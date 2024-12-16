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Tarot Falına Göre 17 Aralık Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 17 Aralık Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
16.12.2024 - 18:36

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 17 Aralık Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Geçtiğimiz günlerde oldukça yorulmuşsun. Artık dinlenme zamanın geldi. Bugün, kendini daha dinlenmiş ve ferah bir ruh halinde bulacaksın. Senin adına çok mutluyum! Bununla birlikte, maddi olarak içinde olduğun sıkıcı süreç artık geçiyor. Bence eline geçecek olan parayı iyi değerlendirmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Ailen ile yapacağın bir konuşma, uzun süredir içini kemiren o duruma ışık tutacak. Artık telecek ile ilgili olan kaygıların yavaş yavaş geçiyor. Hepimiz böyle anlar yaşıyoruz. Geleceğe dair belirsizliklerin seni üzmesi çok normal. Bununla birlikte, aşk hayatın konusunda kafanda soru işaretleri varmış. Bugün karşına çıkacak biri, tüm bu soru işaretlerini giderecek. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Gün içinde, bir türlü kalbinden atamadığın o kişinin gerçek yüzünü göreceksin. Bence çok da iyi olacak. Merak etme, zaman her şeyin ilacı diye de boşuna dememişler. Bununla birlikte, bugün aile içinde yaşanacak bir tartışmada büyük rol oynayacaksın. Bu yüzden sinirlerine hakim ol. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Son zamanlarda gerçekleştirmek istediğin bir dileğin var. Bugün, bu dileğinin yavaş yavaş gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Kalbin o kadar temiz ki, istediğin her şey bir bir gerçekleşecek :) Aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor, artık kariyerinde istediğin noktaya geliyorsun. İnan senin adına çok mutluyum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, kendini içine soktuğun o huzursuz durumdan tamamen kurtuluyorsun. Geçmişinde kafana takılan şeyler bazen uykularını kaçırsa da gerçeklerle yüzleşip geçmişten kalan yaralarını affetmen gerekiyor. Ancak bu şekilde geleceğe emin adımlarla ilerleyebilirsin çünkü. Unutma, senin muhtaç olduğun güç aslında içinden geliyor!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, başına gelecek şeylerden dolayı kontrolünü kaybetme noktasına gelebilirsin. Bana soracak olursan; bu durumda bir yakınından fikir almalısın. Tabii benimkisi sadece bir fikir. Bence bu kişinin düşünceleri de senin için öyle olmalı. Bununla birlikte, sağlığına dikkat etmen gereken bir döneme giriş yapıyorsun. Vitaminlerini ihmal etme sakın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Geçtiğimiz günlerde tuttuğun bir dileğinin, önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Senin adına çok mutluyum! Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Fakat bu süreç, öyle sandığın kadar kolay olmayacak. Bazı acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Son zamanlarda genel olarak mutlu ve huzurlu olduğunu görüyorum. Bu aralar her şey istediğin gibi gidiyor diyebilirim. Aklında yapmak istediğin ne varsa yapmaya koyulmuş ve yavaş yavaş gerçekleştiriyorsun. Böyle devam edersen güzel günlerin hiç de uzak olmadığını garanti edebilirim. Ayrıca hanenden bir kişi, bugün çok sevinçli bir haber verecek size.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Uzun zamandır kendini epey bir yormuşsun ve artık uzun uzun dinlenmen gerektiğini düşünüyorsun. Bu yüzden de önümüzdeki günlerde kendini herkesten uzaklaştırmaya karar verebilirsin. Fakat birkaç gün içinde tekrar dönmeyi unutma :) Bununla birlikte, isminde 'S' harfi olan biri var mı hayatında? Bence bu kişiye fazla güvenme. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Son zamanlarda enerjin ile resmen herkesin tebessüm sebebi oluyorsun. İçindeki enerjinin kaynağı nereden geliyor bilmiyorum ancak birazcık sakinleşmen gerekebilir. Bununla birlikte, yakın arkadaşından da bu ayın sonuna doğru güzel bir haber alacaksın. İkiniz için de işler yoluna giriyor. Sonunda!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, omzundaki yüklerini üzerinden atacağını ve artık yavaştan rahatlayacağını söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Oh be! Artık anın tadını çıkarmaya bak, gerisi bir şekilde hallolup gidecek. Bununla birlikte, geçmişe de biraz takılı kalmışsın gibi hissettim. Bu konuyu da çözdüğün takdirde senden iyisi yok valla!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Önümüzdeki günlerde, kariyerin konusunda vermen gereken bir karar var. Biraz duygusal yaklaşsan da bu konuya bence önceliğin mantık olmalı her zaman. Bu seçimi yapmak seni zorluyorsa bir yakınından tavsiye isteyebilirsin. Eminim sonrasında hayatın çok güzel bir şekilde değişecek. Bu süreçte sakın pes etme ve yoluna devam et olur mu? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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