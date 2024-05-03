Tarhana'dan Kebaba: Türk Mutfağının İncilerini Taşıyan 10 Lezzet

İnce dilimlenen dönerin ekmek üstüne serildiği bu eşsiz lezzet Bursa'nın meşhur yemeği. Yanında yoğurt ve üzerine mis gibi tereyağı ile İskender, Türk mutfağının en sevilen lezzeti. Türkiye'nin her yerinde yenebilen bu lezzetin asıl yeri tabii ki Bursa.