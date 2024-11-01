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Tarot Falına Göre 2 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 2 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
01.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 2 Kasım Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Canını birkaç olaya o kadar çok sıkmışsın ki, artık çevrendeki insanlar da bunu fark etmeye başlamış. Bence daha fazla içine atmamalı ve bu durumu onlarla paylaşmalısın. Özellikle ailenden bu konuda destek almayı düşünebilirsin. Bununla birlikte, aşk hayatınla ilgili iniş çıkışlar seni yormuş. Bence biraz kenara çekilip neler olup bittiğine bakmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, kendinle yapacağın bir konuşmayla, bir süredir içine attığın ne varsa dökülecek. Bir süredir, hayatın karmaşası ve çevresel faktörler derken, kendine hiç vakit ayıramamışsın. Bugünden itibaren ise kendine zaman ayırmaya başlamalısın. Kasım ayı, senin için güzel geçeceğe benziyor. Bununla birlikte, kariyerinle ilgili bazı sorunlar yaşıyorsun gibi geldi bana. Bu süreçte pes etmeden yoluna devam etmen gerek. Şimdiden bol şans diliyorum sevgili okurum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Kafanda birkaç gündür, birine verdiğin değeri aynı şekilde alamadığını düşünüp duruyorsun. Bunu sadece gönül işlerinle değil aynı zamanda arkadaşlarınla da ilgili olabileceğini düşünüyorum. Ben bu konuyu çok fazla önemsediğini söyleyebilirim. Herkes aynı boyutta değer vermek zorunda değil. Sana çok değer veren insanlar var zaten hayatında. En iyisi onlarla yoluna devam etmen olacaktır. Sahte insanları hayatından çıkartırsan çok daha sağlıklı ilişkilerin kalacak geriye.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, zamanında alman gereken bir ödemeyi erken alabilirsin. Harcamalarına dikkat edip paranı gereksiz şeylere harcamadığın takdirde biraz da olsa rahatlayacaksın. Bu konuya önem vermen gerek. Bununla birlikte, çevrende varlığından çok rahatsız olduğun birisi var gibi geldi bana. Bu kişi, sana öyle güzel oynuyor ki bu kişinin nasıl biri olduğunu bir türlü göremiyorsun sevgili okurum. Bu kişinin isminde 'D' harfi olduğunu da söylemem gerek. Seni daha nasıl uyarabilirim ki?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda, çok değer verdiğin birisiyle gereksiz tartışmalara girmişsin. Nedense kendini savunma durumuna geçmişsin. Hatanı kabul de edemiyorsun. Ancak bugün, öz eleştiri yapacak ve kendini biraz daha toparlayacaksın. Her şey, kendini affetmekten geçiyor. Aksi takdirde olumsuz anlamda etkilenmeye devam edeceksin. Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı yenilikler olacak diyebilirim. Bu hafta sonu romantik anlamda epey hareketli geçecek!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir kendine karşı ufak bir savaş içindesin. Bunun nedeni de, geçmişinde kendine yediremediğin şeyler olması diyebilirim. Bugün, oturup tek tek bunları düşüneceğin ve yeni kararlar alacağın bir gün. Geçmişin geçmişte kaldığını kabullenmen gerek artık. Geçmişi düşünmek seni etkilemeye devam edecek. Unutma, istedikten sonra aşamayacağın hiçbir şey yok. Güzel günlerin yakında olduğuna dair olan inancını korumaya bak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bu aralar kafan çok karışık olduğu için ne yapmak istediğine tam olarak karar veremiyorsun. Bir yandan duyguların, bir yandan ise mantığın ağır basıyor ve orta yolu bulmak senin için daha da zor bir hâl almaya başlıyor. Bu dönemde, ani kararlar vermemen gerektiğini de söylemek istiyorum. Bununla birlikte, maddi açıdan da rahata ereceğinin haberini vermeliyim. Ayrıca bir terfi alabilir, kariyerinde yükselişe geçebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Kariyerinde çabaladığın hâlde sanki yerinde sayıyormuş gibi hissediyorsun. Bu nedenle, yaptığın işlere daha fazla odaklanman gerekiyor. Emeklerinin karşılığını alacağına eminim. Motivasyonunu yüksek tutmalısın sevgili okurum. Bununla birlikte, bir süredir seni gözlemleyen ve sana adım atmak için tetikte bekleyen o kişiden bugün bir hareket görebilirsin. Bana soracak olursan, yelkenleri hemen suya indirmemelisin. Biraz daha gözlemlersen, bu kişinin sana uygun olup olmadığını anlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Her zaman iyi niyetle yaklaştığın kişilerden yine bir kötülük göreceksin diyebilirim. Bu da senin artık insanlara karşı olan bakış açını değiştirmeye başlayacak. Artık, herkese ederi kadar değer vermen gerektiğinin sen de farkındasın, değil mi? Keşke herkes senin gibi olsa sevgili okurum. Bununla birlikte, kendini yalnız hissettiğin bir hafta geçirmişsin. Dostlarını aramaya ne dersin? Hafta sonunu biraz eğlenceye ve kafa dağıtmaya ayırsan iyi edersin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün gireceğin kalabalık bir ortamda, eskilerden biri ile denk gelebilirsin. Ancak bu konuda kafanın karışmasına asla izin vermeyeceksin. Eski defterleri tekrar açmanın anlamı yok sonuçta değil mi? Bununla birlikte, bir süredir yaşadığın kaygı sorununun da bugünden itibaren azalacağını görüyorum. Yaşamını çok daha keyifle devam ettireceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Zamanında sana karşı yapılan bir yanlış var ve bu yanlışın ortaya çıkması an meselesi diyebilirim. Seni üzen o insan, yaptığı hatayı geç olsa da anlamış ve senden bu birkaç gün içinde özür dileyebilir. Bana soracak olursan, onu affetmeli ama hayatına almamalısın. Kimse ile küs kalmaya gerek yok. Fakat, onu hayatına tekrar alman aynı şeyleri yaşamana sebep olacaktır.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Geçmişte yaşadığın ve pişman olduğun bir durum ile bugün tekrar karşı karşıya gelebilirsin. Bu konuyu yakın bir dostuna açmak senin için oldukça iyi olacak. Lütfen çekinme olur mu? Dostlar böyle zamanlar içindir sonuçta :) Bununla birlikte, kendine vakit ayırman gereken bir dönemdesin diyebilirim. Kendine dönmediğin takdirde birtakım sorunlarla baş başa kalacaksın benden söylemesi. Düşüncelerini deftere yazmak sana fayda sağlayacaktır. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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