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Tarot Falına Göre 14 Kasım Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 14 Kasım Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
13.11.2024 - 18:12

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 14 Kasım Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Uzun süredir platonik olduğun birisi var. Fakat bu kişiden hiçbir hareket göremiyorsun. Haliyle senin duyguların da yavaş yavaş soğumaya başlamış. Bence artık kendi hayatına odaklanmalı ve yeni kararlar almalısın. Başta boşluğa düşmüş gibi hissetsen de her şey yoluna girecek merak etme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

İlişkinde bir süredir aranız inişli çıkışlı. Ben artık senin adım atan kişi olmanı ve bir şeyleri düzeltmek için sorumluk almanı istiyorum. Sen ilk adımı attıktan sonra gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecek. Bunun yanında, sağlık sorunlarına da dikkat etmelisin. Havalar soğudu, sıkı giyinmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

İşte bu en çok sevdiğim kart! Güneş, bana senin hayatında her şeyin düzene girmeye başlayacağının müjdesini veriyor. Kariyerinde iyileşmeler oluyor, hatta maddi ve manevi doyum yaşamaya başlıyorsun. İlişkindeki problemler de artık çözüme kavuşuyor. Bir ilişkin yoksa, yeni tanışacağın kişinin hayatına 'güneş' gibi gireceğinin müjdesini verebilirim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin kart bana, bir süredir bazı problemler yaşadığını anlatıyor. Ancak bugün şansın dönüyor ve biraz daha rahatlamaya başlıyorsun. Ayrıca yapacağın planlar senin günlerini iyileştirmeye başlıyor. Karşılaşacağın ufak tefek şeyler için de tüm gününü heba etmeni istemiyorum. Her şey çok güzel olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, hoşlandığın kişiye nihayet açılıyorsun. Duygularının karşılığında ise güzel sonuçlar duyacaksın. Aranızdaki ilişki çok güzel başlıyor. Çok da güzel gideceğini görüyorum. Fakat her ilişkide olduğu gibi bazı küçük sorunlarınız olacak. Bu sorunlara çok fazla takılmayın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, küçük aksilikler dışında her şey yolunda gidiyor. Senden, olayların olumsuz yönlerinden ziyade olumlu yönlerine odaklamanı istiyorum. Kafanın karıştığı anlarda ise biraz yalnız kalmayı dene. Kalbin sana doğru yolu gösterecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, senden hoşlanan biri sonunda duygularını açıklayacak. Sonucunda ise hem şaşıracağını hem de mutlu olacağını görüyorum. Bununla beraber, sonunda hayatın konusunda rahat bir nefes alacaksın. Gün içinde de şansın o kadar yüksek olacak ki en ufak detayda bile mutluluğu bulacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, partnerinden gelecek güzel bir sürpriz bekliyor seni. Bu sürprizle, aranızdkai buzların eridiğini görüyorum. Bu devirde birbirinden gerçekten hoşlanarak ilişki kurmak çok zor biliyorsun. Ruh eşini bulmuşken bırakmanı istemiyorum. Ancak içinde şüphelerin varsa, duygularını tekrar gözden geçirmende fayda var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Sevgili okurum; seçtiğin kart, etrafında senden hoşlanan fakat sana açılamayan biri olduğunu gösteriyor. Sen ise bu kişiyi sadece arkadaşın olarak görüyorsun. Hatta onun bu duygularının farkında bile değilsin. Bahsettiğim kişi sana açıldığı zaman bence ani tepki vermek yerine bir oturup düşünmelisin. İnsanlara şans vermekten korkma...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin karttan yola çıkarak, mantık-duygu ikilemi arasında kaldığını görüyorum. Bugünlerde bir seçim yapman gerekli ve kalbinle mantığın iki farklı şey söylüyor sana. Bence ikisini de eşit miktarda dinlemelisin. Ne tamamen kalbini ne de tamamen mantığını dinlemek sana güzel sonuçlar vermeyecek. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Geçmişte seni üzen birileri var. Aslında daha öncesinde de bu tarz bir olay yaşamışsınız ancak sen affetmişsin. Şu an ise yine aynı durumdasınız! Bence artık affetmemelisin. Affetmenin en büyük erdem olduğunu biliyorum. Ancak bana soracak olursan tekrarlayan hatalar, artık bilinçli yapılan birer sorun haline gelmiştir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bir süredir sağlığına dikkat etmediğini görüyorum. Havaların soğumasıyla birlikte de yaşayacağın sağlık problemleri artacak gibi. Tüm bunların yanında, ailenle hassas bir dönemden geçiyorsun. Bence fevri hareketleri bir kenara bırakmalı ve aile üyelerinin de neler hissettiğine önem vermelisin. Aranızdaki sorunlar bir bir çözülecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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