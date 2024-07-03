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Tahmin Ediyoruz: Yemek Yerken Kalori Hesabı Yapıyor musun?

etiket Tahmin Ediyoruz: Yemek Yerken Kalori Hesabı Yapıyor musun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 19:01

Sen yemek yerken kalorileri hesaplıyor musun yoksa hiç kalorileri umursamayıp tadı için mi yiyorsun? Testi çöz, cevabını söyleyelim!

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1. Öncelikle her sabah düzenli kahvaltı yapıyor musun?

2. Peki her sabah kesinlike yumurta yer misin?

3. Öğlen yemeği yiyor musun?

4. Öğle yemeğini seçer misin peki?

5. Peki hangi tatlıyı tercih edersin?

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6. Hangi atıştırmalığı tercih edersin peki?

7. Akşam yemeğinde ana yemeğin yanında ne tercih edersin?

8. Son olarak bir et seçer misin?

Sen içtiğin suyun kalorisini hesaplıyorsun!

İşin şakası bir yana sen gerçekten yediğin ve içtiğin her şeyin kalorisine bakıyorsun. Sütün kalorisini düşünüp sade kahve içtiğin bile oluyor. Yediğin öğünlerde belirlediğin ölçüde kalori almaya odaklanıyorsun. Vücudunun ihtiyacından fazlasını almamaya dikkat ediyorsun. Bu sayede yeme alışkanlıkların da belirli bir düzene oturmuş halde. Gerçekten en ince ayrıntısına kadar hesaplıyorsun!

Arada sırada dikkat edesin geliyor...

Kabul edelim sen öyle her yediğin şeyin kalorisine bakmıyorsun ama bazen de aklına takılıyor ve odaklanıyorsun. İşte tam böyle anlarda birkaç öğününde dikkat ediyorsun ama sonra canın bir şeyi çektiği zaman hesaplama işini bırakıyorsun. Bu konuda zaman zaman dikkat edip zaman zaman tamamen saldığını söyleyebiliriz!

Kalori hesabı mı o da ne?

Kalori hesabı kim sen kim... Siz resmen apayrı dünyalarda yaşıyorsunuz. Yediğin şeylerin kalorisini hesaplamak seni kısıtlıyormuş gibi hissediyorsun bu yüzden de canın ne çekiyorsa onu yemeye odaklı yaşıyorsun. Tabii arada kalorilere de baksan hiç fena olmaz en azından biraz düzen vücuduna da iyi gelir!

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