Tahmin Ediyoruz: Yemek Yerken Kalori Hesabı Yapıyor musun?

Kalori hesabı kim sen kim... Siz resmen apayrı dünyalarda yaşıyorsunuz. Yediğin şeylerin kalorisini hesaplamak seni kısıtlıyormuş gibi hissediyorsun bu yüzden de canın ne çekiyorsa onu yemeye odaklı yaşıyorsun. Tabii arada kalorilere de baksan hiç fena olmaz en azından biraz düzen vücuduna da iyi gelir!