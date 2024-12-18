Tarot Falına Göre 19 Aralık Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bugünlerde geleceğine dair emin olmadığın bazı sorular var aklında. Bana kalacak olursa kendine bir A ve bir de B planı yapmalısın. Önceliklerini belirle ve daha sonra harekete geç. Yerinde saydıkça, çok daha fazla stres olacaksın. Ayrıca ne A ne de B planın gerçekleşmezse üzülmeni istemem. Hayat bu sonuçta, anlık bi buluşma :) Çok daha iyileri çıkar karşına.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️