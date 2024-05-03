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Tarhana'dan Kebaba: Türk Mutfağının İncilerini Taşıyan 10 Lezzet

etiket Tarhana'dan Kebaba: Türk Mutfağının İncilerini Taşıyan 10 Lezzet

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 19:01

Türk mutfağı denilince akla bir sürü yemek geliyor. Her biri ayrı güzel bu yemeklerden en sevilenleri sizler için listeledik. Gelin Türk mutfağının incilerini taşıyan lezzetler nelermiş birlikte bakalım...

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1. İskender Kebap

1. İskender Kebap

İnce dilimlenen dönerin ekmek üstüne serildiği bu eşsiz lezzet Bursa'nın meşhur yemeği. Yanında yoğurt ve üzerine mis gibi tereyağı ile İskender, Türk mutfağının en sevilen lezzeti. Türkiye'nin her yerinde yenebilen bu lezzetin asıl yeri tabii ki Bursa.

2. Baklava

2. Baklava

Türk mutfağını yansıtan bir tatlı seçilecek olsa bu baklava olurdu herhalde. İncecik hamuru arası fıstık ya da ceviz koyulan baklava şerbetli tatlılardan. Ağzınıza aldığınızda çıtırtıyı duyacağınız baklava olmadan Türk mutfağı düşünülemez.

3. Mantı

3. Mantı

Kayseri'den tüm Türkiye'ye yayılan mantı en güzel yemeklerden. Üzerine bol sarımsaklı yoğurt ve salçayla servis edilen mantıya hayır diyebilen yoktur. Tek tabakla yetinmenin zor olduğu mantının haşlama yerine kızartma gibi alternatifleri son zamanlarda yapılıyor.

4. Kuzu Tandır

4. Kuzu Tandır

İç Anadolu'da meşhur kuzu tandır, kuzu lezzetini sevenlerin bayıldığı bir yemek. Saatlerce pişen kuzuyu yerken ağzınızda dağıldığını hissedeceksiniz. Yumuşacık ve lezzetli kuzu tandır Türk mutfağına özgü güzel lezzetlerden.

5. Lahmacun

5. Lahmacun

Lahmacun demek Türk mutfağı demek. Her zorda kalındığında ilk akla gelen lahmacun, kurtarıcı bir yemek. İnce hamuru ve lezzetli kıymasıyla ister sade ister içini doldurup yenen lahmacun herkesin favorisi. Şimdi olsa yesek ne güzel olurdu değil mi? 🤤

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6. Kuru Fasulye

6. Kuru Fasulye

Kuru fasulye demek Türk mutfağı demek. Etli ya da etsiz olabilen kuru fasulye, hele yanında bir de pilav varsa mideler bayram ediyor. Besleyiciliği yüksek kuru fasulye adeta bir lezzet bombası.

7. İçli Köfte

7. İçli Köfte

Dışı bulgur içi kıyma bu lezzetinin yapması çok zor ama yemesi 5 dakika. O leziz kıymalı harcı ısırınca ağızda dağılması her şeyi unutturur. Türk mutfağının en sevilen lezzeti bu listeye girmese olmazdı tabii.

8. Karnıyarık

8. Karnıyarık

Patlıcan seven sevmeyen herkesin en sevdiği yemek listesinde ilk beşte kesin yer alan karnıyarık, pilavla lezzeti arşa ulaşan bir yemek. Patlıcan ve kıymanın başrolde olduğu yemeğin yapıldığı ev yoktur.

9. Pide

9. Pide

İnce hamurun üzerine kıyma, kavurma, sucuk ve daha birçok malzemenin koyulduğu pide hele kaşarlı ve yumurtalıysa tadına doyulmaz. Artık çok fazla çeşidi olan pidesiz bir Türk mutfağı düşünülemez.

10. Sütlaç

10. Sütlaç

Listemize bir tatlı daha girecekse bu sütlaç olmalı diye düşündük. Pirinç, süt ve şekerle yapılan sütlaç, çok rahat yenen tatlılardan. İster fındıkla ister tarçınla servis edilebilen sütlaç Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri.

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