Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Yaş Çay Açıklaması: 2024 Yaş Çay Alım Fiyatı Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı '2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir' açıklamasını yaptı.

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