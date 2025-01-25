Tam Şu Anda En Yakın Arkadaşına Atman Gereken 12 Şarkı
Tam Şu Anda En Yakın Arkadaşına Atman Gereken 12 Şarkı
En yakın arkadaşını çok seviyorsun çünkü her mutlu anını onunla paylaşıyor, her üzgün anında onun omzunda teselli buluyorsun. Bu yüzden bu şarkıları en yakın arkadaşına yolla!
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1. Saweetie - Best Friend (feat. Doja Cat)
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2. Miley Cyrus - We Can't Stop
3. Selena Gomez - Me and My Girls
4. Bruno Mars - Count on Me
5. Rihanna - Umbrella
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6. Lorde - Team
7. The Rembrandts- I'll be there for you
8. Spice Girls - Wannabe
9. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
10. One Direction - History
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11. Taylor Swift - 22
12. Avril Lavigne - Here's to Never Growing Up
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