Tarot Falına Göre 16 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Genel olarak maalesef geçmişe takılı kalan bir yapın var. Son günlerde yine yaşanmamış ihtimaller üzerinde düşünüp duruyorsun. Şu anda bir ilişki varsa da yoksa da geçmişinde takılı kalmak senin bugününü etkiliyor. Fakat hayatta bazı şeyleri değiştiremeyeceğimizi bilmelisin. Böyle bir durumda yapmamız gereken şey, yaşanılanları kabul etmek. Tabii yaşanılmayanları da. Bence geçmişinle barışmalı ve kendini ne olursa olsun affetmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️