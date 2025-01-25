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Tam Şu Anda En Yakın Arkadaşına Atman Gereken 12 Şarkı

etiket Tam Şu Anda En Yakın Arkadaşına Atman Gereken 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 23:57

En yakın arkadaşını çok seviyorsun çünkü her mutlu anını onunla paylaşıyor, her üzgün anında onun omzunda teselli buluyorsun. Bu yüzden bu şarkıları en yakın arkadaşına yolla!

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1. Saweetie - Best Friend (feat. Doja Cat)

2. Miley Cyrus - We Can't Stop

3. Selena Gomez - Me and My Girls

4. Bruno Mars - Count on Me

5. Rihanna - Umbrella

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6. Lorde - Team

7. The Rembrandts- I'll be there for you

8. Spice Girls - Wannabe

9. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

10. One Direction - History

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11. Taylor Swift - 22

12. Avril Lavigne - Here's to Never Growing Up

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Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
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