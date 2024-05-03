Tarhana'dan Kebaba: Türk Mutfağının İncilerini Taşıyan 10 Lezzet
Tarhana'dan Kebaba: Türk Mutfağının İncilerini Taşıyan 10 Lezzet
Türk mutfağı denilince akla bir sürü yemek geliyor. Her biri ayrı güzel bu yemeklerden en sevilenleri sizler için listeledik. Gelin Türk mutfağının incilerini taşıyan lezzetler nelermiş birlikte bakalım...
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1. İskender Kebap
2. Baklava
3. Mantı
4. Kuzu Tandır
5. Lahmacun
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6. Kuru Fasulye
7. İçli Köfte
8. Karnıyarık
9. Pide
10. Sütlaç
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