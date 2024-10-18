Tarot Falına Göre 19 Ekim Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bu dönemde, duygusal olarak bir şeyler hissettiğin bir kişi var. Arkadaş ortamında da olan bu kişiyi, her gün görmek bile sana iyi geliyor aslında. Fakat bugünlerde aranızda bir soğukluk var. Bunun sebebinin senin hislerin olduğunu düşünüyorsun. Ancak bana sorarsan senin hislerin değil, onun hisleri bu soğukluğa sebep oluyor. Bence henüz kendi güzel hislerini itiraf etmeye hazır değil. Fakat, ilerleyen günlerde aranızın düzeleceğini biliyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️