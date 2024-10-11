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Tarot Falına Göre 12 Ekim Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 12 Ekim Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
11.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 12 Ekim Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Son zamanlarda kendinle ilgili bazı sorunlar yaşıyorsun. Bana kalırsa asıl sorun da bunları kimseyle paylaşmamandan çıkıyor. Her şeyi kendi başına çözemezsin. Yakın çevrenden biriyle paylaşmak sana çok iyi gelecek ve kendini daha güçlü hissetmeni sağlayacak. Bununla beraber, kariyerin konusunda seni uyarmalıyım. Fevri hareketlerden kaçınmalısın...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Maddi konularda kendini büyük yüklerin altında hissediyorsun. Yine de bilmeni isterim ki herkes maalesef zorlanıyor bu şartlarda. Ayrıca önümüzdeki günlerde bu konulara bir açıklık getireceğini ve bir çözüm bulacağını görüyorum.  Bununla birlikte, sağlık konusunda da biraz daha dikkatli olmalısın. Özellikle midene, yediklerine içtiklerine dikkat et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün ilk saatlerde biraz stresli olabilirsin. Hafta sonuna dair güzel planlar yapılmış fakat sen kendini biraz yorgun hissediyorsun. Bence kendini harekete geçirmeli ve enerjini değiştirmelisin. Dilerim, bugün her şey gönlüne göre olur. Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı değişimler söz konusu olacak. Değişimden korkmaman gerekiyor bence. Bazı ciddi kararlar alınabilir. Umarım bu kararlar sana mutluluk getirir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Sen bugün mantığını bir kenara bırakmalısın. Normalde çok mantıklı bir insansın. Hatta çevrendeki insanlar da hep sana akıl danışmaya gelir. Fakat bugün duyguların ön planda olmalı. Kalbin seni nerelere götürecek acaba? :) Ben bile merakla bekliyorum. Fakat yolun sonunun güzelliklere çıktığını da görüyorum. Bununla birlikte, çevrenden bir insan ile ufak bir yanlış anlaşılma sebebiyle tartışma yaşayabilirsin. Bu olaya fazla takılma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Ailenle yaşadığın ufak tartışmanın harareti bugünle beraber son buluyor. Artık birbirinizi anlıyorsunuz, sen de biraz daha rahatlıyorsun. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin. Daha sonra da biraz yatırıma yönelmeye ne dersin? Bu dönemde para kolay kazanılmıyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Sevgilin varsa, bugün ilişkinizin dönüm noktası olacak bir olay yaşayacaksınız desem yeridir. Hayat, biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir. Sen de ilişkine dair ne kadar plan yapsan da ani gelişen olaylar sizin gidişatınızı belirleyecek. Böyle dediğime bakma, ben senin adına çok mutluyum. Her şeyin yoluna gireceğini görüyorum. Fakat biraz sabır gerekli...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Özel hayatında yaşadığın sorunlar senin günlük hayatını da olumsuz etkiliyor. Tüm enerjini ona harcıyor ve işine bile doğru düzgün odaklanmıyorsun. Artık biraz rahatlamaya çalış. Yoksa kariyerinde bir duraklama dönemine gireceksin. Ayrıca, ailenden birinin de sana sürprizi olabilir. Beklemede kal! Bundan sonra her şey yoluna girecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Önümüzdeki günlerde uzun zamandır görmediğin o eski sevgilinle denk geleceksin. Fakat onunla karşılaşmak sana pek iyi gelmeyecek. Gizli kalan duyguların yeniden ortaya çıkacak. Bence buna izin vermemelisin. Geçmiş, geçmişte kaldı artık. Önümüzdeki maçlara odaklanmalı ve hayatın sana ne getireceğine bakmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Son zamanlarda sıkılan ve daralan ruhunun dinlenmeye ihtiyacı var.Bu hafta sonunu güzel geçirmeni istiyorum. Bu hafta oldukça yoğunmuşsun. Artık sevdiklerine, arkadaşlarına vakit ayırmalısın. Biraz da alışveriş yapıp kendini şımartabilirsin. Fakat şimdiden uyarayım, aşırıya kaçma. Hem önümüzdeki hafta yoğunluğun devam edecek hem de biraz maddi konularda sıkışabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Etrafında seni çekemeyen insanların olduğunun farkındasın. Ee meyve veren ağaç taşlanır diye boşuna dememişler. Son dönemlerde başarılarınla herkesin dikkatini çekiyorsun. Fakat insanlar senin hakkında ileri geri konuşmaya başlamış bile. Fakat toksik insanlara senin hayatında yer yok. Bununla beraber, önümüzdeki günlerde bir kişi ile görüşmen olacak. Bu görüşme aslında uzun zamandır içinizde biriktirdiğin duyguların patlaması gibi olacak. Hadi bakalım...

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün gireceğin ortamda tüm gözler üzerinde olacak. Orada karşılaşacağın bir kişi sana hayatının fırsatını sunacak. Bunu kesinlikle değerlendirmelisin. Cesaretli olmalı ve kendine güvenmelisin. Bununla beraber, yüzüne gülen birisi var fakat içten içe seni kıskanıyor. Bu kişiyle fazla yakınlık kurma ve dertlerini anlatma. Yoksa üçüncü kişilerden duyacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Yakın zamanda birinden alacağın ufak bir hediye var. Bu hediyenin senin için manevi değeri anlatılamaz bile. Çok şanslısın fakat onun kıymetini bilmen gerekiyor. Bununla birlikte, kalbinde olan kişi için sen elinden geleni yapmışsın. Fakat kaçan kovalanır misali, kovalayan da hep sen olmuşsun. Artık bir şeyler yapma sırası karşındaki insanda. Biraz zamana bırakmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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