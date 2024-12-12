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Tarot Falına Göre 13 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 13 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
12.12.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 13 Aralık Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, yaptığın işlere karşı olan hırsın doruk noktasına ulaşıyor. Hırs derken öyle gözünü kör edecek tarzda bir hırstan bahsetmiyorum. Sadece, önüne çıkan her şeyi güzel bir enerjiyle tamamlayacaksın. Hırsın fazlası sana zarar verir zaten. Sen her şeyin kontrolünü elinde tutuyor ve gayet da başarılı oluyorsun. Önünde çok parlak bir gelecek var. 

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugünlerde geçmişte başına gelen olaylar hakkında sürekli düşüncelere dalıyorsun. Bence artık kendini affetme zamanın geldi. Olan oldu bir kere. Geçmişi değiştiremezsin sonuçta. Bir noktada geçmişi geçmişte bırakıp geleceğe odaklanman gerekiyor. Başaracağına inancım tam! Ayrıca maddi konularda biraz sıkıntı çekiyor olabilirsin. Bence biraz kemer sıkma zamanı geldi. Yoksa daha kötü günler kapında belirecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Değişimin bir süredir sana doğru geldiğini görüyorum. Fakat sen biraz üşengeçlikten mi desem, bu değişime tam olarak ayak uyduramamışsın. Bence yeniliklere açık olman gereken bir dönemden geçiyorsun. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak diyebilirim. Bu gelişmeler biraz zaman alsa da sabırlı olmalı ve hayatın sana getireceği güzelliklere kucak açmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, geçmiş hayatındaki yaşantına bakıp zamanın nasıl geçtiğine hayretler edeceksin. Hepimiz değişim içindeyiz sonuçta. Önemli olan, bu hayatı nasıl geçirdiğimiz. Sen sen ol, 'ne oldum' değil, 'ne olacağım' diye düşünmeye bak. Bugünlerde kendi içinde küçük motivasyon eksiklikleri yaşasan da geleceğe umutla bakmayı ihmal etme lütfen.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Kendini, huzurlu hissetmek için duygusal olarak geri çekmen gereken bir gün. Her şeyle sen baş edemezsin sonuçta. Artık biraz rahatlaman gerekiyor. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor diyebilirim. Eline geçecek parayı özellikle yatırım için kullanmanı tavsiye ederim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahip"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahip"

Senin için çerez olan işleri veya etkinlikleri bir kenara bırakarak esas işlerine odaklanmalısın. Boş yere zaman kaybetme lütfen. Emeklerinin karşılığını alacaksın zaten. Sadece biraz daha ciddiye alman gerekli artık. Bununla birlikte, arkadaşlarından birinin sana fazlasıyla ihtiyacı var. Bugün onun yanında olmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, zekanı ve pratikliğini ekstra kullanarak önemli bir sorunu çözeceksin. Bu sayede takdir edilecek ve çevrende bir yükselişe geçeceksin. Tabii hal böyle olunca biraz ego yapabilirsin. Yok yok, bu ego değil. Hak edilmiş bir mutluluğun kutlaması :) Tüm bunların yanında geleceğe dair bazı şüphelerin var. Bence bir şeyleri zamana bırakmayı öğrenmelisin artık.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, bazı olumsuz durumlar karşısında sakin kalmanı istiyorum. Sana verilen sorumluluklara yeteri kadar önem ver. Gerisini de boş ver. Başaracağını biliyorum :) İnsanlar boş yere konuşur, her konuda fikirleri vardır onların. Sen kulaklarını tıka, işini gör. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek zaten.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün karşılaşacağın problemler, normalde sorun yaratmayan şeylere karşı dikkatsiz davranmandan kaynaklanacak diyebilirim. Artık küçümsediğin için mi bilmiyorum ancak bu tarz konularda sıklıkla sorun yaşadığını söyleyebilirim. Bunun yanında, hayatına yeni bir insan girmek üzere. Normalde çok iletişiminizin olmadığı ancak birbirinizi tanıdığınız bu kişi, itiraflarıyla seni şaşırtabilir.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, pozitif duygularla yaklaştığın problemlere yapacağın dokunuşlarla her şeyi çözeceksin. Sonunda her şeyin düzelmesine en az senin kadar mutluyum bunu bil. Seni tebrik etmek istiyorum. Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Özellikle yeni yıl, senin için harika dönüşler alacağın bir yıl olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor resmen. Ne kolunu kaldırasın var ne de diğer insanlarla iletişim kurasın. Böyle günlerde bence kendine izin vermelisin. Bazen farkında olmadığımız zamanlarda bedenimiz kendi kendine dinlenmeye başlar :) Senin kötü hissetmeni asla istemem. Bir süre sonra kendini toparlayacaksın zaten. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, genel olarak huzurlu ve sakin bir gün olacak gibi görünüyor. Ancak, derinlerde yatan memnuniyetsizlik ve öfke duygusunun olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bir kişiyle bazı tartışmalar yaşayabilirsin. Bu kişinin gününü mahvetmesine izin verme. Emin ol ertesi gün bu anları hatırlamayacaksın bile. Sen doğru yolda gidiyorsun. Lütfen devam et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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