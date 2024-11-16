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Tarot Falına Göre 18 Kasım Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 18 Kasım Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
16.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Kasım Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Kule"

Seçtiğin kart; "Kule"

Sana karşı duygularını açmaktan çekinen bir kişi en sonunda tüm cesaretini toplayacak. Seninle konuşmaya geliyor. Bugün tatlı heyecanlar yaşayabilirsin. Ben bile buradan heyecanlandım :) Bununla beraber, yakın zamanda seni fazlasıyla üzen olaylar yaşanmış. Ama sen hem mantığını hem de duygularını kullanarak bu olayları atlatmaya bakmalısın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün oldukça yoğun bir sürece gireceksin. İş hayatında birtakım zorluklar yaşayabilirsin. Hayatında sürekli bir sorun çıkıyor sanki. Bence bu süreçte mümkün olduğunca kendine zaman ayırmalı ve enerjini yüksek tutmaya çalışmalısın. Bunların hepsi sona erecek :) Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün ailenle ilgili birtakım problemler yaşayabilirsin. Ailenin seni çok daralttığını düşünebilirsin. Fakat onlar, senin hayatına dair göremediğin noktaları görüyorlar aslında. Senin geçtiğin yollardan çok daha önce geçtikleri için, sana verdikleri tavsiyelere bir kulak versen iyi edersin. Bununla beraber, kariyerinle ilgili de güzel fırsatlar geçebilir eline. Değerlendirmeye bak, cesur ol!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Her zaman mantık ile hareket eden bir insansın ama bugün duygularının yoğun olacağı bir döneme giriyorsun. Kalbinden geçen her şeyin olmasını isteyeceksin. Fakat bu süreçte moralinin bozulduğu anlar da yaşayabilirsin. Bakalım neler yaşanacak? Bununla beraber, bu süreçte sana destek olacak ve yanından hiç ayrılmayacak birisi de olabilir gibi geldi bana. Bu kişinin kıymetini bil :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Yakın bir arkadaşın, üzücü bir olayla karşılaşacak. Bu konuda biraz daha dikkatli davranman gerekli. Arkadaşına destek olmalı ve ona tüm gerçekleri itiraf etmelisin. Bununla beraber, sevgilin ile birlikte gideceğiniz bir tatilin planlarını yapmaya başlayabilirsin. Bu tatil size çok iyi gelecek. Şimdiden iyi tatiller dilemek istiyorum sevgili okurum :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün hayatını değiştirecek o insanla karşılaşabilirsin. Sevgilin varsa, bugün ilişkinizin dönüm noktası olacak bir olay yaşayacaksınız. Sonunda ise sizi mutluluktan havalara uçmuşken görüyorum. Bununla beraber, kariyerinde son derece büyük adımlar atıyor ve cesurca davranıyorsun. Bu süreçte görüşüne değer verdiğin insanların fikirlerine de kulak ver. Yine de son kararı sen al.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Geçtiğimiz günlerde canını sıkan o insanla bugün aranı biraz daha düzelteceksin. Son zamanlarda her şeyi kafana takıyor ve kendini gereksiz yere üzüyorsun. Bunu yapmamalı ve biraz akışa odaklanmalısın. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Bununla beraber, birkaç gün içerisinde yaşayacağın güzel bir olay da kariyerini olumlu yönde etkileyecek. Terfi alabilir, maaş zammı alabilirsin. Yıl sonunda gelen bu olumlu haber, diğer yılın da bir habercisi gibi!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Önümüzdeki günlerde eline bir miktar para geçebilir. Son zamanlarda zaten elin çok sıkışmıştı. Şimdi ihtiyaçlarını alabilir ve hayatına daha güzel bir şekilde devam edebilirsin. Bununla beraber, geçmişe biraz takılı kalmışsın gibi geldi bana. Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Bence geçmişinde tam çözemediğin bir sorun var. Bunu halı altına süpürmek yerine çözmeli ve artık geleceğine odaklanmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son zamanlarda sıkılan ruhunun dinlenmeye ihtiyacı var. Oldukça yoğun bir hafta geçirmişsin. Hem bedenen hem de ruhen yorulmuşsun. O yüzden bugün sadece kendine zaman ayırmayı tercih et. Güzel bir pazar günü geçir. Bununla beraber, kalbinin sesini dinleyeceğin bir gün de olabilir gibi geldi bana. Bakalım bu tercih senin önünde nasıl kapılar açacak?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Önümüzdeki günlerde bir kişi ile görüşmen olacak. Bu görüşme aslında uzun zamandır içinizde biriktirdiğiniz duyguların patlaması gibi olacak. Hiçbir şey konuşulmadan hallolmaz sevgili okurum. Stres yapma lütfen. Böylesi sizin için en iyisi :) Bununla beraber, bugün haftanın stresini atmak için aile üyelerinle güzel bir pazar kahvaltısında buluşmanı öneririm. Bu kahvaltı sana çok iyi gelecek, yaralarını saracak!

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün gireceğin ortamda herkes tarafından ilgi çeken kişi sen olacaksın. Orada karşılaşacağın kişi tarafından da önüne inanılmaz fırsat çıkacak gibi geldi bana. Bunu kesinlikle değerlendirmelisin. Bununla beraber, gelecek hafta seni yepyeni bir heyecan bekliyor. Bu heyecanın aşk konusunda olduğunu söyleylip seni biraz daha heyecanlandırayım :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Yakın zamanda birinden alacağın ufak bir hediye senin için manevi değeri yüksek bir şey olacak. Bununla beraber, kalbinde olan kişi için aslında sen, sana düşen her şeyi yapmışsın. Artık bir şeyler yapma sırası karşındaki insanda. Biraz zamana bırakmalı ve olacakları izlemelisin. Eğer bir şey olmuyorsa da zorlamaya gerek yok. Aşkta telafi olmazzz.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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