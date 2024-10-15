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Tarot Falına Göre 16 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
15.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Ekim Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bir süredir aklında olan bir konu var. Fakat o kadar düşünüyorsun ki artık resmen çıkmaza girmişsin. Hatta başka işlerine odaklanamamaya başlamışsın. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Her şey olacağına varır. Artık daha fazla kafana takma bunları. Yoksa hayatta asıl önemli olan şeyleri kaçıracaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Genel olarak maalesef geçmişe takılı kalan bir yapın var. Son günlerde yine yaşanmamış ihtimaller üzerinde düşünüp duruyorsun. Şu anda bir ilişki varsa da yoksa da geçmişinde takılı kalmak senin bugününü etkiliyor. Fakat hayatta bazı şeyleri değiştiremeyeceğimizi bilmelisin. Böyle bir durumda yapmamız gereken şey, yaşanılanları kabul etmek. Tabii yaşanılmayanları da. Bence geçmişinle barışmalı ve kendini ne olursa olsun affetmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Uzun süredir kendi içinde affedemediğin biri var. Onu çok seviyor ama gururunu da bir türlü bırakamıyorsun. Bugün, bu konuyu biraz düşünmeni istiyorum. Gerçekten seviyor ve onunla yeniden iletişim kurmak istiyorsan gururunu bir kenara bırakmaya ne dersin? Bence doğru yolu bulacaksın. Aşk ve sevgi her daim seninle olsun.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin kartın 'Güç' olduğunu biliyorum.  Ancak bugün düşük bir enerjiyle başlayacaksın güne. Bu enerjinin senin gününü etkilemesine izin verme. Sevdiğin bir şeyleri yaparak kendini şımart. Sonra zaten yavaş yavaş kendine geleceksin. Gün sonuna doğru da bir yoğunluğun oluşabilir. Bu yoğunluğun üstesinden gelmek için arkadaşlarından yardım al.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Valla nasıl yapıyorsun bilmiyorum ancak kendi problemlerini öyle bir güzel görmezden geliyorsun ki...Kimileri problemleri kafasına takar, bir türlü fazla düşünmekten kendini alamaz. Sende ise durumlar tam tersi. Hiçbir şey umrunda değil sanki. Yarınlar yokmuşçasına yaşıyorsun bu hayatı. Peki bu daha fazla ne kadar devam edebilir? Bence artık gerçekçi bir bakış açısı kazanmanın vakti geldi...

,Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, değer verdiğin birisiyle ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Fakat bu tartışma, ikinizin de birbirinizi sevmenizden kaynaklanıyor. Kimse birbirini kırmak istemiyor. Hal böyle olunca, ikiniz de farklı çözümler arıyorsunuz. Bence tüm duygularınızı açıkça ifade etmeli ve sonra beraber bir çözüm bulmalısınız. Siz, birlikte daha güçlüsünüz.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Sence de hayatın fazla sıradan gitmiyor mu? Bugün kendini değiştirmek için bazı kararlar vereceksin. Bu konuda önüne engeller çıksa da yılmadan devam etmelisin. Belki iş değişikliği gibi ciddi değişimler gündemine gelebilir. Bu yolda değişimden korkmamalısın. Hayatın sana getireceği güzellikler olduğunu biliyor ve seninle gurur duyuyorum. Keşke herkes senin gibi olsa! Maşallah diyeyim de, nazarım da değmesin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süredir etrafında, sana karşı maske takan birisi var. Nasıl mı? Özellikle iş yerinde bu kişinin sana karşı çok iyi davrandığını görüyorum. Fakat bugün, onun gerçek yüzünü göreceğin bir olay yaşanacak. Sen de tam doğru anda ufak pembe bir yalanla neyin ne olduğunu çok daha iyi anlayacaksın. Bununla beraber, yakın zamanda bir taşınma söz konusu gibi geldi bana. Önümüzdeki günlerde bu durum netleşecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir kalbinde olan kişinin, nihayet olumlu bir adım attığını göreceksin. Bu anı o kadar zamandır bekliyorsun ki artık yavaş yavaş vazgeçmeyi düşünmüşsün. Fakat hiç merak etme sabrının sonunun selamet olduğunu gün içinde sen de göreceksin :) Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de yardıma ihtiyacı var gibi geldi bana. Bugün onun yanında olmalısın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün yaptığın şeyler, 'iyi ki yapmışım' demene sebep olacak. Biraz yorulsan da sıkılsan da bugünün meyvelerini yarın toplayacaksın.  Şans da senin yanında. Kariyerinde başarılı olduğun, yükseldiğin günler artık çok yakın. Bununla beraber, aşk hayatında bazı değişiklikler olacak. Bu değişimin sana iyi geleceğini söyleyebilirim. Canını sıkma olur mu? Aşk dolu günler seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Sevdiğin kişiyle kurduğun gelecek hayalleri olduğunu biliyorum. Fakat karşındaki kişinin isteklerinden ve duygularından tam olarak emin olamıyorsun. Bence bugün, bu duygulardan emin olmanı sağlayacak bir olay yaşanacak. Hayatındaki insanın yakın bir arkadaşıyla iletişime geçebilirsin. Bu kişiden, ilişkinize dair güzel itiraflar duyacaksın...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Birkaç gündür, oldukça rahatsız hissettiğin bir konu var. Bunu pek kimselere de itiraf edemiyorsun.  Aslında başkasıyla paylaşsan daha kolay bir çözüm bulacaksın. Bununla beraber, ailenden güzel bir haber gelebilir bugün. Uzun süredir beklediğiniz bu haber, hanenize huzur ve mutluluk getirecek. Aman dikkat et, şimdilik bu güzel haber aile içinde kalsın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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