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Tarot Falına Göre 19 Ağustos Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 19 Ağustos Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 19 Ağustos Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, geçmişte yaşadığın şeylerin aslında zamansız bir şekilde olduğunu anlayacaksın. 'Doğru zaman ve doğru insan' durumunu düşündükçe de içinde  bir yumru oluşacak. Fakat geçmişi değiştiremezsin sevgili okurum. Kendini artık suçlama ve önüne bakmaya çalış olur mu? Daha güzel günler seni bekliyor olacak. Bana güvenmen gerekiyor :) Bununla beraber, yakında maddi açıdan da rahata ereceksin. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, alacağın bir haberle birlikte arkadaşlık ilişkilerinde ufak bir sarsılma yaşayabileceğini hissediyorum. Bu konuda, ikinci kişi olacaksın diyebilirim. Bu sebeple olabildiğince tarafsız yorum yapmanı istiyorum senden. Arada kalmanı istemem sonuçta. Sonradan sen kötü olma sakın :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak diyebilirim. İsminde 'H' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, hiç istemediğin halde mecbur olduğun için bir ortama girebilirsin. Sana kalsa gün içinde evden çıkmayacaksın ve sadece dinleneceksin ancak az önce de dediğim gibi bu konuda mecbur kalacaksın. Bu sebeple, bu durumu pek fazla içerlememen gerekiyor sevgili okurum. Kendini rahatlat :) Bunun yanında, kariyerinde yükselişe geçecek ve iyi yerlere geleceksin. Bol şans diliyorum! Adımlarını korkmadan atmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, günün ilk saatlerinden itibaren biraz stresli ve gergin zaman geçireceksin diyebilirim. Bunun sebebini ise, geleceğinin belirsizliğini düşünmene bağlıyorum. Kariyerinde sanki hep yerinde sayıyormuşsun gibi geliyor sana. Ama inan bana, gerçek bu değil. Her şeyin doğru bir zamanı var sevgili okurum. Ayrıca, yakın zamanda da güzel haberler alacaksın! Bu haber, en yakınlarından gelecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Monotonluktan için şişmiş resmen! Hep aynı şeyleri yapıp duruyorsun ancak bence artık hayatına yenilikler katmanın vakti geldi. Yeni bir hobi edinmeye ne dersin? Bence sana çok iyi gelecek. Tabii ki son kararı sana bırakıyorum sevgili okurum. Sonuçta bu hayat senin değil mi? Bununla birlikte, uzun süredir konuşmadığın birinden mesaj alacağını görüyorum. Bu kişiyle aranız pek de iyi değil gibiymiş. Bence artık bir şeylerin değişme vakti geldi. Seni çok güzel günler bekliyor! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Geçtiğimiz birkaç gün içinde yaşadığın bir olay, modunu çok düşürmüş. Aslında ortada bu olayın yaşanma sebebi senin elinde olan bir şey değilmiş ancak ister istemez sen de bir şekilde etkilenmişsin. Bu hislerin geçici olduğunu kendine hatırlatmalısın. Bununla beraber, çevrenden birinin de arkandan konuştuğunu görüyorum. Keşke herkes seni gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmelere hazır ol! Mutluluktan ayakların yerden kesilecek resmen! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Genel olarak insanları, yaptıkları en ufak hatadan dolayı hayatından çıkarabileceğin bir yapın olduğunu görüyorum. Aslında bu senin bilerek gösterdiğin bir davranış değil ancak istemsiz bir şekilde karşı taraftan soğuyorsun. Biraz dizginlemen gerekiyor kendini. Bununla beraber, yakında arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Ayrıca, yakında birtakım güzel haberler alacaksın! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün; arkadaşlarınla yapacağın konuşmalar, bazı konularda kaybettiğin motivasyonunu geri kazanmana yardımcı olacak diyebilirim. Senin adına çok mutluyum. Herkese böyle arkadaş şart :) Bununla birlikte, hayatın konusunda farklı düşünceler içine gireceksin ve gelecekte de ne yapman gerektiğiyle ilgili kaygılı düşüncelere dalacaksın. Her şey yoluna girecek sevgili okurum. Bu süreçte sakinliğini korumaya devam etmelisin. En sevdiğin insanlardan fikir alabilirsin bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, yapacağın işleri ertelemeden halletmen gereken bir gün yaşayacaksın diyebilirim. Sonrasında pişman olmanı istemem. Sadece ilk adımı atmalısın :) Bunun yanında, uzun süre önce kendi isteğiyle hayatından çıkan o kişi de, seninle iletişime geçebilmenin yollarını arıyor. Onsuz hayatına devam etmen gerekiyor sevgili okurum. Yine son kararı sana bırakıyorum. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gitmen an meselesi! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, geçmişte bazı duygular beslediğin ancak sonrasında karşılık alamadığın o kişiden gelecek bir haber olduğunu görüyorum. Yani kafasına saksı mı düştü bilmiyorum ancak bu kişi seninle görüşmek isteyecek. Ne yapman gerektiğini de sana bırakıyorum sevgili okurum. Fakat bana soracak olursan, niyetinden şüphe etmelisin. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Telaşa kapılacak bir şey değil. Ben söyleyeyim dedim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, kültürel anlamda kendini geliştirdiğin bir gün olacak diyebilirim. Önceden çok istediğin bu durum için çok fazla zaman bulamıyormuşsun ancak ilerleyen günlerde resmen alışkanlık haline getireceksin. Bununla birlikte, kariyerin konusunda da bazı haberler alacağını görüyorum sevgili okurum. Bu habere ailen de senin kadar sevinecek. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Etrafında fazlasıyla güvendiğin birisi var ancak bu kişiye olan güveninin ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır bence. Hayatındaki bu kişi, bir şekilde senin güvenini kazanmış ancak sonrasında senden gizli işler çevirmiş sevgili okurum. Sen ise bunu farkına bile varmamışsın. Bunları söylediğim için üzgünüm. Fakat, ben senin iyiliğini düşünüyorum. Bana kızma olur mu? Bununla beraber, yakında birtakım taşınma durumları söz konusu olabilir! Şimdiden heyecanlandım! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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