Tahmin Ediyoruz: Yemek Yerken Kalori Hesabı Yapıyor musun?
Tahmin Ediyoruz: Yemek Yerken Kalori Hesabı Yapıyor musun?
Sen yemek yerken kalorileri hesaplıyor musun yoksa hiç kalorileri umursamayıp tadı için mi yiyorsun? Testi çöz, cevabını söyleyelim!
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1. Öncelikle her sabah düzenli kahvaltı yapıyor musun?
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2. Peki her sabah kesinlike yumurta yer misin?
3. Öğlen yemeği yiyor musun?
4. Öğle yemeğini seçer misin peki?
5. Peki hangi tatlıyı tercih edersin?
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