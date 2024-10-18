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Tarot Falına Göre 19 Ekim Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 19 Ekim Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
18.10.2024 - 18:29

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 19 Ekim Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bu aralar evde durduğun için arkadaşlarına hasret kalmışsın. Kendini neden bu denli eve hapsettin bilemiyorum. Evde durdukça maalesef düşüncelerin içinde kayboluyorsun. Hem geleceğe hem de geçmişe dair sıkıntılı düşünceler kaplıyor içini. Bugün dışarıda bir kahve içmeye gitmeye ne dersin? İnan bana, bu şekilde eski enerjin geri gelecek. Böyle basit yöntemler bile bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu dönemde, duygusal olarak bir şeyler hissettiğin bir kişi var. Arkadaş ortamında da olan bu kişiyi, her gün görmek bile sana iyi geliyor aslında. Fakat bugünlerde aranızda bir soğukluk var. Bunun sebebinin senin hislerin olduğunu düşünüyorsun. Ancak bana sorarsan senin hislerin değil, onun hisleri bu soğukluğa sebep oluyor. Bence henüz kendi güzel hislerini itiraf etmeye hazır değil. Fakat, ilerleyen günlerde aranızın düzeleceğini biliyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bundan bir hafta öncesine kadar çok daha farklı bir hayat yaşıyormuşsun  resmen! Bu hafta her şey değişmiş. Artık çok daha yoğun olduğun günler başlıyor. Kariyerin gelişiyor, sorumlulukların artıyor. Bence sende bunların üstesinden gelecek enerji var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar eline bir miktar para geçecek. Zaten sen harcamalarını da minimuma indirmişsin. Eline geçecek parayı da yatırım için kullanmalısın. Ayrıca biraz da sağlığına dikkat et. Mevsim geçişinde vitaminini ihmal etme. Bugünlerde tarzında, görünüşünde bir değişiklik yapmak istiyorsan doğru zamanlama.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, içinde bulunduğun karmaşık durum sona eriyor. Eğitimin veya iş hayatınla ilgili sıkıntıların çabaların sayesinde sona eriyor. Artık rahat bir nefes almalı ve bugüne kadar ektiklerini biçmelisin. Şimdilik, her şeyin hemen mükemmel olacağını söyleyemiyorum. Ancak ilerleyen günlerde düzelmeye başlayacak her şey.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bu sıralar, geçmişte yaşadığın şeyleri çok fazla düşünüyorsun. Bu da anını yaşayamamana, dalgın olmana yol açıyor. Kendine ve ailene doğru düzgün zaman ayıramıyorsun.  İlerleyen günlerde yavaş yavaş bu moddan çıkacağını söyleyebilirim. Zaman zaman bu tarz durgun günlerden geçeriz. Sen de geçmiş defterleri kapatıp bu ana odaklanmaya bak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Son zamanlarda kafanı kurcalayan çok fazla şey var. Bir yandan geleceği bir yandan geçmişi düşünüyorsun. Aklındaki sorulara cevap bulmak istiyorsun. Fakat bu soruların cevapları, tamamen senin elinde değil. Bu noktada karşındaki kişiyle açık bir iletişim kurmalısın. Alacağın iyi veya kötü cevap, belirsizlikten çok daha iyi gelecek sana.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bu aralar, aşk hayatınla ilgili bazı sıkıntılar var. Fakat his ve düşüncelerini sineye çekerek partnerinden bir şeyler saklamak ileride daha büyük sıkıntılara yol açacak. Bugün çözmediğiniz her mesele, ileride kavgalarınızda yeniden ortaya çıkacak. En iyisi sen, kendi düşüncelerinden korkmadan itiraf etmeye bak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, bir konu hakkında ufak bir yardıma ihtiyacın var. Aslında biraz zorlasan kendi başına da halledebileceğin bir konu bu. Fakat bu kez, bir arkadaşının yardımını almanı istiyorum. Bu sayede, bu insanın senin için ne kadar doğru kişi olduğunu göreceksin. 'İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu.'

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Hayatta, diğer insanlara karşı çok fazla iyi niyetin var. Onlara karşı hep bir savunmaya geçiyorsun kendi içinde. Öyle demek istememiştir aslında, niyeti o değildir...Maalesef aslında hep de öyle. Konduramadığın insanlar, aslında senin sandığından daha kötü niyetli. Hayatın gerçekleriyle tanışma vaktin, belki de gelmiş ve hatta geçiyordur bile.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bir süredir, zamanının birçoğunu geçirdiğin biri var hayatında. Bu kişiyle olan iletişiminin hiç bitmesini istemiyorsun. Bence son derece haklısın! Aranızdaki iletişimin gün geçtikçe artacağını ve birbirinize daha fazla değer vermeye başlayacağınızı görüyorum. Her şey sizin için yoluna girmeye başlıyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, hiç beklemediğin bir anda  beklemediğin birinden mesaj alacaksın. bu mesaj, senin kariyerinle ilgili. Bu mesajın ardından hayatında güzellikler olmaya başlayacak. Fakat hemen öyle yelkenleri suya indirme. Sen sen ol, kariyerin konusunda kendinden başkasına güvenme. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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