

Seçtiğin Kart; "Ters Ay"

Geleceğinle ilgili bazı konuları hep geri planda tutmuşsun. Onlardan kaçmışsın resmen. Artık onları da düşünmen gerektiğinin farkındasın. Yüzleşirsen çok daha iyi bir şey yapmış olacaksın. Bununla beraber, seni sürekli düşünen, gece uykusunda bile seni gören bir insan var. Sen ise ona bir türlü yakınlaşmıyorsun. Bence ona bir adım atmalısın. Sizin aranızda harika bir çekim olduğuna inanıyorum.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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