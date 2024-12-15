onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 16 Aralık Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Aralık Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
15.12.2024 - 19:46

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Aralık Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Çok uzun süredir kendi önüne koyduğun bir hedef olduğunu görüyorum. Bu hedef için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ancak bana kalırsa bu hedefin somut bir duygusan ziyade manevi bir durumla ilgili. Demem o ki sen mutlu olduktan sonra aslında o hedefine de kavuşmuş olacaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, gün içinde akademik kariyerinle ilgili ufak bir sorun yaşayabilirsin. Beklediğin bir sınav sonucu düşük gelebilir, başvurduğun bir yerden olusmzu bir dönüş alabilirsin. Bu duruma fazla üzüleceksin bana soracak olursan! Biraz fazla kastığını düşünüyorum ben. Bunu yapmaman gerekiyor. Her şey olacağına varır. Zaman zaman böyle düşüşller yaşamak da doğaldır. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, uzun süredir aranızın bozuk olduğu birisiyle yeniden iletişime geçeceksin. Bence aranızdaki buzların erimesi için harekete geçebilirsin. Şimdi ben böyle söyledim diye direkt olarak eskisi gibi olma lütfen. Sonuçta bir yerden de başlamak lazım. El ele verdiğiniz takdirde aşamayacağınız hiçbir şey yok :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün, gün içinde aldığın güzel bir haberin karşısında kendini tutamayacak ve etrafındaki arkadaşlarınla da bunu paylaşmak isteyeceksin. Oh! Senin adına çok mutluyum. Fakat senin mutluluğunu benim gibi samimi duygularla paylaşmayan birisi var etrafında. Bence bu kişinin kötü enerjisinden kendini korumalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süre öncesine kadar kendinden çok etrafındaki insanlara odaklanmışsın. Artık yeni bir döneme başlamış ve asıl önemli olanın sen olduğunu öğrenmişsin. Sen kendine değer verdikçe sana da değer veren insanlar girecek hayatına. Önümüzdeki günlerde çok mutlu olacağını ve huzurlu günler yaşayacağını görüyorum. Senin adına çok mutluyum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, uzun süredir fazlasıyla hassas olan bir arkadaşının senin yardımına ihtiyacı var. Ona yardım eli uzatmalı ve o engin fikirlerinle ona yol göstermelisin. Bununla beraber, yakın zamanda bir iş teklifi alabilirsin. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Lütfen kendine güven ve bu iş için atman gereken adımı at.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, bir süredir kafanda kurduğun düşüncelere daha fazla katlanmayarak hoşlandığın kişiyle paylaşacağını görüyorum. Bence çok da iyi yapıyorsun :) Aslında bu zamana kadar boşuna evham yaptığını göreceksin. Geç olsun güç olmasın, boş ver! :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak diyebilirim. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Yakın çevrende, fazlasıyla değer verdiğin birisi olduğunu görüyorum ancak bu kişiden aynı şekilde karşılık alamadığını düşünüyorsun. Bu konuda, kalbinin neler dediğine kulak vermelisin bence. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu zorlu dönem artık yerini güzelliğe bırakıyor.Eline geçecek olan bir miktar parayı bence yatırıma ayırmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Son günlerde havalardan kaynaklandığını düşündüğüm düşük enerjinin bugünden itibaren yavaş yavaş yükseleceğini görüyorum. Bununla birlikte, seni bekleyen yoğun dönem için de şimdiden çalışmaya başlamalısın. Emin ol bu sürecin sonunda emeklerinin karşılığını alacaksın. Benim sana olan güvenim tam.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Son zamanlarda, ailenle olan ilişkinde ufak tefek sorunlar yaşandığını görüyorum. Bu konuda bazı durumlarda fazlasıyla sert çıkışlar yapmışsın. Maalesef söylememen gereken şeyler söylemişsin. Kalbini kırdığn kişilerden özür dilemeye ne dersin? Bence ailenle aranı düzeltmeni, daha sonra da iş yerindeki/ okulundaki sorumluluklarına odaklanmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Gün içinde, kafana takılan bir sorun hakkında gelişme yaşayacaksın. Böylece  geleceğe dair de güzel planlar yapmaya başlayabilirsin. Bununla birlikte, soğuk havalardan dolayı da sağlığın konusunda birazcık daha dikkatli olmanı öneriyorum sevgili okurum. Gelecek güzel günleri en çok da sağlıkla karşılamanı isterim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, kendini oldukça garip hissettiğin bir gün geçirebilirsin. Gökyüzündeki bazı olaylar senin hassas ruhuna dokunuyor bugünlerde. Sanki neyi özlediğini bilmiyormuşsun ama bir şeyleri çok özlüyormuşsun gibi geliyor. İnan bana, bunlar normal durumlar. Kendine biraz zaman tanı, duygularını doya doya yaşa. İlerleyen günlerde kafa karışıklığının geçeceğini biliyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın