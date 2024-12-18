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Tarot Falına Göre 19 Aralık Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 19 Aralık Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
18.12.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 19 Aralık Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süredir sakin bir modda olduğunu görüyorum ancak bugün alacağın bir haber, hayatına biraz heyecan katacak. Şimdi böyle söyleyince beklentileri de yükseltmek istemem. Fakat, rutin olan hayatın biraz değişecek gibi hissediyorum. Bence bu konui aşkla ilgili olacak ve yeni yıla girmeden kalbinin boş olmadığını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, bulunduğun ruh halinden çıkmak için arkadaşlarınla birlikte kafanı dağıtmaya ne dersin? Evet, çalışmak önemli. Fakat çalışmalarını daha verimli hale getirmek için stresini atmayı da unutma. Hayatın tadını çıkarmayı ihmal etme lütfen. Ayrıca yaşadığın maddi sıkıntıları da kafaya takma. Pek yakında hepsi düzelecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Son günlerde yaşadığın hayattan pek de memnun değilsin. Bir süredir aynı şekilde yaptığın şeyler, günleri unutmana sebep olmuş adeta. Bence kendine değişim planları yapmalı ve artık içindeki gücü ortaya çıkarmalısın. Böylece kariyerinde yükselişe geçeceğini ve yıldızının parlayacağını görüyorum. Bana güven :)

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, yerine getirmen gereken bir iş var. Bu yüzden stres yaptığını görüyorum ancak lüten kendine güven. Ayrıca yakınlarından destek almaya ne dersin? Birlikten kuvvet doğar sonuçta. Bununla beraber, sağlığında bazı problemler oluşabilir gibi hissettim. Bunun için kendine dikkat etmeli ve düzenli beslenmelisin. Su içmeyi de unutma :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, bilinçaltında yatan bazı düşüncelerle uyanacağın bir gün olacak. Bu düşünceler, uzun bir süre boyunca zihnini kurcalayacak. Bunun için kendini meşgul edecek şeyler bulmaya ne dersin? Aksi takdirde olumsuz etkilenebilirsin. Kendini işine, hobilerine vermelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugünlerde geleceğine dair emin olmadığın bazı sorular var aklında. Bana kalacak olursa kendine bir A ve bir de B planı yapmalısın. Önceliklerini belirle ve daha sonra harekete geç. Yerinde saydıkça, çok daha fazla stres olacaksın. Ayrıca ne A ne de B planın gerçekleşmezse üzülmeni istemem. Hayat bu sonuçta, anlık bi buluşma :) Çok daha iyileri çıkar karşına.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bu aralar, kendini iyi hissetmek için ilk önce çevreni değiştirmen gerektiğini anlayacaksın. Bana dostlarını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye boşuna dememişler. Sen de kendini düzeltmek için öncelikle arkadaş çevreni düzeltmeye bak. Bana soracak olursan, bu senin için güzel bir başlangıç olacak.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, kendi içine döneceğin bir gün olacak. Geçmişinde yaptığın bir hatayı yeniden gözden geçirme fırsatı elde edeceksin. Bence geleceğe de böylece emin adımlarla ilerleyeceksin. Bununla beraber, hayatına girecek yeni bir insan görüyorum. Bu kişinin ismi 'A' harfiyle başlıyor...

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, kariyerini derinden etkileyecek bir haber alma ihtimalin var. Uzun süredir bu haberi almak için çabalıyormuşsun. Artık yavaş yavaş meyveleri toplama zamanı da geldi. Senin adına çok mutluyum. Dilerim, her şey gönlüne göre olur sevgili okurum! 

Daha güzel haberler için takipte kal.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, bir arkadaşınla iletişime geçebilirsin. Bu kişi senden bir konuda yardım isteyecek. Sen elbette yumoş bir gönüle sahip olduğun için hayır diyemeyeceksin. Fakat, insanlara hayır demeyi artık öğrenmelisin. Bununla beraber, ailenden birinin de seninle bir konu hakkında konuşacağını görüyorum. Bu konuşma senin biraz canını sıkabilir. Gerçeklerle yüzleşmek, kaçmaktan daha iyidir bunu da unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bu aralar tam olarak patlamaya hazır bir bomba olduğunu görüyorum. Yaşadığın sorunlardan dolayı bir türlü içindeki enerjini atamıyorsun ve bu da içine dert oluyor adeta. Kendine yeni bir uğraş bulmaya ne dersin? Sürekli aynı şeyleri düşünerek maalesef bir yere varamayacaksın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, birine karşı içindeki özlemden dolayı mutsuz hissettiğini görüyorum. Senden bu konuda biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Sayılı gün çabuk geçermiş hem değil mi? :) Bir de yeni yıldan hayallerini, isteklerini öğrenebilir miyim? Ne?! Yoksa daha belirlemedin mi? Elini çabuk tutsan iyi edersin, hayat sana bu yıl sürprizlerle gelecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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